×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:55, 24 июня 2025

Продлен срок ареста троим журналистам по делу Meydan TV

Айтадж Тапдыг, ​​Нурлан Гахраманлы и Айнур Эльгюнеш (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото: Фатима Мовламлы https://jam-news.net/ru, https://www.facebook.com/photo.php принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку на три месяца продлил срок ареста Айнур Эльгюнеш, ​​Нурлана Гахраманлы и Айтадж Тапдыг. Защита в ходе заседания заявила о бездоказательности предъявленных журналистам Meydan TV обвинений в контрабанде.

Как писал "Кавказский узел", 20 февраля силовики задержали по делу Meydan TV журналиста-фрилансера Нурлана Гахраманлы, известного под псевдонимом Нурлан Либре. У него дома в Сумгаите был проведен обыск. Суд арестовал его. В заранее подготовленном на случай ареста видео Гахраманлы заявил, что его преследуют из-за профессиональной деятельности.

6 декабря 2024 года сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко (Джабраилзаде) были задержаны по подозрению в контрабанде валюты по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. 6 февраля по этому же делу был арестован руководитель новостного сайта arqument.az Шамшада Ага.

Сегодня Хатаинский районный суд рассмотрел ходатайства прокурора о продлении сроков содержания под стражей нескольким журналистам, арестованным по "делу Мейдан ТВ".

В ходе отдельных судебных разбирательств сроки содержания под стражей Айнур Эльгюнеш, ​​Нурлана Гахраманлы (Либре) и Айтадж Ахмедовой (Тапдыг) были продлены еще на три месяца, сообщило Meydan TV.

Адвокаты возражали против ходатайства, заявляя, что нет необходимости продлевать срок содержания под стражей. Они подчеркнули, что журналисты не совершали никаких преступлений. По словам защиты, хотя журналистов и обвиняют в контрабанде, убедительных доказательств на этот счет нет.

Айнур Эльгюнеш в своем выступлении в суде заявила, что суд не должен выполнять функцию нотариуса и не должен утверждать приказ, посланный сверху. Адвокаты журналистов заявили, что подадут апелляцию на это решение, говорится в публикации.

Наряду с сотрудниками Meydan TV преследованиям подверглись и журналисты других СМИ, в том числе Toplum TV,  Abzas Media и Kanal-13. О преследовании журналистов рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

20 июня журналисты и сотрудники азербайджанского интернет-издания Abzas Media приговорены к срокам от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Снос дома в Баку. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
07:49, 24 июня 2025
Закрыто уголовное дело о сносе дома с жильцами в Баку
Переселенцы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
04:17, 24 июня 2025
Арутюнян рассказал суду в Баку о финансировании и заселении Нагорного Карабаха
Бахруз Самедов. Фото: https://vesti.az/xeber/kriminal/v-azerbaidzane-sudyat-gosizmennika-baxruza-samedova-538304
14:43, 23 июня 2025
Азербайджанский исследователь Самедов приговорён к 15 годам заключения
Эвакуация людей из Ирана через КПП "Астара". Фото: https://oxu.az/ru/politika/prodolzhaetsya-evakuaciya-inostrannyh-grazhdan-cherez-kpp-astara
13:16, 23 июня 2025
Карантинный режим продлен в Азербайджане на три месяца
Бахруз Самедов. Скриншот фото "Вести.Аз" от 21.05.25, https://vesti.az/kriminal/v-azerbaidzane-sudyat-gosizmennika-baxruza-samedova-538304
18:30, 21 июня 2025
Бахруз Самедов после требования гособвинителя совершил попытку суицида в изоляторе
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Фото
08:27, 4 мая 2025
Ветер с Апшерона
4 причины отказаться от участия в московском параде
Все блоги
Справочник
Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Блогеры
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
21:51, 19 июня 2025
Ветер с Апшерона
Низвержение авторитетов
Фото
19:45, 15 июня 2025
Ветер с Апшерона
10
Атомная ИРИ нам не нужна
Фото
13:29, 13 июня 2025
Ветер с Апшерона
5
Азербайджан против России в иранском вопросе
Фото
07:44, 10 июня 2025
Ветер с Апшерона
5
Азербайджан - чемпион мира по футболу!
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Адгур Ардзинба. Фото: https://mineconom-ra.org/ru/news/interview/786/
24 июня 2025, 12:58
Апелляционный суд отменил арест Ардзинбы

Участники голодовки в Чиатуре. Кадр прямой трансляции на Facebook*-cтранице მაღაროელი
23 июня 2025, 20:56
Шахтеры Чиатуры требуют освободить арестованных коллег

Мамука Хазарадзе (слева) и Бадри Джапаридзе. Фото: https://www.interpressnews.ge/ru/
23 июня 2025, 17:53
Два оппозиционера осуждены по делу о неявке в комиссию парламента Грузии

Кристина Лакербая (справа). Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=2p8gCLiITh0
23 июня 2025, 16:57
Сотрудница Минтуризма Абхазии наказана за слова о туристах

Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Показать больше