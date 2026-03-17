Иран: хроника войны

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был убит в результате израильского удара, - сообщил Reuters. Иранские медиа не подтвердили информацию.

Власти Дубая объявили о временной приостановке полетов в аэропорту в качестве «превентивной меры для обеспечения безопасности всех пассажиров и персонала».

По заявлению властей, в аэропорту начался пожар, после того, как там упал беспилотник, повредивший топливный бак.

За сутки границу Ирана с Азербайджаном прошел 31 человек, в том числе 13 граждан России и шесть граждан Азербайджана.

Президент США Дональд Трамп объявил об ударах по иранскому острову Харк в Персидском заливе – по «одну из самых мощных бомбардировок в истории Ближнего Востока».Удары США и Израиля по объектам КСИР в центральном Иране.

В порту Фуджейра в Оманском заливе, крупном терминале ОАЭ по экспорту нефти и бункеровке, произошел пожао из-за падения обломков дрона, сообщил Bloomberg. Порт является одним из маршрутов экспорта нефти, альтернативного пути через Ормузский пролив.

Министерство обороны Турции в пятницу сообщило, что баллистическая ракета, запущенная из Ирана, была сбита в турецком воздушном пространстве силами НАТО.

Через наземную границу Ирана и Азербайджана с 28 февраля по 13 марта было эвакуировано в общей сложности 2309 человек, граждан разных стран. В частности, были эвакуированы 686 граждан Китая, 403 – Азербайджана, 294 – России. Также в списке граждане других стран, в том числе 13 человек с гражданством Грузии.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) заявил, что с начала первых американо-израильских ударов по Ирану 28 февраля, более 1100 детей получили ранения или погибли.

Контейнеровоз атакован неопознанным снарядом недалеко от крупнейшего морского порта Джебаль-Али в ОАЭ.

Министерство обороны Италии сообщило, что по территории итальянской военной базы в Эрбиле, в автономном иракском Курдистане, ударила ракета.

Израильские военные нанесли удар по зданию в центре Бейрута, которое предположительно связано с группировкой «Хезболла». Ранее Армия обороны Израиля призвала жителей эвакуироваться от здания.

Иранское агентство Fars сообщило, что ККСИР взял на себя ответственность за нападение на судно с американскими владельцами в Персидском заливе. Ночью вблизи иракского порта Басра были атакованы два танкера.

США выдали странам 30-дневную лицензию на покупку российской нефти и нефтепродуктов, находящихся в настоящее время в море, которая разрешает продажу российской сырой нефти и нефтепродуктов, загружаемых на суда, до 11 апреля, сообщил Reuters.

Новый верховный лидер Ирана выпустил заявление, которре зачитали по иранскому государственному телевидению. В заявлении говорится, что Иран Иран без колебаний «отомстит за кровь иранцев» и должен пользоваться «рычагом блокады Ормузского пролива».

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил во время пресс-конференции, что в ходе совместной операции США и Израиль разгромили Иран и его союзника, ливанскую группировку «Хезболла».

Более 50 человек пострадали в результате ракетного обстрела деревни Зарзир на севере Израиля. Из Тегерана сообщалось о сильных взрывах.

КСИР разослал жителям Ирана массовое SMS-сообщение, в котором предостерёг граждан от участия в антиправительственных протестах, назвал демонстрантов «нео-ИГИЛом*» и пригрозил им расправой.

В Ормузском проливе грузовое судно было поражено неизвестным снарядом, в результате чего на борту возник пожар, передает агентство Reuters.

Пресс-служба аэропорта Дубая сообщила, что четыре человека пострадали в результате падения двух дронов «вблизи» международного аэропорта.

Несколько топливных резервуаров в порту Салала в Омане подверглись ударам беспилотников, сообщил Reuters.

Совет Безопасности ООН проголосовал за резолюцию, осуждающую нападения Ирана на страны Персидского залива и Иорданию. В документе содержится требование прекращения нападений и угроз со стороны Ирана, а также осуждаются действия по закрытию судоходства через Ормузский пролив. За резолюцию проголосовали 13 стран-членов СБ, Россия и Китай воздержались.

