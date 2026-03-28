21:00, 28 марта 2026

Сотрудники АЭС в Иране вернулись в Россию через Армению

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

164 сотрудника АЭС "Бушер" эвакуированы за последние сутки из Ирана через территорию Армении, они вылетели в Москву. С начала обострения ситуации на ближнем Востоке через Армению вывезены 327 граждан России.

327 российских граждан вернулись на Родину через территорию Армении на фоне событий на Ближнем Востоке

"27 марта благодаря скоординированным действиям российских дипломатов и представителей армянской стороны еще 164 сотрудника ГК "Росатом", эвакуированные с АЭС "Бушер" и прибывшие из Ирана в Армению через пограничный переход (КПП) "Нурдуз"/"Агарак", отправились на Родину", - сообщает Посольство России в Армении.

Отмечается, что наряду с россиянами, вылетевшими спецрейсом из Еревана в Москву, были вывезены также граждане Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана. 

Как писал "Кавказский узел", по данным на 24 марта За сутки границу Ирана и Азербайджана перешли 28 человек, в том числе два гражданина Азербайджана и два гражданина Российской Федерации, из Ирана в Азербайджан эвакуированы в общей сложности 2 949 граждан 76 стран мира, в том числе 325 граждан России.

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции. В ответ Иран начал обстрелы Израиля, американских военных объектов, а также гражданских целей на Ближнем Востоке, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ".

Материалы о влиянии боевых действий в Иране на Кавказ "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Иран: война рядом". Также на "Кавказском узле" опубликована хроника войны в Иране.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

+49 157 72317856
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
