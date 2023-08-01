Вмешательство властей формализовало примирение кровников в Чечне

01 августа 2023, 03:56

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Примирение кровников после ДТП со смертельным исходом зачастую происходит под давлением властей, но фактически вражда в таких случаях может продолжаться, указал Руслан Кутаев, комментируя новость о прощении кровной мести после ДТП в Шейх-Мансуровском районе Грозного. Быстрые примирения в подобных случаях - не редкость, считает Оюб Титиев.

В Шейх-Мансуровском районе Грозного 26 июля произошло ДТП с участием Toyota Camry и "Лады-Приора", при котором погибли три человека, еще несколько получили ранения. В репортаже "Грозный ТВ" сообщается, что водитель иномарки превысил скоростной режим и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. В "Ладе" было шесть человек - мужчина, три женщины и два ребенка. Водитель и две женщины умерли на месте. В Toyota было четверо молодых людей, никто не погиб.

По словам заместителя начальника ГАИ по Чеченской республике, водитель иномарки не справился с управлением в результате превышения скоростного режима.

Instagram*-паблик "ЧП Грозный 95" в тот же день опубликовал видео о том, что в селении Гехи Урус-Мартановского района простили кровную месть, которая была объявлена после гибели трех людей в ДТП. "Ради Всевышнего, ради Пророка, ради Хаджи (имеется в виду суфийский шейх Кунта-хаджи Кишиев - прим "Кавказского узла"), ради хороших людей, с позволения Всевышнего, мы простили (кровную месть)", - сказал представитель потерпевших.

При этом речи о том, чтобы виновник ДТП был задержан или понес какое-то наказание, нет. По словам комментатора на "Кавказском узле" jarod.cremin, связано это с тем, что за рулем иномарки был родственник одного из высокопоставленных силовиков, приближенных к властям Чечни.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" аналитики прокомментировали быстрое примирение семей жертв ДТП и водителя. По их словам, примирение кровников в таком случае иногда происходит без влияние властей.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев отметил 31 июля, что быстрое примирение семей после смерти человека в результате ДТП может быть как следствием вмешательства властей, так и происходить без него. «Здесь все зависит от того, насколько водитель был виновен в ДТП и гибели людей, был ли он пьян, лихачил и так далее. В том случае, если понимают, что человек не виноват, а, к примеру, отказали тормоза, мирятся быстро. И таких людей даже допускают на траурные мероприятия по погибшему. Но бывает и другая ситуация, когда люди (обычно из числа тех, кто у власти или приближен к ним) превышают скорость до безобразия. В этом случае для примирения используется прямое давление. Но это не реальное примирение – те, кто считает, что их родственник был убит, при первом же удобном случае, например, когда власть ослабеет, вернут свои долги», - заявил он.

Говоря о возможности материальной компенсации, Кутаев заметил, что в исламе существует правило, по которому виновник трагедии обеспечивает детей погибшего до их совершеннолетия. «Но среди чеченцев это не распространено – их собственное достоинство и гордость не позволяют. Обычно воспитывают родственники пострадавших», - заявил он.

То же относится и к наказанию виновника ДТП. «Некоторые выступают за это, некоторые говорят: «Мы не будем вмешиваться в то, что решает суд». А некоторые приносят заявления в суд, чтобы его не преследовали», - рассказал Кутаев.

Быстрое примирение бывает практически во всех подобных случаях, отметил правозащитник Оюб Титиев. «Это частый случай в подобной ситуации, примирение происходит почти в 100%, причем почти всегда такое примирение достигается быстро и без вмешательства государства. Что касается материальной компенсации, то это зависит от благосостояния родственников потерпевшего. Но бывают и случаи, когда малообеспеченные люди отказываются от компенсации от родственников виновного из гордости, нежелания наживаться на смерти», - отметил он.

В 2010 году власти Чечни создали комиссию по национальному примирению. 17 октября 2011 года глава республики Рамзан Кадыров заявил, что комиссия упразднена за ненадобностью, но уже на следующий день при ДУМ Чечни была создана новая комиссия, которая, как пояснили в муфтияте, будет заниматься в том числе и примирением кровников.

Власти Чечни периодически отчитываются о примирении враждующих семей. 24 июля в Грозном примирились две семьи, враждовавшие 26 лет из-за гибели молодого человека. По мнению опрошенные "Кавказским узлом" аналитиков, действия властей и духовенства Чечни, которые способствуют примирению кровников, можно оценить как положительные, но только в том случае, если они не носят принудительный характер.

Традиция кровной мести, которая сложилась при родовом строе для защиты чести и имущества рода, на Северном Кавказе и сейчас действует как актуальный социальный механизм. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, отмечается в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе".

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