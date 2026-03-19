×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
00:09, 20 марта 2026

Пашинян заявил о готовности направить гуманитарную помощь в Иран

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Армения готова оказать Ирану гуманитарную помощь, если в ней возникнет такая необходимость, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Наплыва беженцев на пограничном пункте “Агарак” не фиксируется. 

Как писал "Кавказский узел", 18 марта министр экономики Армении заявил об инфляционных рисках в связи с ситуацией в Иране. В случае скорого окончания военных действий последствия оцениваются как краткосрочные, однако цены на ряд товаров в Армении уже выросли.

Боевые действия в Иране угрожают Армении притоком беженцев, переносом войны на Кавказ и превращают в неактуальный проект транспортного коридора через Зангезур, указали ереванские аналитики. В Ереване начат сбор гуманитарной помощи для прибывающих иранцев, амбассадор одного из фондов заявил, что в Армению может прибыть до миллиона человек.

О готовности оказать гуманитарную помощь Ирану премьер-министр Никол Пашинян заявил на брифинге 19 марта, отвечая на вопрос, направлял ли Тегеран соответствующее обращение в Ереван. 

“Исламской Республике Иран не нужно обращаться к нам за гуманитарной помощью, потому что мы сами, если увидим, что есть какая-либо гуманитарная потребность, которую мы можем поддержать, предпримем этот шаг”, - цитирует слова главы правительства “Арменпресс”. 

Пашинян не сообщил, какие конкретно действия власти Армении предприняли уже сейчас для подготовки к возможному гуманитарному кризису. 

Глава Комитета государственных доходов Армении Эдуард Акопян 18 марта заявил, что ситуация на границе Армении с Ираном находится под контролем, но на КПП “Агарак” нет “существенных проблем” ни с передвижением людей, ни с перевозкой грузов. 

По словам Акопяна, показатели передвижения “остаются примерно на том же уровне, что и раньше”, а все существующие сейчас логистические проблемы возникают на территории Ирана, информирует “Новости-Армения”.

По оценкам управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала военных действий свои дома покинули более 3,2 миллионов жителей Ирана, однако число людей, пересекающих границу страны, пока невелико. В основном люди массово уезжают из Тегерана и других крупных городов, пытаясь укрыться в сельских районах и северных провинциях страны, отметили в организации.

28 февраля Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции. В ответ Иран начал обстрелы Израиля, американских военных объектов, а также гражданских целей на Ближнем Востоке, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ".

Материалы о влиянии боевых действий в Иране на Кавказ "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Иран: война рядом". Также на "Кавказском узле" опубликована хроника войны в Иране

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Показать больше