Муфтият Дагестана сообщил об увольнении сотрудника из-за позиции по Палестине

01 ноября 2023, 16:16

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Руководитель отдела примирения в муфтияте Дагестана уволен из-за самовольных и громких заявлений по палестинскому вопросу, заявил сегодня муфтият. Блогер Расул Асад сообщил, что по этой же причине уволен и руководитель отдела фетв при муфтияте Дагестана Зайнулла Атаев.

"Кавказский узел" писал, что мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на новое обострение палестино-израильского конфликта. В Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. При этом Координационный центр мусульман Северного Кавказа назвал недопустимыми антисемитские акции и призвал не расценивать мнение их участников как мнение народа.

С 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был сожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, а в Махачкале возникли беспорядки в аэропорты, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Работник отдела маслиата Муфтията Дагестана Магомед-Расул Саадуев неделю назад уволен со своей должности, сообщил сегодня муфтият Дагестана.

"До всех работников муфтията было доведено поручение муфтия не делать самовольных и громких заявлений, будоражащих дагестанцев, учитывая дагестанский менталитет. Несмотря на это Саадуев, под свою ответственность, выступил в пятницу с заявлением о том, что "весь мусульманский мир считает происходящее в Палестине джихадом", - говорится в сообщении в Telegram-канале муфтията.

В сообщении подчеркивается, что самовольные выступления не достойны и не поощряются для работников ни одной серьёзной организации". "Саадуев и прежде делал аналогичные неподтверждённые заявления и получал предупреждение о том, что высказанное вслух мнение должно быть ответственным и коллегиальным".

Советник и жена муфтия Дагестана Айна Гамзатова в своем Telegram-канале отметила, что понимает негодование по поводу увольнения Саадуева и сожалеет о случившемся. "Но, думаю все согласны с тем, что в любой организации, тем более в такой серьёзной и ответственной за судьбы сотен тысяч мусульман Дагестана, как муфтият должна быть строгая иерархия", - написала она.

При этом Telegram-канал "Спросите у Расула", который ведет блогер Расул Асад, со ссылкой на источники сообщил, что помимо советника муфтия, основателя фонда "Инсан" и руководителя отдела примирения при муфтяите дагестана Саадуева из-за позиции по палестинскому вопросу также уволен руководитель отдела фетв при муфтияте Дагестана Зайнулла Атаев.

Тelegram-канал "Что там у дагестанцев сообщил сегодня, что информацию об увольнении Атаева подтверждает также Айна Гамзатова и сам Саадуев.

В Telegram-канале Атаева к 16.10 мск не содержится заявлений по этому поводу.

Отметим 31 октября Telegram-канал "Кавказ Правда" опубликовал обращение Саадуева в главе Дагестана Сергею Меликову, в котором он попросил "о смягчении меры" в отношении каждого участника беспорядков в махачкалинском аэропорту. "Я уверен, что каждый из них извлек урок для себя и раскаялся в содеянном", - заявил Саадуев на видео.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Уголовное дело о массовых беспорядках передано московским следователям. Силовики установили личности более 150 участников беспорядков, задержаны 83 из них, 15 человек арестованы.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

Информация о том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, собрана в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе". Материалы об этом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ за Палестину".

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