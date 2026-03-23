25 граждан Армении эвакуированы из Кувейта
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Представители властей помогли гражданам Армении вернуться из Кувейта, воздушное пространство которого закрыто на фоне боевых действий в Иране.
Как писал "Кавказский узел", с начала боевых действий в Иране к 11 марта на территорию Армении прибыли граждане 46 стран, в том числе граждане Ирана.
Боевые действия в Иране угрожают Армении притоком беженцев, переносом войны на Кавказ и превращают в неактуальный проект транспортного коридора через Зангезур, указали ереванские аналитики. 18 марта министр экономики Армении заявил об инфляционных рисках в связи с ситуацией в Иране. В случае скорого окончания военных действий последствия оцениваются как краткосрочные, однако уже произошел рост цен на ряд товаров в Армении.
К 22 марта из Кувейта при содействии армянского посольства вернулись на родину 25 граждан Армении, сообщает "Новости-Армения".
По данным дипмиссии, с 28 февраля, после закрытия воздушного пространства Кувейта, в посольство обратились 33 гражданина Армении с просьбой помочь им вернуться на родину. "Всем им было оказано содействие в получении виз для въезда в Саудовскую Аравию", - цитирует издание сообщение посольства.
В частности, 14-16 марта через аэропорт Хафар-эль-Батин (Саудовская Аравия) в Армению вернулась группа из 16 граждан. Проживание и питание им обеспечивала кувейтская авиакомпания Jazeera Airways.
17-18 марта с помощью посольства Армении вернулись еще девять граждан, в том числе студенты Ереванского госуниверситета, говорится в публикации.
Кроме того, еще один человек покинул Кувейт самостоятельно, двое планируют вернуться в Армению, еще пятеро решили остаться в стране, пишет издание.
Напомним, с 28 февраля по 22 марта в Азербайджан были эвакуированы из Ирана более 2,9 тысячи человек, в том числе 486 граждан Азербайджана, 323 россиянина и 17 граждан Грузии.
Из-за боевых действий в Иране приостановлены автобусные рейсы через территорию этой страны между Баку и Нахичеванской автономной республикой. МИД Азербайджана рекомендовал гражданам воздержаться от посещения Ирана и Израиля.
28 февраля Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции. В ответ Иран начал обстрелы Израиля, американских военных объектов, а также гражданских целей на Ближнем Востоке, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ".
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.