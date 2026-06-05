Жители приграничного Гориса выразили надежду на мир с Азербайджаном после выборов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Армении нужен прочный мир с Азербайджаном на фоне которого возможно дальнейшее развитие экономических отношений с соседней страной, рассказали жители Гориса, выразив надежду, что парламентские выборы не приведут к обострению ситуации в регионе.

Как писал "Кавказский узел", вопрос Карабаха и границы с Азербайджаном стал одной из наиболее острых тем предвыборной кампании в Армении. В борьбе за голоса избирателей эта проблема перестала быть частью внешнеполитической повестки, она обсуждается в контексте внутренней безопасности и выживания государства. Предвыборная риторика основных политических сил в Армении строится вокруг отношений страны с ближайшими соседями. Правящая партия ставит себе в заслугу нормализацию отношений с Азербайджаном и Турцией, оппозиция критикует власти за действия в ущерб национальным интересам и экономическую войну с Россией

После 44-дневной войны 2020 года, община Горис стала приграничной с Азербайджаном. В общину входят город Горис, и села Акнер, Барцраван, Хндзореск, Арташен, Неркин Хндзореск, Шурнух, Воротан, Веришен и Караундж. По состоянию на 2026 год в общине проживают порядка 29 тысяч человек, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

По данным администрации, в общине Горис действуют ряд промышленных предприятий, цеха по обработке камня, развита энергетическая отрасль. В городе Горис действуют семь образовательных школ, три вуза, два колледжа. Функционируют семь дошкольных учебных заведений, четыре детских культурных и спортивных школ, культурный центр имени Гусана Ашота со своими подразделениями, краеведческий музей, городская картинная галерея, централизованная библиотечная система, фильмотека, Государственный драматический театр, дом-музей А. Бакунца, Горисский филиал Ереванского центра эстетического воспитания.

Горис стал первым городом, куда правящая партия Армении «Гражданский договор» приехала с предвыборной агитацией на парламентских выборах.

Жители Гориса выразили надежду на мир

Пенсионерка Белла Аветисян считает, что «если дадут время и возможность, оба народа будут хорошо жить друг с другом - если не будет провокаторов, эти народы очень хорошо найдут общий язык и очень хорошо поймут друг друга». По ее словам, «вопросы нужно решать правильной политикой».

Аветисян положительно относится к тому, что Армения приобретает нефть и бензин у Азербайджан.

"Все равно эта нефть и бензин приходят в Армению другим путем, через третьи руки", - отметила она.

Пенсионерка не исключает развитие отношений с Азербайджаном в других сферах, но считает, что для этого Армения «должна стать сильнее как нация», «увеличиваться численно», «не выпускать дубинку из рук».

Женщина поделилась, что верит в мир с азербайджанской стороной, и отмечает, что «люди с обеих сторон думают о своих детях, о своих близких - и у нас, и в Азербайджане, и в других странах».

«Кто хочет, пусть будет президентом или премьер-министром, главное, чтобы в стране был мир», - заявил беженец из Нагорного Карабаха Арсен Варданян, ныне проживающий в городе Горис. Отец пятерых детей, он работает в городском коммунальном хозяйстве.

"Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению «Маршрут Трампа», TRIPP — это проект транспортного коридора между Азербайджаном и Нахичеванью через территорию Армении, созданный при посредничестве и с исключительными правами США на 99 лет. Он стал ключевым элементом мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, подписанного в августе 2025 года в Вашингтоне при участии президента Дональда Трампа.

Он отметил, что если главы государств смогут «вести переговоры», то мир между Арменией и Азербайджаном возможен.

«Не дай Бог, чтобы была война. Пусть страна, народ, весь мир будут мирными... Пусть дороги будут открыты, в том числе и Зангезурский коридор, только пусть не говорят: это наше или их. Пусть стоят солдаты, но шла бы торговля, и чтоб было дешево, а не дорого как сейчас», - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Он опасается, что «нынешняя ситуация приведет к войне» с Азербайджаном..

«В Карабахе тоже говорили, что будет мир, но в итоге началась война. Я пошел в ополчение. Если так как сейчас будет продолжаться, снова быть войне. В конце концов во всем мире войны бывают из-за земли, денег, власти», - считает Варданян.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах", в которой приводится историческая справка.

