Российский гуманитарный груз для Ирана прибыл в Азербайджан

300 тонн медикаментов будут отправлено грузовиками из Азербайджана в Иран.

Как писал "Кавказский узел", 23 марта из Армении в Иран отправлена партия гуманитарной помощи, в основном медикаментов, сообщил МИД.

Поезд МЧС России с гуманитарной помощью для Ирана прибыл утром на железнодорожную станцию "Гарадаг" в Азербайджане, сообщило агентство Report.

"Общий вес партии гуманитарной помощи, состоящей в основном из медикаментов, превышает 300 тонн", - говорится в сообщении агентства «Азертадж». Груз будет доставлен в город Астара на юге страны, откуда его планируется отправить к месту назначения на территории Ирана на грузовиках.

28 февраля Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции. В ответ Иран начал обстрелы Израиля, американских военных объектов, а также гражданских целей на Ближнем Востоке, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ".

