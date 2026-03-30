Вуз в Армении перешел на онлайн-режим из-за угроз Ирана

Американский университет Армении заявил о переходе на онлайн-режим обучения из-за "угрозы Ирана в отношении университетов Западной Азии и Ближнего Востока". Прямых угроз в вуз не поступало.

«В связи с угрозой, заявленной Ираном о нацеливании на американские университеты в Западной Азии и на Ближнем Востоке, все занятия в понедельник, 30 марта, будут проводиться полностью в онлайн-формате», — приводит заявление руководства АУА "Новости-Армения".

Администрация университета отмечает, что это мера предосторожности и подчеркивает, что в отношении университета не получено никаких прямых угроз и нет признаков какой-либо опасности, поэтому повода для беспокойства нет

Также говорится, что это исключительно превентивная мера, принятая из соображений повышенной осторожности, поскольку безопасность сообщества является приоритетом.

Членам сообщества АУА рекомендуется регулярно проверять электронную почту и ориентироваться исключительно на официальные сообщения университета для получения актуальной информации, указано в сообщении.

Как писал "Кавказский узел", в Ереване начат сбор гуманитарной помощи для прибывающих иранцев, амбассадор одного из фондов заявил, что в Армению может прибыть до миллиона человек. Приток беженцев из Ирана в Армению негативно скажется на экономике и социальной сфере в стране, считают комментаторы в соцсети. Другие пользователи заявили, что необходимо помочь людям, оказавшимся в беде. Высказываются также мнения, что беженцы серьезно повлияют на отношения между странами региона.

164 сотрудника АЭС "Бушер" эвакуированы 27 марта из Ирана через территорию Армении, они вылетели в Москву. С начала обострения ситуации на ближнем Востоке через Армению вывезены 327 граждан России.

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции. В ответ Иран начал обстрелы Израиля, американских военных объектов, а также гражданских целей на Ближнем Востоке, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ".

