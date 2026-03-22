Число эвакуированных из Ирана в Азербайджан превысило 2,9 тысячи

После начала боевых действий в Иране эвакуированы в Азербайджан более 2,9 тысячи человек, в том числе 486 граждан Азербайджана, 323 россиянина и 17 граждан Грузии.

Как писал "Кавказский узел", к 20 марта из Ирана в Азербайджан были эвакуированы 2853 гражданина 75 стран, в том числе 470 граждан Азербайджана, 323 гражданина России и 16 граждан Грузии.

Из-за боевых действий в Иране приостановлены автобусные рейсы через территорию этой страны между Баку и Нахичеванской автономной республикой. МИД Азербайджана рекомендовал гражданам воздержаться от посещения Ирана и Израиля.

С 28 февраля до 10.00 [09.00 мск] 22 марта из Ирана в Азербайджан эвакуирован 2921 человек. Среди них 486 граждан Азербайджана, 323 гражданина России и 17 граждан Грузии, сообщает АПА.

Кроме того, среди эвакуированных 722 гражданина Китая, 198 - Бангладеш, 187 - Таджикистана, 148 - Пакистана, 142 - Индии, 80 - Омана, 68 - Индонезии, 53 - Ирана, 44 - Италии, 30 - Алжира, 26 - Испании, 23 - Германии, 22 - Канады, 19 - Франции, по 18 граждан Саудовской Аравии и Японии, 15 - Узбекистана, по 13 граждан Польши, Швеции и Нигерии, по 12 - Венгрии и Бахрейна, по 11 - Казахстана, Мексики и США, по 10 - Великобритании, Белоруссии, Болгарии и Демократической Республики Конго, по восемь - Бразилии и Судана, по шесть - Объединённых Арабских Эмиратов, Словакии, Бельгии и Румынии, сообщает сегодня Trend.

Также среди эвакуированных по пять граждан Сербии, Чехии, Афганистана, Австралии, Австрии и Греции; по четыре гражданина Иордании, Филиппин, Турции, Украины, Шри-Ланки, Кувейта, Финляндии и Нидерландов; по три гражданина Катара, Хорватии, Дании и Норвегии; по два гражданина Непала, Ливана, Йемена, Киргизии, Кипра и Словении; по одному гражданину Туниса, Южно-Африканской Республики, Мальдив, Мьянмы, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта, Белиза и Доминиканской Республики, пишет агентство.

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции. В ответ Иран начал обстрелы Израиля, американских военных объектов, а также гражданских целей на Ближнем Востоке, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ".

5 марта в результате удара дронов по Нахичеванской автономной республике пострадали четыре человека. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал атаку "преднамеренным терактом Ирана". Однако 8 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан заверил Алиева, что Иран не имеет отношения к атаке. После этого власти Азербайджана отменили ограничения на перевозку грузов через границу с Ираном, а 10 марта из Баку в Иран были отправлены 30 тонн гуманитарной помощи.

Кратковременное прекращение перевозок между Азербайджаном и Ираном не успело привести к последствиям, а причина отмены ограничений - в нежелании Баку усугублять конфликт с соседней страной, указали бакинские аналитики.

