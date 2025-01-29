Муниципальные выборы в Азербайджане сопровождаются нарушениями

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На разных участках голосуют одни и те же люди, также фиксируются вбросы бюллетеней, сообщила кандидат в члены муниципального совета Насиминского района Баку, активистка Джамиля Алишева.

Как сообщал "Кавказский узел", голосование на муниципальных выборах в Азербайджане назначено на 29 января 2025 года, 6 января началась агитационная кампания. Оппозиционные партии "Мусават" и ReAl решили участвовать в выборах, несмотря на отсутствие в стране политической конкуренции и несовершенство института местного самоуправления. ПНФА от участия выборах воздержалась. Оппозиционные партии и гражданское общество Азербайджана не проявили значительного интереса к участию в выборах, активисты объяснили это слабостью экономической базы муниципалитетов и подрывом общественного доверия к избирательному процессу. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Азербайджана признались, что не доверяют кандидатам и сомневаются в честности итогов голосования.

Муниципальные выборы в Азербайджане проводились с 1999 года каждые пять лет в третью декаду декабря. В 2019 году выборы состоялись 23 декабря, пятилетний срок полномочий муниципальных советов истек 23 декабря 2024 года.

Кандидат в члены муниципального совета Насиминского района Баку, активистка Джамиля Алишева сообщила корреспонденту "Кавказского узла" о фактах нарушений в ходе проходящего 29 января голосования на муниципальных выборах в Азербайджане.

"Уже с утра мы зафиксировали случаи "каруселей" на выборах. В них задействованы, в том числе женщины с детьми. В частности, такие факты установлены на избирательных участках, расположенных в одном и том же здании. У нас есть видеодоказательства некоторых случаев.

К примеру, на видеозаписи с веб-камер, установленных на участках самой ЦИК, попали кадры того, как женщина с ребенком голосует сначала на избирательном участке № 12, а потом - № 13 двадцать девятого Насими-Сабаильского избирательного округа. Кроме того, есть видеокадры, где две женщины сначала голосуют на 28-м, а потом на 29-м избирательном участке того же округа. На 14-м участке все того же округа мужчина вбрасывает бюллетени сначала в одну урну, а потом в другую. А потом член комиссии перетряхивает урну, чтобы вброшенные бюллетени "рассыпались" и не было видно, что они вброшены кучей", - рассказала Алишева.

Она распространила видео на своем аккаунте в социальной сети.

В окружной избирательной комиссии 29-го Насими-Сабаильского округа заявили, что утверждения Алишевой не соответствуют действительности.

В ЦИК Азербайджана сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что голосование началось в 08.00 (07.00 мск), и к 10.00 (09.00 мск) явка составила 8,38%, а к полудню сведений о каких-либо нарушениях не поступало. В структуре отметили, что для свободного волеизъявления избирателей созданы все необходимые условия.

По состоянию на 12.00 правом голоса на муниципальных выборах в Азербайджане воспользовались 1,02 млн избирателей, со ссылкой на ЦИК сообщил Trend. По данным руководителя информационного центра секретариата Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Фарида Оруджева явка избирателей составляет 17,11%.

На 8071 место в 685 муниципальных советах претендуют 16 096 кандидатов. Из них 8110 (50,4 %) являются кандидатами от правящей партии "Ени Азербайджан", 388 (2,4 %) – представители 23 партий, а 7591 (47,1%) – самовыдвиженцы. В голосовании могут принять участие 5 961 987 зарегистрированных избирателей. Голосование завершится в 19.00 (18.00 мск). Предварительные итоги выборов станут известны поздно вечером 29 января – ночью 30 января.

Напомним также, накануне муниципальных выборов 29 января движение ResPlatforma выступило с заявлением, в котором констатировало "отсутствие в стране условий для свободных и справедливых выборов в Азербайджане, уничтожение правительством всех реальных атрибутов выборов".

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