Кавказский узел

10:38, 26 марта 2026

Российский гуманитарный груз для Ирана прибыл в Азербайджан

Российский гуманитарный груз для Ирана прибыл в Азербайджан.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

300 тонн медикаментов будут отправлено грузовиками из Азербайджана в Иран.

Как писал "Кавказский узел",  23  марта из Армении в Иран отправлена партия гуманитарной помощи, в основном медикаментов, сообщил МИД.

Поезд МЧС России с гуманитарной помощью для Ирана прибыл утром на железнодорожную станцию "Гарадаг" в Азербайджане, сообщило агентство Report.

"Общий вес партии гуманитарной помощи, состоящей в основном из медикаментов, превышает 300 тонн", - говорится в сообщении агентства «Азертадж». Груз будет доставлен в город Астара на юге страны, откуда его планируется отправить к месту назначения на территории Ирана на грузовиках.

28 февраля Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции. В ответ Иран начал обстрелы Израиля, американских военных объектов, а также гражданских целей на Ближнем Востоке, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ".

Материалы о влиянии боевых действий в Иране на Кавказ "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Иран: война рядом". Также на "Кавказском узле" опубликована хроника войны в Иране.

Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
