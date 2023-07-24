24 июля 2023, 08:45
Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе
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Кровная месть - обычай, сложившийся при родовом строе как универсальное средство защиты чести, достоинства и имущества рода. Он состоит в обязанности родственников убитого отомстить убийце или его родным 1. В последнее время появилось сразу несколько поводов для того, чтобы убедиться - на Северном Кавказе принцип кровной мести отнюдь не стал частью истории, а по-прежнему продолжает действовать как актуальный социальный механизм.
Ямадаевы - кровники Кадырова
30 января 2017 года "Новая газета" опубликовала материал, согласно которому, по данным силовиков, за покушением на главу Чечни Рамзана Кадырова, которое готовилось весной 2016 года, но было предотвращено, могут стоять кровники главы Чечни - братья
Ямадаевы 2.
В марте 2017 года ГСУ СК по Чечне вынесло постановление о розыске Исы Ямадаева как подозреваемого в покушении на главу республики 3. В постановлении указано, что "с мая 2016 года Ямадаев И.Б., предполагая, что глава Чеченской Республики Кадыров Р.А. виновен в гибели его брата — Ямадаева Х.Б., действуя из чувства кровной мести, решил совершить его убийство»" 4.
Сообщения о том, что кланом Ямадаевых в отношении клана Кадыровых объявлена кровная месть публиковались и раньше. Так, после убийства в сентябре 2008 года Руслана Ямадаева, в "Рейтерс" появилась информация, что его брат Сулим Ямадаев якобы объявил кровную месть Рамзану Кадырову. Сам Ямадаев эти сведения тогда опроверг 5. В марте 2009 году в Дубае было совершено покушение и на самого Сулима Ямадаева, который в результате нападения скончался. Иса Ямадаев, который после смерти братьев Руслана и Сулима возглавил семейный клан, едва тоже не стал жертвой покушения летом 2009 года.
На поминках по Сулиму Ямадаеву в 2010 году в Гудермесе присутствовали Рамзан Кадыров и его двоюродный брат Адам Делимханов, что дало экспертам возможность говорить о достижении между сторонами конфликта мирового соглашения.
По шариату примирение кровников позволяет прекратить уголовное преследование. Когда Иса Ямадаев передал в суд Объединенных Арабских Эмиратов письмо о том, что он отказывается от претензий в отношении всех обвиняемых в нападении на брата, апелляционный суд Дубая заменил пожизненное заключение фигурантам дела об убийстве Сулима Ямадаева иранцу Махди Лорния и гражданину Таджикистана Максуджону Исматову на 27 месяцев лишения свободы.
По информации "Новой газеты", однако, примирение было искусственным и фактически не было признано ни одной из сторон. Оно якобы было необходимо только для того, чтобы снять обвинения в организации убийства Сулима Ямадаева с Адама Делимханова.
По данным издания, двое оставшихся на сегодня в живых братьев Ямадаевых – Бадруди и Иса - по-прежнему "считают виновным Кадырова в убийстве депутата Госдумы от ЧР Руслана Ямадаева и командира батальона "Восток" Сулима Ямадаева", и именно с фамилией Ямадаевых связывают недавнее покушение на Рамзана Кадырова чеченские силовики, ведущие расследование.
21 декабря 2017 года силовики провели операцию в Гудермесе по поиску Исы Ямадаева и его младшего брата Бадруди, на обыски приехали около сотни силовиков. Такой ажиотаж правоохранители объяснили тем, что Иса Ямадаев объявлен в федеральный розыск по подозрению в попытке покушения на Рамзана Кадырова. Хотя в контексте предыстории взаимоотношений Кадыровых и Ямадаевых, ситуация выглядит как использование админресурса для кровной мести.
Кровная месть родственникам боевиков
Другая сторона объявления кровной мести в Чечне связана с обострением ситуации в республике после боестолкновения в Грозном 17–18 декабря 2016 года. По официальной версии, в нападении на чеченских силовиков участвовали сторонники запрещённого в России "Исламского государства". Власти Чечни организовали несколько сходов, на которых жители городов и селений потребовали не только выселить родственников преступников, но и объявить им кровную месть. Такие сходы прошли в селе Пригородном, в Грозном, Цоци-Юрте, Курчалое и Шали.
