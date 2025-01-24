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05:09, 24 января 2025

Натиг Джавадлы заявил о несостоятельности обвинения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд в Баку отказался удовлетворить жалобу на отказ в переводе под домашний арест журналиста Meydan TV Натига Джавадлы. Защита оспорит правомерность предварительного заключения журналиста в ЕСПЧ.

Как информировал "Кавказский узел", 6 декабря 2024 года сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко (Джабраилзаде) были задержаны по подозрению в контрабанде валюты по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. Журналисты арестованы. 17 января суд отказался в переводе под домашний арест Эльгюнеш и Джавадлы.

Бакинский апелляционный суде 23 января рассмотрел жалобу Джавадлы, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Зибейда Садыгова.

«Мы подали жалобу на решение Хатаинского районного суда Баку от 17 января, в котором было отклонено наше ходатайство об изменении меры пресечения Джавадлы на домашний арест. Мы довели до сведения апелляционного суда, что никаких материальных и процессуальных оснований для содержания Джавадлы под стражей нет. Он привлечен к делу на основе субъективного предположения следствия о причастности Джавадлы к предполагаемому деянию, «контрабанде иностранной валюты». Никаких материальных доказательств следствие не представило против него», – рассказала Садыгова.

Защита обратила внимание суда, что если следствие и подозревает Джавадлы в совершении противоправных действий, то нет никакой необходимости держать его в заключении.

«Мы указали, что он имеет постоянное место жительство и может находиться на период следствия в своей квартире. Кроме того, мы указали, что Джавадлы имеет на своем попечении пожилую больную мать. Кроме того, у него трое детей», –  подчеркнула адвокат.

По словам Садыговой, Джавадлы сам выступил в суде, назвав выдвинутое против него обвинение абсурдным. «Он свыше 30 лет в журналистике и достаточно хорошо известен в обществе, поскольку в разные годы работал в популярных изданиях. Джавадлы обратил внимание, что в процессе работы брал интервью и комментарии также у представителей власти, депутатов, контактировал с ними. Вряд ли, если бы у него была бы дурная криминальная репутация, люди во власти общались бы с ним. Джавадлы даже был в WhatsApp-группе главы пресс-службы МВД Эльшада Гаджиева. Джавадлы указал, что все обвинение против него написано в одном предложении, которое очень неграмотно составлено и голословно», – продолжила адвокат.

Джавадлы также рассказал суду об обыске в его квартире, который проводился в его присутствии. «По словам Джавадлы, полицейские не найдя денег, потребовали от его супруги показать место, где они хранят золото и драгоценности. Джавадлы в суде с сарказмом отметил, что, видимо, полицейские подумали, что он деньги вкладывал в золото. Однако полицейские были раздосадованы, когда не нашли и драгоценностей. Супруга Джавадлы сказала, что все, что у нее есть, это 90 манат (около 54 долларов) в кошельке. Она предложила силовикам забрать их, если им уже очень хотелось что-то найти, но те отказались. Джавадлы сказал в суде, что никогда не преследовал корыстные интересы, поскольку в таком случае стал бы “придворным” журналистом и работал бы по заказу. Джавадлы заявил, что его жизненное кредо основывалось на крылатой фразе философа Асиф Ата – «не стыдись бедности, не уставай от честности», и он всегда честно выполнял свою работу, писал о проблемах простых людей, адресовал власти вопросы, волнующие общество», – пересказала адвокат речь журналиста.

По словам Садыговой, апелляционный суд отклонил жалобу. «Мы исчерпали уже внутринациональные механизмы обжалования ареста Натига Джавадлы, теперь мы можем обращаться в ЕСПЧ, чтобы оспорить правомерность его предварительного заключения с точки зрения Европейской конвенции прав человека. В ближайшее время мы отправим жалобу в Страсбургский суд», – заключила защитник.

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что жалоба Джавадлы была отклонена. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

"Кавказский узел" также писал, что 23 января суд отказал в переводе под домашний арест еще одной фигурантке дела против Meydan TV Айтадж Тапдыг.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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