МИД Армении сообщил 11 марта 2026 года, что с 28 февраля по 10 марта из Ирана на территорию Армении выехали граждане 46 стран. Среди них – граждане Ирана, Грузии и Турции, США и Канады, России, Германии, Италии, Великобритании, Франции и других стран.

В Ереване начат сбор гуманитарной помощи для прибывающих иранцев, амбассадор одного из фондов заявил, что в Армению может прибыть до миллиона человек.

Рамзан Кадыров впервые с начала военных действий на Ближнем Востоке прокомментировал эскалацию в своем Telegram-канале. Он обвинил США и Израиль в попытке расколоть исламский мир «вероломным нападением на Иран в месяц Рамадан». Ответный удар Ирана по американским базам Кадыров назвал ожидаемым, но осудил атаки по ОАЭ и другим странам, подчеркнув, что гибель мирных жителей недопустима

«Аэрофлот» и British Airways объявили, что на неопределенное время прекращают выполнять полеты в и из Абу-Даби из соображений безопасности.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана, назвав его в обращении «дорогим братом». «Русская Православная Церковь поддерживает плодотворный диалог с иранской исламской общиной, который основан на взаимном уважении и общем стремлении к сохранению традиционных нравственных ценностей», - говорится в обращении.

Азербайджан направил в Иран гуманитарную помощь, в том числе порядка 30 тонн продовольствия, медикаментов и медицинских принадлежностей, сообщило агентство «Азертадж».

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к скорейшей смене правительства в Иране, заявив: «Чем быстрее прекратится режим мулл, тем быстрее закончится эта война».

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир «станет безопаснее и лучше, когда эта миссия будет выполнена». По его словам, США участвуют в миссии, направленной против «крупнейшего в мире захватчика заложников, ведущего мирового спонсора терроризма - иранского режима»

На пресс-конференции Дональд Трамп заявил, что война подходит к концу, а запасы вооружений у Ирана на исходе. Он также пообещал обеспечить сопровождение танкеров через Ормузский пролив и пригрозил Ирану еще большими ударами, если Тегеран будет этому препятствовать.

КСИР заявил, что армия Исламской республики готова к расширению войны и сама определит, когда она закончится.

Владимир Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана и подтвердил поддержку Москвой Тегерана.

Власти Азербайджана отменили ограничения на перевозку грузов через границу с Ираном, введенные в день атаки БПЛА на Нахичевань.

Иранского активиста Мохаммада Резу Камранинежада оштрафовали на 4000 лари за неподчинение законному требованию сотрудника полиции на акции солидарности с Ираном в Тбилиси.

Qatar Airways, одна из крупнейших авиакомпаний региона, объявила, что приостанавливает запланированные на 8 марта, рейсы.

Персидская служба Би-би-си со ссылкой на члена иранского Совета экспертов Ахмада Аламолходу, сообщила, что выборы следующего лидера Ирана состоялись, лидер избран, но его имя не названо. Ранее Израиль заявил, что намерен преследовать любого потенциального преемника аятоллы Хаменеи.

Премьер‑министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал в сети X видеообращение к иранскому народу. Он заявил, что Израиль стремится «освободить Иран от ига тирании» и призвал иранский народ «встать» и покончить с правящим режимом.

С начала боевых действий в Иране через границу Азербайджана эвакуированы 1873 человека, в том числе 309 азербайджанских граждан.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиевым и снова заявил о непричастности Ирана в атаке дронов. И подчеркнул, что случившееся будет расследовано. Как сообщил «Азертадж», главы обсудили «перспективы развития совместных экономических проектов».

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил со ссылкой на данные Красного полумесяца, о более 1300 погибших в Иране после начала войны.

Проезд большегрузов, в том числе из Дагестана, через ирано-азербайджанскую границу возобновлен в штатном режиме. Около 200 застрявших дальнобойщиков пропущены через границу Ирана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телевизионном обращении извинился перед странами Персидского залива за атаки по ним, передает Associated Press.

