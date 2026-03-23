25 граждан Армении эвакуированы из Кувейта

Представители властей помогли гражданам Армении вернуться из Кувейта, воздушное пространство которого закрыто на фоне боевых действий в Иране.

Как писал "Кавказский узел", с начала боевых действий в Иране к 11 марта на территорию Армении прибыли граждане 46 стран, в том числе граждане Ирана.

Боевые действия в Иране угрожают Армении притоком беженцев, переносом войны на Кавказ и превращают в неактуальный проект транспортного коридора через Зангезур, указали ереванские аналитики. 18 марта министр экономики Армении заявил об инфляционных рисках в связи с ситуацией в Иране. В случае скорого окончания военных действий последствия оцениваются как краткосрочные, однако уже произошел рост цен на ряд товаров в Армении.

Армения готова оказать Ирану гуманитарную помощь, если в ней возникнет необходимость, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Наплыва беженцев на пограничном пункте "Агарак" не фиксируется.

К 22 марта из Кувейта при содействии армянского посольства вернулись на родину 25 граждан Армении, сообщает "Новости-Армения".

По данным дипмиссии, с 28 февраля, после закрытия воздушного пространства Кувейта, в посольство обратились 33 гражданина Армении с просьбой помочь им вернуться на родину. "Всем им было оказано содействие в получении виз для въезда в Саудовскую Аравию", - цитирует издание сообщение посольства.

В частности, 14-16 марта через аэропорт Хафар-эль-Батин (Саудовская Аравия) в Армению вернулась группа из 16 граждан. Проживание и питание им обеспечивала кувейтская авиакомпания Jazeera Airways.

17-18 марта с помощью посольства Армении вернулись еще девять граждан, в том числе студенты Ереванского госуниверситета, говорится в публикации.

Кроме того, еще один человек покинул Кувейт самостоятельно, двое планируют вернуться в Армению, еще пятеро решили остаться в стране, пишет издание.

Напомним, с 28 февраля по 22 марта в Азербайджан были эвакуированы из Ирана более 2,9 тысячи человек, в том числе 486 граждан Азербайджана, 323 россиянина и 17 граждан Грузии.

Из-за боевых действий в Иране приостановлены автобусные рейсы через территорию этой страны между Баку и Нахичеванской автономной республикой. МИД Азербайджана рекомендовал гражданам воздержаться от посещения Ирана и Израиля.

28 февраля Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции. В ответ Иран начал обстрелы Израиля, американских военных объектов, а также гражданских целей на Ближнем Востоке, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ".

