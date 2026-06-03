Внешняя политика стала основной темой предвыборной агитации в Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Предвыборная риторика основных политических сил в Армении строится вокруг отношений страны с ближайшими соседями. Правящая партия ставит себе в заслугу нормализацию отношений с Азербайджаном и Турцией, оппозиция критикует власти за действия в ущерб национальным интересам и экономическую войну с Россией.

Как писал "Кавказский узел", вопрос Карабаха и границы с Азербайджаном стал одной из наиболее острых тем предвыборной кампании в Армении. В борьбе за голоса избирателей эта проблема перестала быть частью внешнеполитической повестки, она обсуждается в контексте внутренней безопасности и выживания государства.

За последние сутки предвыборная риторика партий и блоков - основных претендентов на места в парламенте Армении сосредоточилась вокруг нескольких ключевых тем: мирный процесс и внешняя политика, безопасность, отношения с Турцией и Азербайджаном, следует из публикаций на страницах политических сил в соцсети Facebook*.

«Гражданский договор» стоит кампанию вокруг мирной повестки

Центральной темой выступлений премьер-министра Никола Пашиняна в населенных пунктах Гегаркуникской области (Сарухан, Норат, Геташен, Мартуни, Цовинар, Цовак, Золакар и другие) стала идея мира как главного политического выбора страны.

«На выборах каждый должен прийти на избирательный участок и ответить на один вопрос: поддерживаете ли вы мир и государство или нет?» - указал Пашинян в Геташене.

Эту же линию продолжил руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян.

«Объясните молодым членам ваших семей важность мира, напомните им о том, что происходило в Армении до 2018 года», - написал он на своей странице в соцсети.

Армения больше не является периферией и тупиком, Армения - это центр и перекресток

"Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению «Маршрут Трампа», TRIPP — это проект транспортного коридора между Азербайджаном и Нахичеванью через территорию Армении, созданный при посредничестве и с исключительными правами США на 99 лет. Он стал ключевым элементом мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, подписанного в августе 2025 года в Вашингтоне при участии президента Дональда Трампа.

В ряде выступлений Пашинян продвигал тезис о трансформации международного положения страны.

«Армения больше не является периферией и тупиком, Армения - это центр и перекресток», - заявил он, подчеркнув, что «Армения нужна всем».

Эти заявления напрямую связаны с концепцией «Перекрестка мира», которую власти используют как обоснование курса на открытие коммуникаций и расширение международных связей.

Дополнительным подтверждением этого курса стал официальный отчет о телефонном разговоре Пашиняна с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который разместил Пашинян на своей странице в соцсети. В сообщении подчеркивается удовлетворение сторон активизацией контактов, обсуждение прямых торговых процедур между Арменией и Турцией, а также открытия железнодорожного сообщения через линию Ахалкалаки-Карс.

Продолжая тему мира, Пашинян заявил, что проблемы, которые присутствовали в политической повестке на протяжении последних десятилетий, уходят в прошлое.

«Начиная с 1990-1991 годов, на плечи каждого ребенка, родившегося в Республике Армения, были возложены не только нерешенные, но и неразрешимые исторические проблемы. Я рад и горд тем, что сегодня мы освободили детей от этого бремени», - подчеркнул он.

"Сильная Армения" продолжает разыгрывать карту ввоза 300 тысяч азербайджанцев

"Сильная Армения" завершила сегодняшний день массовым митингом в Ереване на площади Республики.

"Сильная Армения" использует тему национальной безопасности и угрозы демографических изменений как один из главных инструментов мобилизации избирателей.

"Пашинян, мы идем на смену тебе", - заявила "Сильная Армения" на своей странице в соцсети.

"Пашинян, мы ломаем твой план ввезти 300 000 азербайджанцев в Армению", - говорится в другой публикации.

Самвел Карапетян заявил об экономических просчетах властей, хоть и не озвучивал конкретных предложений.

«Невозможно развивать экономику, не зная её принципов. Мы это сделаем, и бизнес будет процветать», - приводятся его слова на его странице в соцсети.

Альянс «Армения» обвиняет власть в уступках Турции и Азербайджану

Главной темой сегодняшней предвыборной риторики "Альянса Армения" на митинге в Раздане стали обвинения правительства в неспособности защищать национальные интересы.

«Было бы лучше, если бы все силы Армении общались друг с другом, но никто не выполнял требования Турции и Азербайджана <...> Турция и Азербайджан выдвигают требования, вы их выполняете. В течение 8 лет вы не могли противостоять ни одному из требований Алиева», - заявили представители "Альянса Армения" в ходе дебатов.

Нынешнее правительство предало национальные цели и задачи и должно нести ответственность за это

Оппозиция пытается разрушить главный предвыборный тезис правительства о мире.

«Мы стоим на краю пропасти, но тот, кто бросил нас в пропасть, не сможет вытащить нас оттуда. Тот, кто причинил вам раны, не сможет их залечить. Тот, кто развязал три войны, не сможет принести мир», - заявили представители "Альянса".

«Нынешнее правительство предало национальные цели и задачи и должно нести ответственность за это», - заявили представители "Альянса Армения"

Альянс провел крупный митинг в Раздане, где, согласно публикациям Facebook*, партийцев встречали хлебом и солью. Также началась мобилизация сторонников на следующий митинг в Севане.

«Процветающая Армения» напомнила об экономической войне с Россией

Баклажаны и картофель из Армении попали под запрет на ввоз в Россию Россельхознадзор вновь расширил список армянской плодоовощной продукции, запрещенной для импорта, теперь в него попали картофель и баклажаны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал фермерам компенсации убытков от российского эмбарго.

С критикой внешнеполитического курса Никола Пашиняна выступил и лидер "Процветающей Армении" Гагик Царукян.

«Он восемь лет ругал, отказывался от земли, а теперь начал экономическую войну с Россией», - подчеркнул Царукян, который посетил сегодня общины Масис, Арташат и Арарат.

Таким образом партия пытается привлечь избирателей, обеспокоенных ухудшением армяно-российских отношений.

В основном партия в предвыборной риторике использует социальную повестку.

«С 2028 года все государственные и муниципальные образовательные учреждения должны стать бесплатными», - заявила партия в соцсети.

«Моя цель всегда оставалась неизменной - процветающая Армения и достойная жизнь для всех нас», - подчеркнул Царукян.

«Только с внутренней солидарностью, взаимным уважением и единством мы сможем преодолеть трудности», - отметил он.