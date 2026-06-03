Внешняя политика стала основной темой предвыборной агитации в Армении
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Предвыборная риторика основных политических сил в Армении строится вокруг отношений страны с ближайшими соседями. Правящая партия ставит себе в заслугу нормализацию отношений с Азербайджаном и Турцией, оппозиция критикует власти за действия в ущерб национальным интересам и экономическую войну с Россией.
Как писал "Кавказский узел", вопрос Карабаха и границы с Азербайджаном стал одной из наиболее острых тем предвыборной кампании в Армении. В борьбе за голоса избирателей эта проблема перестала быть частью внешнеполитической повестки, она обсуждается в контексте внутренней безопасности и выживания государства.
Выборы в Национальное собрание Армении состоятся 7 июня. По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах. "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".
За последние сутки предвыборная риторика партий и блоков - основных претендентов на места в парламенте Армении сосредоточилась вокруг нескольких ключевых тем: мирный процесс и внешняя политика, безопасность, отношения с Турцией и Азербайджаном, следует из публикаций на страницах политических сил в соцсети Facebook*.
«Гражданский договор» стоит кампанию вокруг мирной повестки
Центральной темой выступлений премьер-министра Никола Пашиняна в населенных пунктах Гегаркуникской области (Сарухан, Норат, Геташен, Мартуни, Цовинар, Цовак, Золакар и другие) стала идея мира как главного политического выбора страны.
«На выборах каждый должен прийти на избирательный участок и ответить на один вопрос: поддерживаете ли вы мир и государство или нет?» - указал Пашинян в Геташене.
Эту же линию продолжил руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян.
«Объясните молодым членам ваших семей важность мира, напомните им о том, что происходило в Армении до 2018 года», - написал он на своей странице в соцсети.
Армения больше не является периферией и тупиком, Армения - это центр и перекресток
В ряде выступлений Пашинян продвигал тезис о трансформации международного положения страны.
«Армения больше не является периферией и тупиком, Армения - это центр и перекресток», - заявил он, подчеркнув, что «Армения нужна всем».
Эти заявления напрямую связаны с концепцией «Перекрестка мира», которую власти используют как обоснование курса на открытие коммуникаций и расширение международных связей.
Дополнительным подтверждением этого курса стал официальный отчет о телефонном разговоре Пашиняна с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который разместил Пашинян на своей странице в соцсети. В сообщении подчеркивается удовлетворение сторон активизацией контактов, обсуждение прямых торговых процедур между Арменией и Турцией, а также открытия железнодорожного сообщения через линию Ахалкалаки-Карс.
Продолжая тему мира, Пашинян заявил, что проблемы, которые присутствовали в политической повестке на протяжении последних десятилетий, уходят в прошлое.
«Начиная с 1990-1991 годов, на плечи каждого ребенка, родившегося в Республике Армения, были возложены не только нерешенные, но и неразрешимые исторические проблемы. Я рад и горд тем, что сегодня мы освободили детей от этого бремени», - подчеркнул он.
"Сильная Армения" продолжает разыгрывать карту ввоза 300 тысяч азербайджанцев
"Сильная Армения" завершила сегодняшний день массовым митингом в Ереване на площади Республики.
"Сильная Армения" использует тему национальной безопасности и угрозы демографических изменений как один из главных инструментов мобилизации избирателей.
"Пашинян, мы идем на смену тебе", - заявила "Сильная Армения" на своей странице в соцсети.
"Пашинян, мы ломаем твой план ввезти 300 000 азербайджанцев в Армению", - говорится в другой публикации.
Самвел Карапетян заявил об экономических просчетах властей, хоть и не озвучивал конкретных предложений.
«Невозможно развивать экономику, не зная её принципов. Мы это сделаем, и бизнес будет процветать», - приводятся его слова на его странице в соцсети.
Альянс «Армения» обвиняет власть в уступках Турции и Азербайджану
Главной темой сегодняшней предвыборной риторики "Альянса Армения" на митинге в Раздане стали обвинения правительства в неспособности защищать национальные интересы.
«Было бы лучше, если бы все силы Армении общались друг с другом, но никто не выполнял требования Турции и Азербайджана <...> Турция и Азербайджан выдвигают требования, вы их выполняете. В течение 8 лет вы не могли противостоять ни одному из требований Алиева», - заявили представители "Альянса Армения" в ходе дебатов.
Нынешнее правительство предало национальные цели и задачи и должно нести ответственность за это
Оппозиция пытается разрушить главный предвыборный тезис правительства о мире.
«Мы стоим на краю пропасти, но тот, кто бросил нас в пропасть, не сможет вытащить нас оттуда. Тот, кто причинил вам раны, не сможет их залечить. Тот, кто развязал три войны, не сможет принести мир», - заявили представители "Альянса".
«Нынешнее правительство предало национальные цели и задачи и должно нести ответственность за это», - заявили представители "Альянса Армения"
Альянс провел крупный митинг в Раздане, где, согласно публикациям Facebook*, партийцев встречали хлебом и солью. Также началась мобилизация сторонников на следующий митинг в Севане.
«Процветающая Армения» напомнила об экономической войне с Россией
С критикой внешнеполитического курса Никола Пашиняна выступил и лидер "Процветающей Армении" Гагик Царукян.
«Он восемь лет ругал, отказывался от земли, а теперь начал экономическую войну с Россией», - подчеркнул Царукян, который посетил сегодня общины Масис, Арташат и Арарат.
Таким образом партия пытается привлечь избирателей, обеспокоенных ухудшением армяно-российских отношений.
В основном партия в предвыборной риторике использует социальную повестку.
«С 2028 года все государственные и муниципальные образовательные учреждения должны стать бесплатными», - заявила партия в соцсети.
«Моя цель всегда оставалась неизменной - процветающая Армения и достойная жизнь для всех нас», - подчеркнул Царукян.
«Только с внутренней солидарностью, взаимным уважением и единством мы сможем преодолеть трудности», - отметил он.
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