При этом, например, в Пригородном в сходе участвовали не только рядовые жители села, но представители власти – помощник главы Чечни и представители МВД, а также представители Духовного управления мусульман Чечни. Участники схода потребовали выселения из республики родственников Зелимхана Бахарчиева, подозреваемого полицией в организации декабрьских нападений. В беседе с корреспондентом "Кавказского узла" представитель ДУМ сообщил, что "участвовавшие в сходе родственники убитых бандитами сотрудников полиции объявили кровную месть этой семье". Житель Пригородного по имени Муса рассказал корреспонденту "Кавказского узла": "Привели родных этого Бахарчиева. Сказали, что они виноваты в том, что по вине их человека погибли сотрудники полиции, что таким не место среди нормальных людей, что их надо изгнать из республики. Еще там были несколько человек, как оказалось близкие убитых полицейских. Они прилюдно заявили, что объявляют Бахарчиевым кровную месть". К 26 декабря 2016 года все мужчины из семьи Бахарчиевых покинули село.
На сходе, который прошел 30 декабря 2016 года в Грозном с участием родственников убитых полицейских и боевиков, а также представителей их тейпов, старейшин и богословов советник главы республики Адам Шахидов, по сообщению корреспондента "Кавказского узла", призвал простить родственников убитых в ходе спецоперации боевиков и отказаться от кровной мести. Однако родственники убитых полицейских отказались пойти на такой шаг.
Источник "Кавказского узла" в чеченском Минздраве также сообщил, что трое задержанных после декабрьского столкновения в Грозном предполагаемых боевиков, которые находились с ранениями в больнице, были вывезены оттуда и убиты вооруженными людьми. При этом колумнист "Дойче Велле"* Олег Кашин* со ссылкой на анонимные источники сообщал, что раненые были убиты их собственными родственниками, которых поставили перед выбором - "или вы сами их убиваете, или мы уничтожаем все ваши семьи, включая маленьких детей" 6. Мадина Шахбиева, раненная в ходе спецоперации в Грозном, была вывезена из больницы, убита и похоронена без поминальных обрядов. Эти сведения подтвердил достоверный источник ПЦ "Мемориал"*, который сообщил также, что родственники Шахбиевой, среди которых есть сотрудники силовых структур, "отказались" от нее после похищения из больницы " 7 8.
В расследовании «Новой газеты» 2021 года о внесудебных казнях в Чечне Елена Милашина, утверждает, что имена двух по официальной версии «убитых» вместе с Мадиной Шахбиевой, фигурируют как задержанные сотрудниками СОБР «Терек» в служебных таблицах МВД. Издание приводит анализ видеоролика, представленного как присяга лидеру запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". Ролик записан уже после их задержания, а лица на видео заретушированы. «Новая» также пришла к выводу на основании имеющихся документов, что заключения о смерти, сделанные спустя четыре месяца, могли быть написаны на основе медкарты Шахбиевой, которая действительно умерла 22 декабря 2016 года 9
О введении принципа коллективной ответственности для семей участников вооруженного подполья заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Поводом тогда также стало нападение боевиков на сотрудников полиции в Грозном, случившееся в декабре 2014 года. Глава республики после той атаки заявил, что семьи боевиков будут немедленно выдворяться из Чечни без права на возвращение, а их дома - "сноситься вместе с фундаментом".
Игорь и Алан Алборовы: "Множественные колото-резаные ранения" за смерть отца
Чечня не единственный регион Кавказа, где продолжает применяться принцип кровной мести. Например, в середине января 2016 года суд в Черкесске заключил под стражу двукратного чемпиона Европы по боксу Игоря Алборова и его двоюродного брата Алана – по обвинению в убийстве по мотивам кровной мести.
Алборовы в течение десяти лет искали своего бывшего соседа Александра Гояева, который, как они считали, организовал покушение на отца Игоря Алборова - Олега Алборова. Выяснив, что Гояев живет в поселке Ударный Прикубанского района КЧР, Алан и Игорь Алборовы приехали туда и жестоко расправились с 70-летним Александром Гояевым и его 30-летним сыном Аланом, нанеся им множество ранений ножом.
Олег Алборов, за убийство которого хотели отомстить Игорь и Алан, был секретарем Совета безопасности Южной Осетии, а до этого возглавлял КГБ республики. Он погиб 9 июля 2006 года от взрыва бомбы, заложенной в его автомобиль 10.
Как обычай кровной мести сохранился до наших дней?
Исторически для народов Северного Кавказа обычай кровной мести был важным регулятором общественных взаимоотношений. У вайнахских народов (чеченцев и ингушей), народов Дагестана (аварцев, лакцев, ногайцев, кумыков и др.) обычай кровной мести регулировался сводом обычного права – адатами 11.
"У горцев кровомщение не есть необузданное, неудержимое чувство, вроде вендетты корсиканцев; это скорее обязанность, налагаемая честью, общественным мнением, требованием крови за кровь", – цитирует исследователя XIX века Леонтия Люлье Наима Нефляшева, автор блога "Северный Кавказ сквозь столетия" на "Кавказском узле".
