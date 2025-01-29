Наблюдатель за выборами в Азербайджане заявил об угрозах

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Угрозы физической расправой поступили активисту Ахмеду Мамедли, который зафиксировал на видео случаи нарушений на участке в Баку в ходе муниципальных выборов.

Как писал "Кавказский узел", голосование на муниципальных выборах в Азербайджане назначено на 29 января 2025 года, 6 января началась агитационная кампания. Оппозиционные партии "Мусават" и ReAl решили участвовать в выборах, несмотря на отсутствие в стране политической конкуренции и несовершенство института местного самоуправления. ПНФА от участия выборах воздержалась. Оппозиционные партии и гражданское общество Азербайджана не проявили значительного интереса к участию в выборах, активисты объяснили это слабостью экономической базы муниципалитетов и подрывом общественного доверия к избирательному процессу. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Азербайджана признались, что не доверяют кандидатам и сомневаются в честности итогов голосования. На разных участках голосуют одни и те же люди, также фиксируются вбросы бюллетеней, сообщила сегодня кандидат в члены муниципального совета Насиминского района Баку, активистка Джамиля Алишева.

Муниципальные выборы в Азербайджане проводились с 1999 года каждые пять лет в третью декаду декабря. В 2019 году выборы состоялись 23 декабря, пятилетний срок полномочий муниципальных советов истек 23 декабря 2024 года.

Ахмед Мамедли сообщил, что столкнулся с давлением на избирательном участке N 32 23-го Насими-Сабаильского избирательного округа, расположенного в бакинской школе № 35. "Я не первый раз наблюдаю за выборами. Я участвую в мониторинге выборов с 2018 года", - рассказал активист корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, технология "каруселей" (многократного голосования группы лиц на нескольких участках - прим. "Кавказского узла") в этот раз была усовершенствована. "Если раньше посторонние лица, вовлеченные в «карусели» входили на избирательные участки скопом, то в этот раз данный процесс проводится более упорядоченно. Близ избирательных участков группы встречают так называемые «координаторы». Они инструктируют их, как надо вести себя – заходить по одному, не общаться друг с другом. При этом если в составе прибывающей группы примерно 10 человек, то несколько из них являются реальными избирателями этого участка. Такой механизм затрудняет работу независимого наблюдателя. Ибо если впереди идет реальный избиратель, то, пока наблюдатель проверяет это, другим участникам группы уже выдают бюллетени другие члены избирательной комиссии. Но я максимально старался фиксировать и снимать на видео любые подозрительные моменты, в том числе деятельность «координаторов» на улице. Это вызвало агрессивное отношение ко мне со стороны членов комиссии и провластных наблюдателей. Они старались всячески мне мешать, угрожали мне вызовом полиции за то, что я веду съемки. Я им отвечал, что осуществляю законную деятельность", - рассказал Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

По словам активиста, около полудня к нему подошел высокий мужчина спортивного телосложения в пальто и стал предъявлять ему претензии в связи с наблюдательной деятельностью. "Он стал мне говорить, что я нарушаю процесс выборов. Когда я вышел на улицу, чтобы в очередной раз снять прибытие организованной группы, он последовал за мной. На улице он мне сказал, что я снял на видео участие в выборах сестры его знакомого, связанного с криминалом, и тот сказал, что сейчас придет расправиться со мной, убьет меня. Я ему сказал, что ничего я не боюсь и несмотря ни на какие угрозы не уйду с участка. Потом я сделал видеообращение, рассказал об этом и заявил, что если со мной что-то случится на участке, то за это будут отвечать члены комиссии, наблюдатели от правящей партии «Ени Азербайджан» и все посторонние лица, которые вмешивались в процесс выборов. После этого на данный момент меня пока оставили в покое", - рассказал Мамедли.

Он сообщил, что не стал подавать заявление в полицию. "На меня не раз были случаи давления, в том числе физического насилия, но мои жалобы полиция никогда не расследовала. Поэтому я не стал сегодня обращаться в полицию. Я распространил видеообращение и полиция по закону может сама отреагировать", - сказал Мамедли.

Ахмед Мамедли осенью 2022 года был арестован на 30 суток по обвинению в неподчинении полиции. Соратники связали арест Мамедли с его пацифистскими выступлениями и критикой в адрес властей Азербайджана.

Журналист-фрилансер Нурлан Гахраманлы пожаловался на воспрепятствование его работе на 26-ом избирательном участке того же округа.

"Члены комиссии мне сказали, что мое журналистское удостоверение просрочено. Хотя это не так. Мне стали угрожать вызовом полиции. Когда я решил уйти с участка, они стали мешать мне покинуть участок. Наконец, мне удалось выбраться с избирательного участка», - сказал Гахраманлы.

В окружной избирательной комиссии 23-го Насими-Сабаильского избирательного округа заявили, что утверждения Мамедли и Гахраманлы не соответствуют действительности.

По состоянию на 12.00 (11.00 мск) правом голоса на муниципальных выборах в Азербайджане воспользовались 1,02 миллиона избирателей, со ссылкой на ЦИК сообщил Trend. По данным руководителя информационного центра секретариата Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Фарида Оруджева явка избирателей составляет 17,11%.

На 8071 место в 685 муниципальных советах претендуют 16 096 кандидатов. Из них 8110 (50,4 %) являются кандидатами от правящей партии "Ени Азербайджан", 388 (2,4 %) – представители 23 партий, а 7591 (47,1%) – самовыдвиженцы. В голосовании могут принять участие 5 961 987 зарегистрированных избирателей. Голосование завершится в 19.00 (18.00 мск). Предварительные итоги выборов станут известны поздно вечером 29 января – ночью 30 января.

Напомним также, накануне муниципальных выборов 29 января движение ResPlatforma выступило с заявлением, в котором констатировало "отсутствие в стране условий для свободных и справедливых выборов в Азербайджане, уничтожение правительством всех реальных атрибутов выборов".

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