В Грузии филиал Международного университета Аль-Мустафа оказался в сфере интересов СГБ после заявлений о связи с терроризмом после того, как его бывший ректор Алиреза Арафи вошел во временный совет руководства Ирана

Сотрудники азербайджанского посольства в Тегеране эвакуированы из Ирана, они прибыли в Азербайджан через пограничный пункт пропуска "Астара"

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что «президент Азербайджана Ильхам Алиев принял решение о полном выводе дипломатического персонала страны из Ирана. Этот распространяется как на посольство в Тегеране, так и на генконсульство в Тебризе».

Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Президент еще раз выразил соболезнования в связи с убийством Хаменеи и членов его семьи. Путин заявил о необходимости немедленного прекращения боевых действий.

Израиль объявил о начале второй фазы операции. Основными целями должны стать подземные пусковые установки баллистических ракет. По данным Reuters, Израиль рассчитывает лишить Тегеран возможности наносить удары по израильской территории.

Иранское министерство разведки, по сообщению агентства IRNA, заявило об ударах по курдским группировкам, которые якобы готовили вторжение через западную границу страны.

Иранский беспилотник врезался в терминал аэропорта в Нахичеванской автономной республике, еще один дрон упал рядом со школой в селе Шакарабад, пострадали два мирных жителя. Баку вызвал посла Ирана и вручил ноту протеста.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал удар иранских БПЛА в Нахичевани терактом и потребовал разъяснений, извинений, а также привлечение к уголовной ответственности лиц, ответственных за атаку. Он приказал привести вооруженные силы в состояние готовности. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с ударами по гражданской инфраструктуре.

В Персидском заливе были подбиты два танкера. По оценке Reuters, общее число танкеров, поврежденных с начала войны, достигло девяти.

Массовые налеты дронов и ракет зафиксированы в ОАЭ и Бахрейне.

Израильские истребители впервые за время войны нанесли ночные удары по иранским городам Исфахан и Шираз.

КСИР заявил, что полностью контролирует Ормузский пролив и что любые суда, пытающиеся пройти через него, рискуют быть повреждены ракетами или беспилотниками, – сообщило агентство Fars.

Иран продолжил удары по американским объектам в Ираке и Сирии. Телеканал CNN сообщил, что «тысячи бойцов иранских курдских вооруженных группировок действуют вдоль ирано-иракской границы, в основном в Иракском Курдистане».

Саудовская Аравия перехватила и уничтожила две ракеты и около десяти иранских беспилотников

МАГАТЭ заявило, что не обнаружило повреждений объектов, содержащих ядерные материалы в Иране. Агентство не видит риска радиационного загрязнения, сказано в сообщении.

Министерство национальной обороны Турции заявило о «нейтрализации» баллистической ракеты, запущенной из Ирана в направлении Турции в восточной части Средиземного моря.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан обратился к арабским странам Ближнего Востока и заявил, что у Ирана «не было иного выбора», кроме как ответить на атаки США и Израиля.

Глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что Ирану необходимо помочь всеми способами и сообщил о готовности отправиться в Иран, если такое решение примет руководство России.

Главным претендентом на пост верховного лидера республики СМИ, со ссылкой на иранские источники, назвали Моджтаба Хаменеи — сын аятоллы Али Хаменеи

Контейнеровоз Safeen Prestige под мальтийским флагом был поврежден снарядом, когда он проходил Ормузский пролив в среду, сообщило агентство Reuters.

За сутки через ППП "Астара" из Ирана в Азербайджан эвакуировано более 400 человек, в их числе две группы граждан России. Одна из групп российских граждан вылетела из Ленкоранского аэропорта в Москву на самолете МЧС.

