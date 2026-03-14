Кавказский узел

04:10, 14 марта 2026

Пользователи соцсети из Армении поспорили о последствиях приема беженцев из Ирана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Приток беженцев из Ирана в Армению негативно скажется на экономике и социальной сфере в стране, считают комментаторы в соцсети. Другие пользователи заявили, что необходимо помочь людям, оказавшимся в беде. Высказываются также мнения, что беженцы серьезно повлияют на отношения между странами региона.

Как писал "Кавказский узел", из Ирана в Азербайджан эвакуированы 2057 человек, в том числе 362 гражданина Азербайджана и 291 гражданин России. Россиянам предлагается выезжать из Ирана через Армению. В Ереване начат сбор гуманитарной помощи для прибывающих иранцев, амбассадор одного из фондов заявил, что в Армению может прибыть до миллиона человек.

Армянские аналитики в числе рисков для Армении из-за войны в Иране назвали приток беженцев, вероятность переноса боевых действий на Кавказ и прекращение реализации проекта транспортного коридора через Зангезур.

Публикация "Кавказского узла" в соцсети Facebook* о том, что в Армению из Ирана могут прибыть до миллиона человек беженцев собрала, по данным на 03.00 мск сегодня, 229 комментариев. Одни комментаторы считают, что помощь людям, которые бегут от войны, является нормой, тогда как другие, напротив, опасаются из-за повышения нагрузки на экономику и социальную сферу. Читатели также отметили, что граница Азербайджана с Ираном остается закрытой, следовательно, беженцам, возможно, придется бежать именно в Армению, а это может повлиять как на внутреннюю стабильность в стране, так и на отношения между странами региона.

Некоторые комментаторы считают, что приток беженцев повлияет на рынок жилья и рост цен в стране, причем отдельные пользователи отметили, что уже наблюдали подобное во время миграционных волн. По их мнению, власти должны сосредоточиться сначала на помощи тем, что живет в Армении в трудных условиях, а потом уже думать о помощи беженцам

"Вот сейчас цены на жилье взлетят в космос - и на покупку, и на аренду", - переживает Лолита Лобачева. "Будете квартирами обеспечивать или как? Может, по два человека в каждую семью определите", - задается вопросом Звард Минасян.

"Сначала помогите бедным в Армении, столько беженцев из Карабаха, а уже не говорю про деревни, дети голодные в разрушенных домах ютятся. А помогать ближним тоже нужно, я не против", - предлагает Svetlana Khachatrian. "[Зачем] нам столько, самим негде жить, дайте эти деньги своим людям", - возмущается Garik Sarkisyan.

"Это конечно правильно, надо помочь беженцам, но те же армяне живут как в трущобах, когда наши артисты помогают, смотришь - душа разрывается: многодетные семьи нищие! В одной комнате, если это можно назвать комната, нельзя их обеспечить?" - интересуется Карина Векилян.

Другие пользователи считают, что армяне должны проявить солидарность с людьми, которые спасаются от бомбардировок, тем более и сама Армения неоднократно переживала гуманитарные кризисы.

"Мы понимаем что значит терять дом. Сочувствую иранцам. Армения всегда была гостеприимной страной. Мы будем им рады и поможем, чем сможем. Что значит ограничить поток? Если людям нужно уйти от бомбардировки, им надо, наоборот, помочь транспортом. Наверняка многие из них поедут и в Россию, Грузию. Надо помочь людям", - прокомментировала ситуацию Yan An.

"Армяне видели изгнание из родных мест. Боль иранцев сегодня близка нам по душе, и мы их очень хорошо понимаем. Варвары уничтожают школы, убивают детей, убивают стариков и мирных жителей - мы это видели. Братья, мы вас понимаем и принимаем. Дай Бог, чтобы это быстро кончилось, чтобы вы на своей земле трудились, как много тысячелетий это делали. Мы соседи и родня не одну сотню лет", - написал Аво Исаакян.

"Конечно, поможем, сколько сможем - поможем. Война ведь не вечна. Вот нам помогали только наши армяне. У нас душа широкая. Работу надо дать, чтобы с ума не сошли люди. К примеру, могу двух иранцев приютить и даже занять их работой", - предлагает Armine Grigoryan.

Отдельно комментаторы коснулись темы, кто именно может прибыть в Армению из Ирана. Они напомнили, что в Иране достаточно большая армянская диаспора, однако некоторые комментаторы считают, что среди беженцев будут не только ее представители.

"Надо закрыть границу, а если и пускать кого-то, то только армян и персов", - предлагает Акоп Гаспарян. "В Иране армян много, вот они, наверно, и бегут в Армению", - отметил Дамир Багат.

"Для нас не имеет значения, где находится армянин, важно, что он армянин, и каждому рады", - написала Liana Ohanyan-Assadorian. "Принять армян из Ирана мы должны, и не важно откуда они, они армяне. Есть хорошая поговорка "В тесноте, да не в обиде", - прокомментировала Наталья Владек.

"Кто сказал, что к нам побегут только армяне?! Иранцы в первую очередь, и сейчас их уже немало у нас, и они себя чувствуют очень хорошо. И почему это они не хотят переехать к Алиеву?!" - интересуется Nara Ar.

В комментариях возникла полемика о том, как соседние с Арменией и Ираном страны должны вести себя в ситуации с притоком беженцев. Некоторые пользователи задаются вопросом, почему другие государства региона не принимают беженцев. Другие участники дискуссии отвечают, что каждая страна сама принимает решения о своей миграционной политике.

"В Иране живет около 30 миллионов азербайджанцев. Почему же Азербайджан не открывает границы для приема своих беженцев?" - написала Jenny Buquicchio. "В отличие от вас, мы отправили гуманитарную помощь иранцам", - заявил Adyl Guseynzade.

"Так почему же границу закрыли с теми, кого называете своими соотечественниками?" - написал Владислав Авакян. Карине Овакимян предполагает, что "беженцев из мусульманских стран должны принимать только мусульманские страны".

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции. В ответ Иран начал обстрелы Израиля, американских военных объектов, а также гражданских целей на Ближнем Востоке, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ".

Материалы о влиянии боевых действий в Иране на Кавказ "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Иран: война рядом".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
