×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:58, 30 марта 2026

“Мусульманское единство” заявило об ограничении прав арестованных в Азербайджане активистов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арестованные в марте религиозные активисты в Азербайджане сталкиваются с ограничением базовых прав и заявляют о применении к ним физического давления. Движение “Мусульманское единство” сообщает об отсутствии связи с задержанными, тогда как их адвокаты считают действия следствия незаконными и готовят судебные жалобы. 

Как писал "Кавказский узел",  Член движения "Мусульманское единство" Самир Бабаев был задержан 2 декабря 2022 года и арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. 11 мая 2023 года Бабаев отверг в суде обвинения и заявил, что его подвергали пыткам, чтобы добиться признания. Адвокат указал на отсутствие достоверных доказательств вины подзащитного. По итогам судебного следствия обвинение Бабаеву было переквалифицировано с более тяжкой статьи о незаконном обороте наркотиков в крупном размере на статью о незаконном приобретении или хранении наркотиков без цели сбыта. 19 октября 2023 года Бабаев был приговорен к четырем годам лишения свободы. В суде не было представлено достоверных доказательств вины Бабаева, заявил адвокат. 11 января 2024 года апелляционный суд удовлетворил жалобу на приговор Самиру Бабаеву и сократил срок тюремного наказания с четырех до трех лет, 

Член ДМЕ Самир Бабаев, арестованный в начале марта 20 дней, после сообщения из СИЗО о применение к нему пыток в полиции был лишён права на телефонные разговоры и встречи с близкими, сообщили в указанной организации. 

“Самир Бабаев однажды уже был арестован по ложному обвинению, связанному с наркотиками в декабре 2022 года. Его осудили на 4 года, потом апелляционная инстанция сократила срок наказания на 1 год. В декабре 2025 года он, отбыв трехлетний срок, вышел на свободу. Однако в начале марта его вновь арестовали по делу о наркотиках. 16 марта Бабаев по телефону из СИЗО сообщил, что после задержания подвергался пыткам в полиции с целью дачи признательных показаний. С тех пор никакой связи с ним нет, хотя по закону он дважды в неделю имеет право на телефонные разговоры. Свиданий членам семьи с ним также не дают. Семья сильно обеспокоена этой ситуацией и опасается, что после жалобы на пытки он может подвергнуться ещё более жестокому обращению», — заявил корреспонденту “Кавказского узла” представитель ДМЕ. 

По его словам, ограничение коснулись не только Бабаева, но и других активистов, арестованных в марте по делам о наркотиках, в том числе Гошгара Мамедова, задержанного 2 марта и Аликрама Намазова, взятого под стражу 12 марта.

«Гошгар Мамедов после ареста лишь однажды связался с семьёй из СИЗО, после чего больше не звонил. Во время звонка он сообщил, что его оклеветали по делу о наркотиках и подвергали пыткам. Аликрам Намазов вообще не звонил после адержания и ареста. Его семье в Пенитенциарной службе заявили, что это следователь запретил телефонные разговоры. Обоим свиданий также не дают», - продолжил представитель ДМЕ.

Адвокат Мамедова Эльчин Садыгов в беседе с корреспондентом “Кавказского узла” заявил, что ограничение право на телефонные разговоры и свидания неправомерны и защиты обжалуют этот запрос в суде. 

Адвокат Намазова Расул Джафаров также намерен выяснить причины ограничении права его подзащитного на общение. “Ограничения могут вводиться следственным органам в исключительных случаях, когда речь идет о необходимости предотвращении возможных тяжких преступлений. При этом решении должно быть обоснованным и представлено обвиняемому”, - сказал адвокат корреспонденту “Кавказского узла”. 

Один из бакинских правозащитников предположил “начало в Азербайджане новой волны арестов мусульман-шиитов”.

“Очевидно, это связано с ситуацией вокруг Ирана. Самир Бабаев накануне ареста опубликовал пост сочувствия по поводу гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Правительство Азербайджана стремится занять нейтральную позицию в ситуации вокруг Ирана и избежать вовлечения в конфликт. Однако неправильно, когда сочувствующих или солидарных с Ираном арестовывать по ложным делам о наркотиках. Верующие самая многочисленная группа в списке политзаключенных. Из 350 политзеков порядка две трети - верующие и подавляющее большинство из них арестованы по делам о наркотиках”, - сказал правозащитник, не пожелавший публиковать свое имя. 

Азербайджан дистанцируется от сторон конфликта на Ближнем Востоке, обеспечивает стабильную прокачку нефти по своей территории и рассчитывает получить прибыль от роста мировых цен на это сырье, указали ранее аналитики. 

Материалы о влиянии боевых действий в Иране на Кавказ "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Иран: война рядом". Также на "Кавказском узле" опубликована хроника войны в Иране.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