Американские военные поразили командно-контрольные пункты КСИР, системы ПВО и другие объекты военной инфраструктуры Ирана, сообщило в соцсети X Центральное командование ВС США. Дональд Трамп заявил что США близки к достижению целей военной операции в Иране. По его словам, это лишь вопрос времени.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телекомпании Fox News заявил, что удары по Ирану были необходимы, поскольку без них наращивание Тегераном своего ядерного потенциала за несколько месяцев сделало бы его «неуязвимым».

Иранский Красный Полумесяц заявил, что с начала американо-израильских ударов по Ирану в стране погибли 787 человек.

КСИР заявил о полном закрытии Ормузского пролива и пообещал атаковать нефтепроводы, чтобы не позволить «ни одной капле нефти покинуть регион».

Иранское пагентство Tasnim сообщило, что американские и израильские силы нанесли удар по зданию Совета экспертов по вопросам лидерства, расположенному в городе Кум.

Комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в связи с новой войной США и Израиля против Ирана призвал расследовать удар по школе для девочек в Минабе.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что страна усиливает защиту своих военных баз на Кипре: туда направляются вертолеты со средствами противодроновой борьбы и эсминец HMS Dragon.

Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к нации и заявил, что Франция отправит авианосец, фрегат и системы ПВО на восток Средиземного моря для защиты национальных интересов страны в регионе.

Власти ОАЭ заявили о пожаре возле консульства США в Дубае. Ранее посольство США в Эр-Рияде и диппредставительство США в Кувейте подверглись ударам со стороны Ирана.

Более 600 человек перешли границу Ирана и Азербайджана через ППП "Астара", в их числе 125 граждан России, а также сербские дипломаты.

В ОАЭ, Катаре, Бахрейне введены временные ограничения в аэропортах. КСИР заявил об ударе по офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и по правительственному кварталу Тель-Авива, сообщило агентство IRNA. Катар, по сообщению CNN, заявил о сбитых над своей территорией двух иранских бомбардировщиков Су-24, - сообщило IRNA.

Иран заявил, что США и Израиль поразили ядерный объект в Натанзе, сообщило агентство Associated Press.

«Хезболла», выпустила ракеты по израильскому городу Хайфа. Группировка заявила о мести за смерть верховного лидера Ирана. В ответ Израиль начал наносить удары по Ливану*, в том числе Бейруту, сообщило агентство Tasminж.

Иран объявил о закрытии движения для судов, связанных с враждебными странами, через Ормузский пролив по которому проходит 15% мирового экспорта нефти и 20% сжиженного газа (СПГ).

Секретарь Высшего совета нацбезопасности республики Али Лариджани заявил, что Иран не планирует* вести переговоры с США, сообщило агентство Tasmin.

НАТО не будет принимать участия в операции США и Израиля против Ирана, заявил генсек альянса Марк Рютте в интервью телеканалу Newsmaх.

Правительство Грузии распространило заявление в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, в котором выразило соболезнования как Ирану, так и Израилю

Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидерами четырех арабских стран – Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Катара. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что Путин пообещал передать их позицию иранской стороне.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил президенту Исламской Республики Масуду Пезешкиану телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью граждан и руководства страны, включая духовного лидера Али Хаменеи.

Иранское общество Красного Полумесяца заявило, что в результате атак США и Израиля в более чем 130 городах погибли 555 человек.

Грузия заявила, что в связи с закрытием воздушного пространства ряда стран и возникшими задержками авиаперевозок правительство Грузии организует специальные рейсы для граждан, которые не могут своевременно вернуться домой.

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телекомпании CNN, что американские военные «разносят Иран в пух и прах». «Мы еще даже не начали наносить им серьезные удары. Большая волна еще не наступила» – заявил он.

Из Ирана в Азербайджан эвакуировались 114 граждан России, сообщает «Интерфакс». Эвакуация осуществлялась через погранично-пропускной пункт «Астара» несколькими группами, после чего россиян отправили автобусами в Баку. Ранее власти Азербайджана дали разрешение на эвакуацию из Ирана через азербайджанскую территорию 500 гражданам России.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил направить на Ближний Восток своих лучших специалистов по перехвату иранских беспилотников — если лидеры этих стран убедят Владимира Путина согласиться на месячное перемирие в военной спецоперации, сообщило агентство Bloomberg.

