Айтадж Тапдыг отказано в переводе под домашний арест

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Суд в Баку отказал в переводе под домашний арест журналистке Айтадж Тапдыг, обвиняемой вместе с другими сотрудниками Meydan TV в контрабанде валюты.

Как информировал "Кавказский узел", 6 декабря 2024 года сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко (Джабраилзаде) были задержаны по подозрению в контрабанде валюты по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. Журналисты арестованы. 17 января суд отказался в переводе под домашний арест Эльгюнеш и Джавадлы.

В Хатаинском районном суде Баку сегодня, 23 января, состоялось рассмотрение ходатайства о переводе Айтадж Тапдыг под домашний арест или освобождении под залог, рассказал адвокат Джавад Джавадов.

"Мы, указали на отсутствие оснований для предварительного заключения Айтадж Тапдыг. Так как выдвинутое ей обвинение в контрабанде надуманное, первичных доказательств ее причастности к предполагаемому преступлению, следствие не представило. Сама Тапдыг сказала, что арестованных по этому делу преследуют за журналистскую деятельность, как и других ранее арестованных журналистов Abzas Media и Toplum TV", – сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Тапдыг заявила в суде, что зная о том, как были арестованы ее коллеги, она и другие сотрудники Meydan TV все равно продолжали журналистскую работу – несмотря на риски и угрозы оказаться в тюрьме. "Она также заявила суду, что чиновники, которые реально совершили контрабанду и вывели из страны крупные денежные средства, находятся на свободе", – добавил защитник.

В сентябре 2017 года в рамках расследования международной журналистской сети (OCCRP) было опубликовано исследование о выявлении операций по отмыванию денег в размере 2,9 миллиарда долларов США через структуры, управляемые правящей элитой Азербайджана. Согласно сообщению, "азербайджанская прачечная" использовалась для продвижения имиджа страны за рубежом и отвлечения внимания от нарушений прав человека, совершенных ее авторитарным режимом.

Адвокат Джавад Джавадов уточнил, что суд не удовлетворил ходатайства о переводе Тапдыг под домашний арест или освобождение ее под залог. Защита подаст апелляцию на это решение, отметил он.

Сотрудник Хатаинского районного суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о том, что суд отклонил ходатайства защиты Тапдыг о ее переводе под домашний арест или освобождении под залог.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием следственного органа.

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