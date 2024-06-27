Кавказоведы указали на нарушение Кадыровым адатов

27 июня 2024, 08:46

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Чечню захлестнет волна объявлений кровной мести в случае, если власти действительно введут правило, что за действия того или иного боевика должен отвечать весь род. Слова Рамзана Кадырова, который на днях заявил об этом, противоречат шариату и адатам, а само его поведение продиктовано тревогой после нападения боевиков в соседнем Дагестане, считают опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы.

Как информировал "Кавказский узел", 26 июня стало известно, что глава Чечни после атаки боевиков в Дагестане призвал давать "жесткий ответ" на нападения на силовиков, убивая всех кровных родственников виновного.

Глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с чеченскими силовиками 30 декабря 2023 года заявил, что родственники людей, подозреваемых в экстремизме, несут ответственность за их действия. Власти Чечни давно используют в борьбе с оппонентами запугивание их семей, но недавний приказ Кадырова убивать родственников подозреваемых в преступлениях способен привести к реальным убийствам, которые не сдержит практика кровной мести, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Заявление Кадырова, что будут убиты все представители рода того, кто нападет на силовиков или других представителей власти, в Чечне мало кого удивило. Подобные заявления Кадырова чаще всего носят воспитательно-угрожающий характер, отметил политолог Али Магамадов.

У Кадырова многочисленная охрана, поскольку он понимает, что часть жителей Чечни относится к нему негативно. Действия Кадырова следует рассматривать как действия загнанного в угол человека. Схожие настроения проявляются и среди тех, кто покровительствовал Кадырову на протяжении длительного времени, отметил он.

"[Чувство ответственности за многочисленные случаи нарушения прав человека в Чечне] заставляет его делать подобные грозные заявления, не имеющие ничего общего ни с чеченскими адатами, ни со светскими законами. И в это же время он выступает защитником силовиков, в тщетной надежде привлечь их на свою сторону, когда тысячи тех, кто сегодня молча лелеет свою месть за запытанных, замученных родственников, придут за ответом", – сказал Магамадов корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, Кадыров именно по этой причине женит своих детей, поскольку надеется таким образом укрепить безопасность клана. "В предчувствии неизбежных перемен он пытается хоть как-то спасти своих отпрысков, угрожая, проводя кадровые перестановки. И что еще он придумает – покажет время. Все эти действия – наглядный пример диктатуры, всеми силами хватающейся за ускользающую власть", – считает Магамадов.

Практически вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. Кто из родственников, друзей и односельчан Рамзана Кадырова продвинулся по карьерной лестнице, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

В своем выступлении Кадыров с одной стороны защищает представителей силовых структур, а с другой дает карт-бланш полицейским и всем тем, кто по долгу службы или по каким-то другим причинам, носит при себе оружие, заявил блогер Муса Ломаев. Он привел в пример инцидент с золотым пистолетом депутата Госдумы Адама Делимханова.

3 декабря 2023 года депутаты Алексей Журавлев и Адам Делимханов подрались в здании Госдумы. По словам Журавлева, конфликт возник из-за депутатского запроса, связанного с установкой в Чечне памятника девушкам, погибшим в ходе Кавказской войны. По словам одних очевидцев инцидента, во время драки у Делимханова выпал золотой пистолет. Другие очевидцы утверждали, что будто бы он его выхватил, отметил 4 декабря 2013 года "Коммерсант".

Силовики в Чечне часто необоснованно применяют оружие, заявил блогер Муса Ломаев. "[Ранее они] старались больше по колесам машин стрелять, на худой конец стреляли так, чтобы ранить человека, но не убить. Теперь же силовикам можно будет не только с предполагаемым нарушителем разобраться "по-взрослому", но еще и на родных отыграться – мол, плохо воспитали своего наследника", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Это поведение силовиков может привести к тому, что Чечню "опутает паутина кровной мести". "Был беспредел, а после выступления Кадырова будет беспредел в квадрате или даже в N-ой степени, где N стремится к бесконечности", – подчеркнул блогер. Он добавил, что в республике проблема кровной мести не утратила своей злободневности.

Традиция кровной мести, которая сложилась при родовом строе для защиты чести и имущества рода, на Северном Кавказе и сейчас действует как актуальный социальный механизм. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, отмечается в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе".

По словам Мусы Ломаева, среди его знакомых есть человек, которого пытали в подвалах одного из РОВД Грозного. Чудом он остался жив и после пыток лечился полгода. Человек, которого пытали, располагает всей информацией о тех, кто это делал.

"Сейчас он живет в одной из стран Европы. Он там временно, ждет момента, чтобы поехать домой, чтобы отомстить и успокоиться, сказал, что тогда он женится и вернется, чтобы жить. А сейчас это не жизнь, а ожидание", – рассказал блогер.

Слова Кадырова об ответственности всего рода абсурдны, заявил на условиях анонимности сотрудник Духовного управления мусульман одной из республик юга России. "Эти заявления Кадырова абсурдны, противоречат шариату и адатам, и являются угрозами убийств. А месть объявляется виновнику убийства. Непреднамеренное, случайное убийство человека предполагает мирное решение вопроса без кровной мести. Но злонамеренное убийство не прощается. И человек, который запачкал руки в нем, карается убийством. Мстить может отец, брат, сын, дядя, двоюродный брат или другой родственник по крови до седьмого колена", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Кадырова встревожили нападения боевиков в приграничном с Чечней Дагестане, считает президент Ассоциации Народов Кавказа Руслан Кутаев. "Никогда еще никто не предлагал этот вариант: если преступник убил силовика или человека при власти, то в отместку силовики должны убить в этой семье отца, брата – всех мужчин. Даже во времена сталинского террора не уничтожали так семьи", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, над Кадыровым сгущаются тучи, и эта нестабильная ситуация заставляет его нервничать. Это и является причиной того, что Кадыров делает заявления об ответственности всего рода за действия отдельного человека.

23 июня, в День Святой Троицы, который является одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православный храм. Эти атаки стали первыми вооруженными инцидентами в Дагестане более чем за год. Нападение боевиков на храмы и синагоги прервала 13-месячное затишье в республике. При этом ранее в Дагестане произошел ряд инцидентов, связанных с нападениями на религиозных деятелей и культовые сооружения.

Правоохранительные органы должны инициировать как минимум проверку слов Рамзана Кадырова, призывающего силовиков к убийствам родственников преступников – согласно статье 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", отметил юрист Николай Дьяков.

Эта статья предусматривает до двух лет лишения свободы в случае, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы. Проверка должна быть начата после того, как будет направлена жалоба, пояснил он.

"Гораздо строже наказания по части второй этой же статьи, если деяние совершенно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, а равно в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга", – сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

В этом случае наказание составляет до пяти лет лишения свободы, отметил он.

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