Сотрудники АЭС в Иране вернулись в Россию через Армению

164 сотрудника АЭС "Бушер" эвакуированы за последние сутки из Ирана через территорию Армении, они вылетели в Москву. С начала обострения ситуации на ближнем Востоке через Армению вывезены 327 граждан России.

"27 марта благодаря скоординированным действиям российских дипломатов и представителей армянской стороны еще 164 сотрудника ГК "Росатом", эвакуированные с АЭС "Бушер" и прибывшие из Ирана в Армению через пограничный переход (КПП) "Нурдуз"/"Агарак", отправились на Родину", - сообщает Посольство России в Армении.

Отмечается, что наряду с россиянами, вылетевшими спецрейсом из Еревана в Москву, были вывезены также граждане Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 24 марта За сутки границу Ирана и Азербайджана перешли 28 человек, в том числе два гражданина Азербайджана и два гражданина Российской Федерации, из Ирана в Азербайджан эвакуированы в общей сложности 2 949 граждан 76 стран мира, в том числе 325 граждан России.

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции. В ответ Иран начал обстрелы Израиля, американских военных объектов, а также гражданских целей на Ближнем Востоке, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ".

