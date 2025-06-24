Продлен срок ареста троим журналистам по делу Meydan TV

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Суд в Баку на три месяца продлил срок ареста Айнур Эльгюнеш, ​​Нурлана Гахраманлы и Айтадж Тапдыг. Защита в ходе заседания заявила о бездоказательности предъявленных журналистам Meydan TV обвинений в контрабанде.

Как писал "Кавказский узел", 20 февраля силовики задержали по делу Meydan TV журналиста-фрилансера Нурлана Гахраманлы, известного под псевдонимом Нурлан Либре. У него дома в Сумгаите был проведен обыск. Суд арестовал его. В заранее подготовленном на случай ареста видео Гахраманлы заявил, что его преследуют из-за профессиональной деятельности.

6 декабря 2024 года сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко (Джабраилзаде) были задержаны по подозрению в контрабанде валюты по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. 6 февраля по этому же делу был арестован руководитель новостного сайта arqument.az Шамшада Ага.

Сегодня Хатаинский районный суд рассмотрел ходатайства прокурора о продлении сроков содержания под стражей нескольким журналистам, арестованным по "делу Мейдан ТВ".

В ходе отдельных судебных разбирательств сроки содержания под стражей Айнур Эльгюнеш, ​​Нурлана Гахраманлы (Либре) и Айтадж Ахмедовой (Тапдыг) были продлены еще на три месяца, сообщило Meydan TV.

Адвокаты возражали против ходатайства, заявляя, что нет необходимости продлевать срок содержания под стражей. Они подчеркнули, что журналисты не совершали никаких преступлений. По словам защиты, хотя журналистов и обвиняют в контрабанде, убедительных доказательств на этот счет нет.

Айнур Эльгюнеш в своем выступлении в суде заявила, что суд не должен выполнять функцию нотариуса и не должен утверждать приказ, посланный сверху. Адвокаты журналистов заявили, что подадут апелляцию на это решение, говорится в публикации.

Наряду с сотрудниками Meydan TV преследованиям подверглись и журналисты других СМИ, в том числе Toplum TV, Abzas Media и Kanal-13. О преследовании журналистов рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

20 июня журналисты и сотрудники азербайджанского интернет-издания Abzas Media приговорены к срокам от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.

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