МИД Армении объявил об отправке гуманитарной помощи Ирану
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Из Армении в Иран отправлена партия гуманитарной помощи, в основном медикаментов, сообщил МИД.
Как писал "Кавказский узел", 19 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности оказать гуманитарную помощь Ирану. Он отметил, что Ирану не нужно для этого обращаться за гуманитарной помощью. "Мы сами, если увидим, что есть какая-либо гуманитарная потребность, которую мы можем поддержать, предпримем этот шаг", - заверил Пашинян.
Армения уже направила гуманитарную помощь в Иран, сообщил сегодня на заседании в парламенте глава МИД Арарат Мирзоян, отвечая на вопрос депутата от оппозиционного блока «Армения» Кристине Варданян.
«Хочу вас оповестить о том, что Армения уже направила гуманитарную помощь в Исламскую Республику Иран. В основном это были медикаменты. И по-другому быть не могло», - цитирует Мирзояна News.am.
На вопрос депутата о том, почему власти Армении ничего об этом не сообщили, Мирзоян ответил, что они "не увидели никакой необходимости", пишет издание.
Напомним, с начала боевых действий в Иране к 11 марта на территорию Армении прибыли граждане 46 стран. Кроме того, при содействии армянского посольства 25 граждан Армении вернулись на родину из Кувейта, воздушное пространство которого закрыто на фоне боевых действий в Иране.
Боевые действия в Иране угрожают Армении притоком беженцев, переносом войны на Кавказ и превращают в неактуальный проект транспортного коридора через Зангезур, указали ереванские аналитики. 18 марта министр экономики Армении заявил об инфляционных рисках в связи с ситуацией в Иране. В случае скорого окончания военных действий последствия оцениваются как краткосрочные, однако уже произошел рост цен на ряд товаров в Армении.
28 февраля Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции. В ответ Иран начал обстрелы Израиля, американских военных объектов, а также гражданских целей на Ближнем Востоке, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ".
Материалы о влиянии боевых действий в Иране на Кавказ "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Иран: война рядом". Также на "Кавказском узле" опубликована хроника войны в Иране.
