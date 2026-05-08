Кавказский узел

02:53, 8 мая 2026

Демонтаж агитплаката в Ереване обернулся нападением на сотрудника префектуры

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудник префектуры ереванского района Шенгавит подвергся нападению во время демонтажа плаката партии “Процветающая Армения”, размещенного с нарушением закона. Пострадавший госпитализирован, нападавший задержан. 

Как писал "Кавказский узел", Центризбирком Армении зарегистрировал все 19 политических сил, которые подали заявки на участие в парламентских выборах. При этом отказано в регистрации первому номеру в списке партии "Альянс" Тиграну Уриханяну и блогеру Вардану Гукасяну, который занимал первое место в списке кандидатов партии "Демократия, закон и дисциплина", причиной названо отсутствие у них справок о гражданстве и проживании в стране последние четыре года.

"Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Об инциденте в связи с предвыборной агитацией в Ереване 7 мая сообщил пресс-секретарь мэра столицы Артем Карапетян. По его словам, на сотрудников префектуры района Шенгавит было совершено нападение. 

Сотрудники аппарата приехали к месту установки агитационного плаката оппозиционной партии “Процветающая Армения”. Они зафиксировали, что плакат нарушает установленные законом ограничения – его площадь превышала 5 квадратных метров, передает “Новости-Армения”. 

Чиновники начали демонтаж плаката, но сторонники партии начали конфликт с ними. В результате один из сотрудников префектуры “получил удар по голове и был госпитализирован с травмой", написал Карапетян на своей странице в Facebook*.

Полиция, в свою очередь, сообщила, что один нападавший задержан. Судя по сообщению МВД, в нападении на сотрудников администрации района участвовали несколько человек.  

“Гражданин подозревается в избиении специалистов отдела торговли и рекламы аппарата административного района Шенгавит мэрии Еревана сегодня у кинотеатра “Айреник”, а также в хулиганстве. Принимаются меры по установлению других лиц, участвовавших в хулиганстве”, – цитирует информагентство сообщение ведомства. 

Кандидат в депутаты от партии “Процветающая Армения” Геворг Степанян, комментируя инцидент, заявил, что плакат был установлен с согласия собственника кинотеатра “Айреник”. Степанян утверждает, что сотрудники администрации “сорвали плакат, оскорбили владельца здания и вели себя “нагло”, передает Armenia Today.

Официально период предвыборной агитации на выборах в парламент Армении начинается 8 мая, но фактически предвыборные баннеры и портреты лидеров политических сил появились на улицах городов и сел более чем за месяц до этой даты. В ЦИК Армении пояснили, что размещение наружной рекламы политических сил вне официального периода агитации не является нарушением.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
