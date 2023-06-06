Ямадаев Руслан (Халид) Бекмирзаевич

06 июня 2023, 13:46

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Самый старший из шести братьев семьи Ямадаевых из тейпа Беной. Участник Первой чеченской войны на стороне сепаратистов, во Второй чеченской войне занял сторону федеральных сил. Депутат Государственной думы России в 2003 - 2008 годах. Убит в Москве в сентябре 2008 года.

Биография

Родился 10 декабря 1961 года в Гудермесе Чечено-Ингушской АССР. Род Ямадаевых принадлежит к одному из самых крупных чеченских тейпов - Беной. Руслан был старшим из шести братьев Ямадаевых.

После окончания средней школы Руслан Ямадаев работал на стройках в Ярославской области и на Урале. В 1991 году, с приходом к власти Джохара Дудаева, вернулся в Чечню и занялся коммерцией.

В Первую чеченскую войну

В 1994 - 1996 годах, во время Первой чеченской войны, братья Ямадаевы воевали в рядах сепаратистов. Руслан и Сулим Ямадаевы получили звания бригадных генералов Ичкерии. Однако, в 1997 году у Ямадаевых возник конфликт с радикальными ваххабитами по поводу контролировавшегося братьями Ямадаевыми г.Гудермес. В августе 1999 года Ямадаевы отказались предоставить Гудермес в качестве плацдарма для похода Басаева и Хаттаба в Дагестан. Басаев был вынужден идти со своими отрядами на дагестанские села Ботлих и Новолак в обход Гудермесского района Чечни.

На стороне федеральных сил

Осенью 1999 - зимой 2000 годов, во время Второй чеченской компании, братья Ямадаевы без боя сдали Гудермес и перешли со своими отрядами на строну федеральных сил, объяснив это нежеланием поддерживать ваххабитов. Аслан Масхадов назвал братьев предателями и лишил всех чинов и званий.

В сентябре 2001 года Руслан Ямадаев стал заместителем военного коменданта Чечни генерал-лейтенанта Сергея Кизюна. По официальным данным, занимая этот пост, Ямадаев неоднократно возглавлял оперативно-боевые и поисковые операции, в ходе которых было задержано и уничтожено более 150 активных членов вооруженных бандформирований, обнаружен ряд подземных бункеров и тайников, изъято большое количество оружия и боеприпасов.

С августа 2002 года Руслан Ямадаев занимал пост руководителя чеченского регионального исполкома партии "Единая Россия".

В 2003 году Руслан Ямадаев окончил Институт управления и бизнеса в Махачкале (по другим сведениям - юридический институт). Также Ямадаев окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ.

В июне 2003 года Руслан Ямадаев баллотировался на пост председателя Госсовета Чечни, однако проиграл Хусейну Исаеву.

Депутат Госдумы России

7 декабря 2003 года Руслан Ямадаев был избран депутатом Государственной Думы РФ четвёртого созыва по списку Партии "Единство" и "Отечество" - "Единая Россия". Он вошел в Комитет по энергетике, транспорту и связи и Комиссию по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики, а также был членом Комитета по международным делам.

В декабре 2005 года президиум генсовета "Единой России" планировал одобрить кандидатуру Ямадаева на пост главы чеченского отделения партии, но местные единороссы без согласования с Москвой рекомендовали на этот пост исполняющего обязанности премьера Рамзана Кадырова.

В октябре 2007 года стало известно, что Ямадаев не был включен в избирательные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы от "Единой Росии" по Чечне. Региональный список кандидатов от партии возглавил ставший президентом Чечни Кадыров. В сообщениях СМИ отмечалось, что жители республики якобы давно противопоставляли друг другу Рамзана Кадырова и Сулима Ямадаева, к тому времени возглавившему спецбатальон Минобороны РФ "Восток". По некоторым данным, в конце 2007 года Ямадаевы пытались собрать митинг против Кадырова, но митинг был разогнан.

Конфликт с Рамзаном Кадыровым

После произошедшего 14 апреля 2008 года ЧП с участием кортежа Кадырова, когда движение автоколонны президента Чечни было блокировано военнослужащими батальона "Восток" под командой Бадруди Ямадаева, находившийся в Москве Руслан Ямадаев заявил, что его братья виноваты лишь в том, что они неподконтрольны Кадырову.

Покушения и убийство

На Руслана Ямадаева несколько раз были совершены покушения. Днём 24 сентября 2008 года Руслан Ямадаев был застрелен в своей машине на Смоленской набережной в самом центре Москве. Находившийся в машине Ямадаева бывший военный комендант Чечни генерал-полковник в отставке Сергей Кизюн получил многочисленные ранения.

Награды

Руслан Ямадаев имел воинское звание полковника. Награжден высшим орденом Ичкерии "Герой нации" (1996) и медалью от вооруженных сил России "За боевые заслуги" (2001). В августе 2004 года указом президента России Владимира Путина Руслану Ямадаеву "за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни" было присвоено звание Герой России. Ямадаев стал вторым среди братьев, кто получил это звание: первым посмертно стал Джабраил Ямадаев, погибший в марте 2003 года в результате теракта.

Семейное положение

Руслан Ямадаев был женат. У него осталось три сына и две дочери.

5 июня 2023 года Telegram-канал Niyso сообщил, что один из сыновей – Сайд-Хусейн Ямадаев – погиб, участвуя в СВО в рядах ЧВК «Вагнер» . Он завербовался в ЧВК "Вагнер" когда отбывал 11-летний срок заключения в колонии по делу о разбойном нападении в 2014 году. В карточке дела указано, что Ямадаев был признан виновным в похищении документов, применении насилия в отношении представителя власти, грабеже, причинении легкого вреда здоровью и в разбое.

В декабре 2021 года Сайд-Хусейн Ямадаев записал видеообращение к Владимиру Путину с жалобой на нарушение прав заключенных в колонии №2 в Ульяновской области. В 2016 году, когда он находился в можайском СИЗО, в соцсетях были опубликованы фотографии из его камеры, на которых были показаны плазменный телевизор, холодильник и электроплита . Кроме того в соцсети были опубликованы совместные селфи Ямадаева с сотрудниками СИЗО. После появления снимков прокуратура назначила проверку .

Примечания