Процедура объявления кровной мести на Кавказе предполагает, что, после выяснения на ком кровь, потерпевшая сторона сообщает о своем намерении уважаемому посреднику. Чаще всего это старейшина села или местный религиозный деятель. Затем посредник направляется к виновной стороне. Близкие родственники убитого обычно при этом не присутствуют. Тот, кто получил от посредника сообщение о мести, независимо от того, принимает он обвинение или нет, приобретает статус кровника 12.
Кровная месть не имела срока давности. Бывали случаи, когда месть была осуществлена через 50 или 100 лет, даже если виновник смерти и его близкие родственники умерли. Поэтому у кавказских народов до сих пор считается, что лучше решить все вопросы, связанные с кровной местью, как можно быстрее, чтобы потомкам жилось спокойно. Когда кровник умирает естественной смертью, не дождавшись ни мести, ни прощения, под удар попадают его ближайшие родственники – брат, сын, внук, а если таковых нет, то другие родственники-мужчины 13.
С течением времени, особенно с изменением социально-экономических условий на Северном Кавказе в конце XIX – начале ХХ в., возникло понимание, что кровная месть как способ решения конфликта приводит лишь к бесконечной череде взаимных убийств и подрывает общество изнутри. Поэтому в целях самосохранения был выработан ряд способов предотвращения убийств и замена их штрафом.
Например, такой вариант был принят почти у всех тюркских народов Дагестана, когда родственники убийцы выплачивали штраф пострадавшей стороне. Размеры штрафа зачастую зависели от влиятельности и многочисленности родни убийцы 14.
Подобная практика существовала и у других народов Кавказа, например у ингушей. Чеченцы в большинстве своем отвергали примирение посредством выплаты "цены крови", что считали большим позором: "Мы не торгуем кровью убитого", – нередко говорили в Чечне 15. Жившие по соседству с чеченцами терские ногайцы – пожалуй, единственные из народов Дагестана, также отказывались принимать выплату штрафа за убийство 16.
И в эпоху Российской империи, и в советское время власти пытались бороться с практикой кровной мести, однако полностью изжить обычай не получалось. Например, в дореволюционной России в Дагестане на почве кровной мести или по другим причинам, коренящимся в пережитках родового строя, погибало в среднем 600 человек в год 17.
Советские власти привлекли к борьбе с обычаем кровной мести общественность: из коммунистов и комсомольцев создавались окружные и сельские комитеты по борьбе с пережитками кровной мести. В 1929 году в Дагестане по судебной статистике зафиксировано 118 случаев кровных убийств, в 1930-м – уже только 30, в 1931 году — 22 18.
Однако даже несмотря на жестокие советские карательные законы (в 1931 году была принята поправка к Уголовному кодексу СССР, согласно которой убийства на почве кровной мести стали квалифицироваться как "государственные преступления" по ст.58, п.8 с применением высшей меры наказания – расстрела 19 и принятая позже 231-я статья УК, дававшее за уклонение от примирения до двух лет лишения свободы 20, больших успехов власти не достигли. В конце 70–начале 80-х годов XX века кровная месть была основным мотивом 47% зарегистрированных в больших городах телесных повреждений и 70% убийств на Северном Кавказе 21.
Как отмечает кавказовед Наима Нефляшева в своем блоге на "Кавказском узле", именно со второй половины XX века "начинается деградация кровной мести – из традиции, имеющей внутреннюю логику и саморегуляцию, она превращается в самосуд".
Сегодня обычай кровной мести отчасти сохраняется во всех республиках Северного Кавказа. После распада Советского Союза - с ухудшением общей криминогенной обстановки - количество убийств и ранений на почве кровной мести на Кавказе даже превысило дореволюционный уровень 22. Например, в 2007 году из 170 убийств, зарегистрированных прокуратурой Дагестана, 42 составляли покушения на убийство, семь - без вести пропавшие, а четыре – на преступления на почве кровной мести. Тогда как в середине 2000-х годов около 15% всех убийств и покушений в республике были так или иначе связаны с кровной местью 23. При этом, как подчеркивают представители правоохранительных органов Дагестана, именно институт кровной мести блокирует разгул преступности в горных районах, где этот обычай распространен больше всего 24.
Попытки контролировать кровную месть в Чечне
После прихода к власти в Чечне Джохара Дудаева и c началом военного конфликта, в республике сложилась ситуация, способствовавшая широкому распространению кровной мести. В условиях, когда представители одних кланов поддерживали федеральные силы, а другие оказывались на стороне сепаратистов, по разные стороны баррикад оказались сотни людей, до сих пор обвиняющих друг друга в преступлениях 25.
