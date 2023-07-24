Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе

24 июля 2023, 08:45

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Кровная месть - обычай, сложившийся при родовом строе как универсальное средство защиты чести, достоинства и имущества рода. Он состоит в обязанности родственников убитого отомстить убийце или его родным . В последнее время появилось сразу несколько поводов для того, чтобы убедиться - на Северном Кавказе принцип кровной мести отнюдь не стал частью истории, а по-прежнему продолжает действовать как актуальный социальный механизм.

Ямадаевы - кровники Кадырова

30 января 2017 года "Новая газета" опубликовала материал, согласно которому, по данным силовиков, за покушением на главу Чечни Рамзана Кадырова, которое готовилось весной 2016 года, но было предотвращено, могут стоять кровники главы Чечни - братья

Ямадаевы .

В марте 2017 года ГСУ СК по Чечне вынесло постановление о розыске Исы Ямадаева как подозреваемого в покушении на главу республики . В постановлении указано, что "с мая 2016 года Ямадаев И.Б., предполагая, что глава Чеченской Республики Кадыров Р.А. виновен в гибели его брата — Ямадаева Х.Б., действуя из чувства кровной мести, решил совершить его убийство»" .

Сообщения о том, что кланом Ямадаевых в отношении клана Кадыровых объявлена кровная месть публиковались и раньше. Так, после убийства в сентябре 2008 года Руслана Ямадаева, в "Рейтерс" появилась информация, что его брат Сулим Ямадаев якобы объявил кровную месть Рамзану Кадырову. Сам Ямадаев эти сведения тогда опроверг . В марте 2009 году в Дубае было совершено покушение и на самого Сулима Ямадаева, который в результате нападения скончался. Иса Ямадаев, который после смерти братьев Руслана и Сулима возглавил семейный клан, едва тоже не стал жертвой покушения летом 2009 года.

На поминках по Сулиму Ямадаеву в 2010 году в Гудермесе присутствовали Рамзан Кадыров и его двоюродный брат Адам Делимханов, что дало экспертам возможность говорить о достижении между сторонами конфликта мирового соглашения.

По шариату примирение кровников позволяет прекратить уголовное преследование. Когда Иса Ямадаев передал в суд Объединенных Арабских Эмиратов письмо о том, что он отказывается от претензий в отношении всех обвиняемых в нападении на брата, апелляционный суд Дубая заменил пожизненное заключение фигурантам дела об убийстве Сулима Ямадаева иранцу Махди Лорния и гражданину Таджикистана Максуджону Исматову на 27 месяцев лишения свободы.

По информации "Новой газеты", однако, примирение было искусственным и фактически не было признано ни одной из сторон. Оно якобы было необходимо только для того, чтобы снять обвинения в организации убийства Сулима Ямадаева с Адама Делимханова.

По данным издания, двое оставшихся на сегодня в живых братьев Ямадаевых – Бадруди и Иса - по-прежнему "считают виновным Кадырова в убийстве депутата Госдумы от ЧР Руслана Ямадаева и командира батальона "Восток" Сулима Ямадаева", и именно с фамилией Ямадаевых связывают недавнее покушение на Рамзана Кадырова чеченские силовики, ведущие расследование.

21 декабря 2017 года силовики провели операцию в Гудермесе по поиску Исы Ямадаева и его младшего брата Бадруди, на обыски приехали около сотни силовиков. Такой ажиотаж правоохранители объяснили тем, что Иса Ямадаев объявлен в федеральный розыск по подозрению в попытке покушения на Рамзана Кадырова. Хотя в контексте предыстории взаимоотношений Кадыровых и Ямадаевых, ситуация выглядит как использование админресурса для кровной мести.

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