12:17, 13 августа 2025

Попытка смещения имама в мечети Буйнакска стала результатом риторики ДУМ Дагестана

Попытка смещения имама в мечети Буйнакска. 8 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/chernovik/88017

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

ДУМ Дагестана не раз высказывался против противостоящего муфтияту Абдулжалила Афанди Каранайского, враждебная риторика и привела к попытке смещения имама Джума-мечети Буйнакска. Теоретически община может заменить имама, но муфтият стремится контролировать имамов через назначения, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", бывший сотрудник ДУМ и бывший имам Махачкалы Мухаммадрасул Саадуев перед молитвой заявил о необходимости выбора нового имама в джума-мечети Буйнакска, его поддержали собравшиеся. Муфтият назвал случившееся провокацией и попыткой "разжечь второй аэропорт", имамом остается Мухаммад Урминский.

Руководитель отдела примирения в муфтияте Дагестана Магомед-Расул (ранее упоминался в Telegram-канале муфтията как Мухаммадрасул, - прим. "Кавказского узла") Саадуев уволен из-за самовольных и громких заявлений по палестинскому вопросу, заявил 1 ноября 2023 года муфтият. Блогер Расул Асад сообщил, что по этой же причине уволен и руководитель отдела фетв при муфтияте Дагестана Зайнулла Атаев.

Глобально взгляды имама мечети Мухаммеда Урминского и пытавшегося заменить его Магомедрасула Саадуева  не отличаются, указал дагестанский журналист, говоривший на условиях анонимности. "Оба являются представителями дагестанских школ тариката, так называемого традиционного ислама. Но Саадуев после тго, как его изгнали из муфтията вошёл в группу религиозных деятелей, противостоящих муфтияту. Лидером этой группы считается шейх Абдулжалил Афанди Каранайский. Конфликт вызван тем, что Урминский высказывался против тарикатского шейха Абдулжалила Афанди Каранайского. Поэтому Саадуев, как житель Буйнакска, собрав сторонников, попытался сменить имама Джума-мечети города", - рассказал он.

В основе конфликта Каранайского и муфтията лежат вопросы трактовки тариката, указал он. "Муфтият посвятил полосканию персоны Каранайского немало времени. Проводились «разоблачения» и «круглые столы», в ходе которых практически каждый представитель муфтията, имеющий хоть какое-то влияние, высказывался против Каранайского", - подчеркнул спикер.

 Так на видео от 22 июня 2025 года, опубликованном в Telegram-канале ДУМ Дагестана, отвечая на вопросы дагестанских журналистов о причинах противостояния  с Каранайским,  представитель муфтията, заявил что в годы репрессий отец Абулджалила Афанди Каранайского "работал в органах" и много людей выдал", а в годы Великой Отечественной войны "не отправился на войну". "То, что предки делали, оно возвращается, и потомки таких людей становятся приной для смуты", - заявил представитель муфтията.

Каранайский очень влиятельная фигура дагестанского тариката, считает аналитик. "Он консервативен, демонстрирует аскетизм, в пору жизни Саида Афанди Чиркейского был его верным сподвижником, считается его преемником, что и оспаривает муфтият. Каранайский ранее делал замечания муфтию по вопросам музыки и песен (запрещены в исламе) и их практики в работе муфтията", - добавил журналист.

Лидер политической ассоциации «Независимый Дагестан» Гасан Гаджиев подтвердил «Кавказскому узлу», что взгляды Саадуева и Урминского отличаются лишь отношением к Абдулжалилу Каранайскому. «Муфтий претендует на полную власть и главенство в суфийском ордене «шазилийского и накшбандийского тариката», с чем не согласны последователи Абдулжалила Афанди. После нелицеприятных высказываний в отношении Абдулжалила Афанди на круглом столе муфтията между представителями ордена возникли трения, которые мы и наблюдаем в виде конфликта в мечети в Буйнакске», - заявил он.

ДУМД стремится контролировать имамов через назначение, что не все общины устраивает

Кавказовед, говоривший с «Кавказским узлом» на условиях анонимности, отметил, что в Дагестане де-факто есть разные правила выбора имамов. "Часто имамы выбирались общиной. В последнее время ДУМД стремится контролировать имамов через назначение, что не все общины устраивает", - заявил он.

По словам ученого, теоретически община может заменить имама, потому что формально имам должен избираться из наиболее достойных. «И высказаться по этому поводу должно большинство. Но в ситуации, когда вводится порядок назначения имамов, то теперь ДУМ считает, что это его прерогатива, кого считать наиболее достойным», - заключил он.

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

