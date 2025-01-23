RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:44, 23 января 2025

Айтадж Тапдыг отказано в переводе под домашний арест

Айтадж Тапдыг. Фото: Фатима Мовламлы https://jam-news.net/ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку отказал в переводе под домашний арест журналистке Айтадж Тапдыг, обвиняемой вместе с другими сотрудниками Meydan TV в контрабанде валюты.

Как информировал "Кавказский узел", 6 декабря 2024 года сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко (Джабраилзаде) были задержаны по подозрению в контрабанде валюты по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. Журналисты арестованы. 17 января суд отказался в переводе под домашний арест Эльгюнеш и Джавадлы.

В Хатаинском районном суде Баку сегодня, 23 января, состоялось рассмотрение ходатайства о переводе Айтадж Тапдыг под домашний арест или освобождении под залог, рассказал адвокат Джавад Джавадов.

"Мы, указали на отсутствие оснований для предварительного заключения Айтадж Тапдыг. Так как выдвинутое ей обвинение в контрабанде надуманное, первичных доказательств ее причастности к предполагаемому преступлению, следствие не представило. Сама Тапдыг сказала, что арестованных по этому делу преследуют за журналистскую деятельность, как и других ранее арестованных журналистов Abzas Media и Toplum TV", – сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Тапдыг заявила в суде, что зная о том, как были арестованы ее коллеги, она и другие сотрудники Meydan TV все равно продолжали журналистскую работу – несмотря на риски и угрозы оказаться в тюрьме. "Она также заявила суду, что чиновники, которые реально совершили контрабанду и вывели из страны крупные денежные средства, находятся на свободе", – добавил защитник.

В сентябре 2017 года в рамках расследования международной журналистской сети (OCCRP) было опубликовано исследование о выявлении операций по отмыванию денег в размере 2,9 миллиарда долларов США через структуры, управляемые правящей элитой Азербайджана. Согласно сообщению, "азербайджанская прачечная" использовалась для продвижения имиджа страны за рубежом и отвлечения внимания от нарушений прав человека, совершенных ее авторитарным режимом.

Адвокат Джавад Джавадов уточнил, что суд не удовлетворил ходатайства о переводе Тапдыг под домашний арест или освобождение ее под залог. Защита подаст апелляцию на это решение, отметил он.

Сотрудник Хатаинского районного суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о том, что суд отклонил ходатайства защиты Тапдыг о ее переводе под домашний арест или освобождении под залог.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием следственного органа.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
14:36, 23 января 2025
Три контрактника из Северной Осетии убиты в военной операции
07:11, 23 января 2025
Военнослужащий осужден в Нальчике за уклонение от службы
06:16, 23 января 2025
Контрактник из Дагестана убит на Украине
19:57, 22 января 2025
Оперштаб рапортовал об откачке половины мазута из танкера у Тамани
13:56, 22 января 2025
Более тонны мазута собрано на пляжах Славянского района Кубани
13:47, 22 января 2025
2
 Боец из Чечни убит на Украине
Все события дня
Новости
14:52, 23 января 2025
Силовики допросили талышского активиста по делу Игбала Абилова
Полицейский автомобиль у ворот офиса Toplum TV. Март 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
11:41, 23 января 2025
Завершено предварительное следствие по делу Toplum TV
Бахруз Самедов. Фото: Voice of America. https://ru.wikipedia.org
01:12, 23 января 2025
Суд отказал Бахрузу Самедову в переводе под домашний арест
Заключенный. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
00:42, 23 января 2025
Ниджад Ибрагим оставлен под стражей вопреки проблемам со здоровьем
21:39, 22 января 2025
Руководитель Kanal-11 заявил о фальсификации протоколов суда
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
15:42, 22 января 2025
Ветер с Апшерона
2
Главный вопрос события в Имишли
Фото
19:27, 21 января 2025
Ветер с Апшерона
Имишлинские выводы
Фото
18:55, 20 января 2025
Ветер с Апшерона
У каждого свое 20 Января
Все блоги
Справочник
Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Блогеры
Фото
19:21, 22 января 2025
Ветер с Апшерона
4
Особенность кавказского производства
Фото
15:42, 22 января 2025
Ветер с Апшерона
2
Главный вопрос события в Имишли
Фото
21:17, 21 января 2025
Ветер с Апшерона
1
На вершине нужен не фрик, а компетентный политик
Фото
19:27, 21 января 2025
Ветер с Апшерона
Имишлинские выводы
Фото
18:55, 20 января 2025
Ветер с Апшерона
У каждого свое 20 Января
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Сергей Меняйло и его сын. Коллаж "Кавказского узла". Кадр из видео:https://vk.com/podslushano_vladikavkaz Фото: https://ru.wikipedia.org/
23 января 2025, 08:59
Сергей Меняйло прокомментировал видео конфликта своего сына с полицейским

Обрушение дома на улице Нариманова. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
22 января 2025, 15:00
Жильцы рухнувшего дома сочли недостаточной помощь ростовских властей

На месте происшествия. 8 мая 2024 г. Фото: https://vk.com/wall-74219800_2363504
22 января 2025, 10:28
Три жителя Дагестана осуждены за поджог дома Ахмеда Батлухского

Губад Ибадоглу. Кадр видео с YouTube-канала Pressklub TV от 01.08.23, https://www.youtube.com/watch?v=h-9COSMqz-w&t=36s
21 января 2025, 23:35
Защита Губада Ибадоглу заявила о нарушении его прав полицией

Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Показать больше