Попытки откорректировать применения кровной мести были предприняты в 1996–1999 годах, в период после окончания Первой чеченской войны, когда президент Ичкерии Аслан Масхадов пытался внедрить в республике вместо адатов – шариатский суд 26. Этот суд, основанный на исламском законодательстве, предполагал замену института кровной мести "талеоном" – "кисас" в исламе – равным возмездием 27. По словам исламоведа, д.и.н. Рената Беккина, этот Угловный кодекс Ичкерии образца 1996 года практически один в один соответствовал УК Судана, принятому за несколько лет до этого в соответствии с маликитским мазхабом (в Чечне преобладает шафиитский мазхаб): "Сторонники введения данного закона в Чечне так торопились, что забыли заменить в некачественно выполненном подстрочном переводе указанного кодекса Судана многие местные реалии. Например, там остались штрафы в суданских фунтах. Плата за кровь должна была взиматься верблюдами. А где вы найдете в Чечне, например, сто верблюдов за убийство дееспособного свободного мужчины, как того требует закон?" 28.
Эта попытка была во многом искусственна, так как традиционный образ чеченцев, обычаи, социальные отношения в большей степени базировались на адатах, а не на канонах шариата. Сферы влияния адата и шариата на социальную и духовную жизнь чеченцев всегда были разграничены. В ведении шариата находилось регулирование части семейно-бытовых, религиозно-погребальных и других социальных явлений, тогда как в ведении адата также оставался большой пласт этнической культуры: чеченский этикет, подчеркнутое гостеприимство, уважительное отношение к старшим, взаимопомощь, военная доблесть, кровная месть в большой степени базировались на нормах адата 29.
В 1999 году, когда в Чечне началась смена центральной власти, этот основанный на адатах кодекс, по мнению Игоря Киселева – заместителя начальника Главного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации на Северном Кавказе, "юридически закрепил право на существование обычаев кровной мести" 30.
В сентябре 2010 года глава Чечни Рамзан Кадыров создал и возглавил так называемую Комиссию по национальному примирению 31, которая была призвана урегулировать конфликты на почве кровной вражды. Кадыров призвал всех кровников простить друг друга, одновременно объявив о кровной мести находящемуся в Великобритании Ахмеду Закаеву, обвинив в причастности к произошедшему в конце августа 2010 года вооруженному нападению боевиков на Центарой, являющийся родовым селом главы Чечни 32.
По официальным - не поддающимся проверке - данным, за время работы комиссии, благодаря усилиям духовенства и старейшин, в Чечне удалось добиться примирения 451 семьи, состоявших в кровной вражде на протяжении много десятков лет. Например, в январе 2011 года в селе Тазбичи Итум-Калинского района, как утверждалось, примирились семьи Мамадиевых и Зулаевых. Их вражда длилась 106 лет с 1905 года, из-за ссоры, которая переросла в драку. От выстрела из ружья, который произвел Мамадиев Яхья, проживавший в селе Зумсо, погиб житель села Тазбичи Зулаев Деда 33.17 октября 2011 года Рамзан Кадыров упразднил Комиссию по национальному примирению, как выполнившую свою главную задачу – урегулирование конфликтов на почве кровной вражды. Однако уже на следующий день, 18 октября 2011 года, была создана новая комиссия по национальному примирению - на это раз при чеченском Духовном управлении мусульман.
Несколько историй о кровной мести, рассказанные участниками и очевидцами событий, приведены в статье "Плата за кровь":
"У моего отца было две жены. С моей матерью отец разошелся, когда мне было лет десять, и уехал в Калмыкию, где женился на другой. Больше я с отцом не встречался, но слышал, что от второй жены у него тоже было несколько детей. Отец уже давно умер, так же, как и моя мать. И вот, в сентябре 2000 года ко мне ночью пришли несколько человек. Вызывают меня на улицу и спрашивают: "Ты - Абдурахман, сын такого-то, оттуда-то?". Я говорю: "Да". Они мне заявляют: "Мы пришли объявить, что на вас кровь, - твой младший брат убил в Калмыкии человека из такого-то рода, и мы объявляем вам кровную месть".
В мае 2014 года, когда в военных действиях на востоке Украины участвовали добровольцы из Чечни, входившие в так называемую "Дикую дивизию", один из них заявлял газете Financial Times: "Мы заберем сотню их [украинцев] жизней за жизнь нашего брата. Наш народ верит в кровную месть". В связи с этим заявлением "Кавказский узел" опросил экспертов, которые сообщили, что у родственников убитых на Украине жителей Чечни нет права на кровную месть, так как это противоречит адату, а если один из участников конфликта является представителем другой веры, о кровной мести также не может быть речи.