Через границу Ирана и Азербайджана перешли 35 граждан России, также эвакуированы 82 гражданина Азербайджана и 110 представителей других государств.

Ночью Иран нанес массированный ответ: ракеты и БПЛА по Израилю, базам США, объектам в Бахрейне, Катаре, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ираке. Об этом сообщили иранское информагентство Tasmin*

Иранские агентства IRNA и Tasnim подтвердили информацию о том, что в результате атак были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи и члены его семьи, а также ряд высокопоставленных военных КСИР и армии Ирана.

В Иране полностью был отключен интернет. По сообщениям Reuters, уровень подключения упал до 1–4% от нормального, что нарушило правительственную связь, государственные СМИ и государственные службы. Однако сайты и сети государственных СМИ продолжали обновляться, публикуя кадры массовых акций поминовения.

В Израиле и странах Залива временно закрываются аэропорты и воздушные коридоры. США и Израиль продолжили удары по объектам КСИР и ракетной инфраструктуре Ирана. Агентство IRNA заявило о попадании ракеты в здание больницы.

Днем 1 марта Ормузский пролив был открыт для нефтяных танкеров, при этом официальный представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи предупредил , что американские вооруженные силы и военнослужащие являются законными целями для иранских ударов, - сообщило агентсnво IRNA.

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану «в связи с убийством» Али Хаменеи, «совершенным с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права».

В результате ударов США и Израиля по Ирану получил ранения гражданин Азербайджана. Угрозы его жизни нет, сообщил МИД.

Граждане Ирана в Тбилиси на акции у посольства страны поблагодарили Трампа и Нетаньяху за удары по Ирану. Они с песнями и танцами встретили сообщения о гибели аятоллы Хаменеи.

23:59 В Армении иранцы провели демонстрацию в поддержку ударов США и Израиля по Ирану перед посольством Ирана в Ереване.

21:59 Первая группа граждан Азербайджана эвакуирована с территории Ирана на фоне ударов США и Израиля по территории этой страны.

17:59 Из-за военных действий в Иране приостановлены автобусные рейсы через эту страну между Баку и Нахичеванской автономной республикой. МИД Азербайджана рекомендовал гражданам страны воздержаться от посещения Ирана и Израиля.

17:55 Как сообщает Reuters, вечером 28 февраля Иран закрыл для судоходства Ормузский пролив. Иранские СМИ сообщили* об этом решении. **Переведено с помощью Google translate

16:59 Баку заявил об отказе предоставлять свою территорию для нанесения ударов по соседней стране, а президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил готовность способствовать снижению напряжённости

16:54 На фоне скоординированной атаки США и Израиля в Иране зафиксировано почти полное отключение интернета. Информагентства Ирана, в частности агентсво IRNA, сообщили* о кибератаке. *Переведено с помощью Google translate

16:53 Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что США изначально не планировали договариваться с Ираном и назвал переговоры Вашингтона с Тегераном фикцией и прикрытием для военного удара

14:55 В МИД РФ атаку США назвали «заранее спланированным и неспровоцированным актом вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства-члена ООН в нарушение основополагающих принципов и норм международного права». Заявление публиковано на сайте ведомства.

10:55 Иран ответил ударами баллистическими ракетами и дронами по территории Израиля и американским базам на Ближнем Востоке, сообщило агентство Tasmin*. По данным агентства Fars, Воздушно-космические силы Ирана нанесли ракетные удары по находящимся там авиабазам. Взрывы прогремели в столице Бахрейна Манаме, аэропорту Кувейта, столице ОАЭ Абу-Даби, в отелях* Дубая, Эр-Рияде и Восточной провинции Саудовской Аравии, на объектах в Иордании, Ираке и Бахрейне. Саудовская Аравия, Катар, Кувейт и ОАЭ пригрозили Ирану ответом на удары по их территории, сообщил Интерфакс. *Переведено с помощью Google translate