В тоже время, «если в стране (Армении) хорошие премьер и президент будут, советуясь, править, то возможно страна достигнет мира».

«Но все зависит от России. Когда была война, я был на позиции, мой сын тоже. Русские говорили будет мир, но началась война. Если так пойдет дальше, снова быть войне. Все в руках России: захочет - будет война, захочет - будет мир, захочет — все заберет», - заявил мужчина.

Варданян считает, что между соседними странами должны быть торговые отношения.

«Торговать с соседями – это хорошо, лишь бы не воевали. Только пусть будет дешево, а не поднимают цены; кто угодно пусть будет у власти. Я посмотрел новости, очереди на заправках, а цена на автогаз из 160 драмов (0,43 доллара США) превратили в 270 драмов (0,73 доллара США). Если у нашего народа не будет газа, будет как в Карабахе, блокада. И война будет, и блокада», - поделился мнением мужчина.

В ответе за отношения с соседями руководоство страны

Вардитер Агабекян из села Хндзореск в общине Горис считает, что «установить мир с Азербайджаном невозможно, мирного сосуществования не будет».

«Мира не будет, это точно. Лично я не пострадала, но многие наши армяне пострадали. Плохо отношусь к тому, что бензин привозят из Азербайджана. Это опасно, мне так кажется. Я ничего не жду от наших руководителей, не признаю их. Торговля между армянами и азербайджанцами возможна. Но опасность для нас останется всегда. Взаимоотношения с азербайджанской стороной не принесут пользы армянскому народу. Пашинян сказал, что если его не изберут, то точно будет война. То есть он угрожает армянам, продолжит сдавать армянские земли. Еще он плохой руководитель – дал прибавку к пенсии 10 тысяч драмов (около 27 долларов США), взамен все продукты подорожали», - сказала женщина.

Житель Гориса Артюш Амбарцумян говоря о мире между Арменией и Азербайджаном, заметил, что "все возможно, это зависит от руководства, полностью в их руках.

Если собирались отдать столько земель, если собирались все это уступить, тогда зачем надо было приносить в жертву столько жизней?

"Если соседи, должны жить по-соседски, в этом и есть формула мира. Если каждый день воевать, к чему приведет?. Зачем нужны были все эти жертвы на войне? Если собирались отдать столько земель, если собирались все это уступить, тогда зачем надо было приносить в жертву столько жизней?», - сказал мужчина.

Партия нефтепродуктов экспортирована из Азербайджана в Армению Из Азербайджана в Армению сегодня экспортировано по железной дороге 986 тонн дизельного топлива, а также отправлена транзитная партия российского зерна и удобрений.

Он считает, что для народа Армении выгодно привозить нефть из соседней страны.

«Это правильно. Если хочешь мира, то да, со временем и нефть будет, и много другое. Раньше я видел, как из Турции товар доходил сюда, мы что-то продавали. Ведь человек создал благо, его где-то нужно продавать. Сейчас мы соседи, мы не собираемся переезжать, как-то должны уживаться», - высказался мужчина.

Война пользы не приносит. Потеряли родных, другие искалечены. Народ однозначно хочет мира

Он считает, что необходимо развивать с Азербайджаном не только экономические отношения, но для этого нужны годы.

«Для этого нужны годы. За годы могут так воспитать народ, что и такие вещи будут возможны. Сейчас не знаю: есть азербайджанцы, которым нравятся армянские песни, есть и наоборот. Нужно время и человеческие отношения. Если собираешься жить с соседями, надо жить. Мы ведь тоже живем с соседями разного уровня: один так не понимает — надо объяснить, другой понимает иначе. Война пользы не приносит. Потеряли родных, другие искалечены. Народ однозначно хочет мира", - сказал Амбарцумян.

Армен Геворгян из Гориса, сторонник правящей партии «Гражданский договор», заявил, что «нас ожидает еще больше, больше мира и тепла, но нашему обществу не хватает единства».

"Мы уже имеем экономические отношения с Азербайджаном. Мы посылаем коньяк, они – нефть и бензин. Идет товарообмен. Кроме того, торговля приносит народу богатство. Если приезжает вагон, товар дешевеет", - сказал активист.