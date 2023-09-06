Родители учеников в Дагестане пожаловались на нехватку учебников

06 сентября 2023, 13:39

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В школах республики не хватает учебников, пожаловались родители учащихся в социальной сети. Нехватка учебников в школах Дагестана обусловлена ростом числа учащихся, заявил министр образования и науки республики Яхья Бучаев.

Как писал "Кавказский узел", в прошлом учебном году родители учеников также жаловались на дефицит бесплатных учебников в школах Дагестана. В Минобрнауки республики тогда подтвердили, что обеспеченность учебниками составляет около 80%, проблему объяснили нехваткой денег в бюджете. Проблема легла на плечи родителей.

В Дагестане вновь наблюдается нехватка учебников. Одна из причин этому - значительный рост числа обучающихся, заявил министр образования и науки республики Яхья Бучаев.

"Если в 2022-2023 учебном году в Дагестане было 469 тыс. школьников, то в 2023-2024 учебном году их количество прогнозно составляет около 480 тыс. детей. Для закупки учебников на одного школьника в среднем нужно около 10 тыс. рублей. Кроме того, учебники, которые были тогда разрешены по федеральному перечню учебников, сейчас уже из него исключены", - цитирует Бучаева ТАСС.

По его словам, проблему со сменяющимися авторами позволят решить единые учебники, которые разрабатываются по поручению президента страны.

"Однако с введением новых учебников от прежних, закупленных ранее, придется отказаться. Сейчас разрабатывается новая линейка единых федеральных учебников, первые из них мы сейчас увидели, это учебник по истории России и всеобщей истории для 10-11-х классов. Как только выходят федеральные учебники, мы обязаны будем опять приобретенные ранее учебники списать и приобретать новые. Это требует колоссальных расходов республиканского бюджета", - добавил министр.

Жалобы на нехватку учебников в Дагестане появились в Сети. Вопрос Министерству образования, в частности, адресовали родители учащихся Муцалаульской средней школы N2 Хасавюртовского района. Они спросили, почему им самим приходится покупать учебники. "Не хватает того, что наши дети обучаются в аварийной школе (как сказал министр образования РД Яхья Бучаев, "есть школы и хуже", как жаль что нам не удалось возглавить этот рейтинг!), так еще и учебники покупать? Если государство не может обеспечить учащихся учебниками, так и скажите, открыто призовите помочь родителей!" - сказано в сообщении, опубликованном 5 сентября в телеграм-канале "Черновика".

"Хочу ответить пресс-службе управления образования Хасавюртовского района! Когда им не нужно, то ссылаются, что нет необходимого роста учащихся для постройки той же новой школы. А когда нужно сказать, что учебников не хватает, они говорят, что учащихся прибавляется!" - говорится в другой жалобе.

О нехватке учебников заявили также родители учащихся школы №26 Махачкалы. Они потребовали от Минобрнауки РД "заняться организацией учебного процесса и обеспечением школ необходимыми учебниками".

"Половину учебников не дали детям", - приводит письмо жителя Буйнакского района телеграм-канал "Черновика".

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