При расследовании убийства полковника Юрия Буданова, застреленного в Москве в июне 2011 года в качестве одной из версий предполагалось, что Буданову могли мстить за убийство Эльзы Кунгаевой – чеченской девушки, которую сам полковник считал виновной в гибели его подчиненных во время Второй чеченской войны 34. В августе 2011 года в Москве был арестован уроженец Чечни Юсуп Темерханов, которого в апреле 2013 года признали виновным в убийстве Буданова. Однако в мае 2013 года суд переквалифицировал обвинение Темерханову с части 2 статьи 105 (убийство по мотиву кровной мести) на часть 1 статьи 105 (убийство) УК РФ, признав его виновным.
В апреле 2011 года в Чечне жертвой вендетты стал принадлежащий к тому же тейпу, что и Рамзан Кадыров бывший заместитель командира спецбатальона ГРУ "Восток" Магомед Тайсумов (Тайсон). Следствие тогда рассматривало несколько версий происшедшего, но все они так или иначе связаны с местью – за участие Тайсона в боевых действиях во время второй войны в Чечне или совершенные им преступления в отношении гражданских лиц – похищения, убийства и вымогательства 35.
В соседствующей с Чечней Ингушетии 4 августа 2010 года был убит бывший замначальника центра госзащиты МВД Ингушетии Ибрагим Евлоев, ранее осужденный за убийство по неосторожности владельца оппозиционного сайта "Ингушетия.Ru" Магомеда Евлоева. Его убийство, как посчитало следствие, также могло быть связано с кровной местью.
Кроме того, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в интервью "Кавказскому узлу" рассказывал, что ему известно о случаях кровной мести в отношении родственников членов вооруженного подполья. Как и в Чечне, в Ингушетии для разрешения конфликтов действуют "примирительные комиссии".
Угрозы Магомеда Даудова
Председатель чеченского парламента Магомед Даудов уже дважды отметился угрозами кровной мести. Так 9 марта 2019 года он объявил кровным врагом из-за слов об Ахмате Кадырове блогера Тумсо Абдурахманова: «Официально говорю тебе, Тумсо, от меня и моих братьев, ты знаешь, кто мои братья… Ты назвал имя Ахмата-хаджи и говорил о нем, тебе кровная месть... Пока во мне течет кровь, ты мой враг и враг моих братьев, и мы тебя будем искать». Чуть дальше он заявил: «Чтобы твои поклонники не говорили, что кадыровцы пришли и устроили подлость... Как положено решать (вопрос) по исламу, решим. Мы не собираемся тебя убивать. Мы тебя удивим. Такое дело». При этом через год на Абдурахманова было совершено покушение.
А 30 декабря 2020 года Даудов назначил в парламенте Чечни встречу представителям двух ингушских тейпов, потребовавших от Кадырова доказать вину убитых в Грозном уроженцев Ингушетии. И предупредил: «Вы говорили про наши адаты, так знайте, что за нашего убитого брата Магомеда и раненного Акрамана, на вас будет кровная месть. Она на вас будет в любом случае - придёте вы или нет».
Распространение мести на родственников
Чеченские адаты, когда родственники убитого могли мстить любому мужчине из рода виновного, остались в прошлом и приведены в соответствие с требованиями ислама, считает правозащитник Оюб Титиев. «Ислам искореняет распространение кровной мести на других членов семьи», – пояснил он.
В последние годы он не припомнит случаев, чтобы мстили родственникам виновного в убийстве, если только потерпевший не представитель власти. «В основном семьи договариваются об примирении, о прощении, урегулируют проблему. Но есть исключения – если пострадавший – один из членов сегодняшней «команды» руководства республики. В этих случаях бывает, что берут в заложники родственников виновного», – отметил Титиев.
Нынешние адаты кровной мести не противоречат исламу, считает старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов. В то же время, несмотря на запрет наказывать родственников виновника, некоторые могут интерпретировать адат по своему желанию. «Кровная месть не допускается не в отношении виновника, хотя сама по себе ещё бытует в Чечне, Ингушетии, Дагестане, – считает Ярлыкапов. – Кто-то может под кровной местью выдавать свои представления о ней».
То, что отчеты о примирении кровников периодически публикуются, говорит о том, что проблема не изжита, считает Ярлыкапов. В 2022 году с участием представителей муфтията были рассмотрены 58 конфликтов на почве кровной мести, которые привели к примирению.
* включен Минюстом в реестр иностранных агентов.
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Автор: Кавказский Узел