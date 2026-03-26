Российский гуманитарный груз для Ирана прибыл в Азербайджан
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
300 тонн медикаментов будут отправлено грузовиками из Азербайджана в Иран.
Как писал "Кавказский узел", 23 марта из Армении в Иран отправлена партия гуманитарной помощи, в основном медикаментов, сообщил МИД.
Поезд МЧС России с гуманитарной помощью для Ирана прибыл утром на железнодорожную станцию "Гарадаг" в Азербайджане, сообщило агентство Report.
"Общий вес партии гуманитарной помощи, состоящей в основном из медикаментов, превышает 300 тонн", - говорится в сообщении агентства «Азертадж». Груз будет доставлен в город Астара на юге страны, откуда его планируется отправить к месту назначения на территории Ирана на грузовиках.
28 февраля Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции. В ответ Иран начал обстрелы Израиля, американских военных объектов, а также гражданских целей на Ближнем Востоке, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ".
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.