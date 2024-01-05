Приказ Кадырова об убийстве родни усугубил атмосферу страха в Чечне 

05 января 2024, 23:54

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Власти Чечни давно используют в борьбе с оппонентами запугивание их семей, но недавний приказ Кадырова убивать родственников подозреваемых в преступлениях способен привести к реальным убийствам, которые не сдержит практика кровной мести, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", на совещании с силовиками 30 декабря 2023 года, глава Чечни заявил, что сотрудники правоохранительных органов должны карать родных скрывающихся от правосудия людей, которые совершили преступление против общественной безопасности или силовиков, "забрав" при этом право кровной мести. Свое решение он объяснил чеченскими традициями.

"Если кто-то посягает на общественную безопасность, на сотрудника или на туриста, и если мы даже не найдем преступника, мы не будем продолжать его искать, а обязательно найдем его родственника. Как принято испокон веков, если кто-то из родственников провинился и преступника не могут найти, то убивали его брата, его отца. Поэтому мы крайне быстро свою кровную месть возместим. А то человек кого-то убивает и гуляет себе безнаказанно, а его родственники начинают отказываться от него", - перевел слова Кадырова на совещании с силовиками 30 декабря 2023 года оппозиционный властям Чечни Telegram-канал.

Приказ Кадырова преступный, заявила глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*. "И то, что на эти слова не обратила внимание российская власть – тоже преступление. Это очевидное подстрекательство к убийству, которое может привести к реальным убийствам", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Случаи примирения семей кровников,о которых отчитываются подчиненные Кадырова, "между семьями, а здесь люди, сделавшие, по мнению Кадырова, что-то плохое в отношении государства, до которых он не может достать", добавила правозащитница.

Власти Чечни регулярно отчитываются о примирении семей кровников посредством специально созданной комиссии по примирению. Примирение кровников зачастую происходит под давлением властей, хотя в таких случаях вражда фактически может продолжаться, отметил ранее президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

Согласно адатам, нет таких вещей, которые бы не давали возможности примириться семьям кровников, отметил президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев, комментируя слова Кадырова о том, что силовики "заберут право кровной мести" у родных скрывающихся преступников "Бывает, что кто-то из родственников убитого не желает мириться. Но когда об этом просят очень авторитетные, уважаемые люди, отказывать им бывает неудобно. Тем более, что приходиться держать в уме, что ты не один, у тебя целый «хвост» из семьи или рода, и надо думать о будущем, когда, к примеру, с твои племянником или троюродным братом случится подобная история, и ты пойдешь за поддержкой к тем же авторитетным людям", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Глава Чечни вряд ли имел в виду собственно убийство, считает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности Московского государственного института международных отношений МИД России Ахмет Ярлыкапов. "Я полагаю, что речь не совсем о кровной мести, а скорее о тактике воздействия на людей через их родственников, что применяется достаточно давно", - заявил он.

Хотя убийству в результате кровной мести посвящен отдельный пункт "е.1" в статье 105 УК ("Убийство"), действовать она начинает лишь после самого факта убийства, подчеркнул адвокат Евгений Черноусов. "Что касается угроз подобным убийством, то здесь нужно, чтобы пострадавшая сторона обратилась в полицию. Если они обратятся, полиция должна будет провести проверку таких слов. Без их личного обращения подобная проверка проводиться не будет", - заявил адвокат.

Традиция кровной мести, которая сложилась при родовом строе для защиты чести и имущества рода, на Северном Кавказе и сейчас действует как актуальный социальный механизм. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, отмечается в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе".

несмотря на декларируемую властями Чечни борьбу с обычаем кровной мести, в 2019 году спикер парламента республики Магомед Даудов объявил кровным врагом блогера Тумсо Абдурахманова за его слова об Ахмате Кадырове. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда".

Несколько историй о кровной мести, рассказанные участниками и очевидцами событий, приведены в статье "Плата за кровь", опубликованной на "Кавказском узле".

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