Суд смягчил наказание активисту "Мусульманского единства" Бабаеву

12 января 2024, 11:37

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Апелляционная инстанция в Баку сократила на год срок лишения свободы члена "Мусульманского единства" Самира Бабаева, осужденного по обвинению в хранении наркотиков. Защита намерена добиваться оправдания активиста, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 19 октября 2023 года член движения "Мусульманское единство" Самир Бабаев был приговорен к четырем годам лишения свободы. В суде не было представлено достоверных доказательств вины Бабаева, заявил адвокат.

Самир Бабаев был задержан 2 декабря 2022 года и арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. 11 мая 2023 года Бабаев отверг в суде обвинения и заявил, что его подвергали пыткам, чтобы добиться признания. Адвокат указал на отсутствие достоверных доказательств вины подзащитного. По итогам судебного следствия обвинение Бабаеву было переквалифицировано с более тяжкой статьи о незаконном обороте наркотиков в крупном размере 1 на статью о незаконном приобретении или хранении наркотиков без цели сбыта 2 .

Бакинский апелляционный суд 11 января частично удовлетворил жалобу на приговор Самиру Бабаеву и сократил срок тюремного наказания с четырех до трех лет, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Бабаева Фариз Намазлы.

"Но мы не согласны с этим решением. Мы подадим кассационную жалобу в Верховный суд и будем добиваться оправдания Бабаева", - сказал он.

Апелляционную жалобу на приговор подавала сторона защиты с требованием оправдать осужденного, отметил Намазлы. "Самир Бабаев заявил, что обнаруженные наркотики ему подложили. Действительно, в деле нет достоверных доказательств того, что наркотики принадлежат Бабаеву, кроме показаний самих полицейских. В деле нет даже «признательных показаний» Бабаева, несмотря на оказание на него физического давления с целью самооговора. Следствие также не представило видеозаписи, свидетельствующей об обнаружении у Бабаева наркотиков, хотя его обыскивали в полиции и это должно было быть снято на камеру. И тем более в деле отсутствовали признаки преступления «наркоторговли». Поэтому Бакинскому суду по тяжким преступлениям пришлось переквалифицировать обвинение с «наркоторговли» на «хранение наркотиков»... Мы обжаловали приговор", - рассказал адвокат.

Сотрудник суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о сокращении срока наказания Бабаева. Представители стороны обвинения оказались недоступными для комментариев.

Напомним, правозащитный союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" признал Самира Бабаева политзаключенным. Вектор политрепрессий в Азербайджане сместился с прозападных активистов на членов "Мусульманского единства", указали в марте 2023 года правозащитники.

25 января 2017 года лидер "Мусульманского единства" Талех Багирзаде и 17 сторонников движения были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран".

Подсудимые жаловались на пытки и не признали вину. Азербайджанские правозащитники считают фигурантов "нардаранского дела" политзаключенными. Часть осужденных по этому делу уже вышла на свободу по помилованию.

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