×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:43, 4 июня 2025

Полиция проверяет сообщение о похищении предпринимателя после оскорбления чеченцев

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики обратили внимание на публикации в соцсетях о похищении Арега Щепихина и проводят проверку. Автомобиль, на котором предпринимателя увезли с Ярославского вокзала, остановлен, но похищенного в нем не было.

Как писал "Кавказский узел", поздно вечером 3 июня вооруженные люди, говорившие по-чеченски, похитили с Ярославского вокзала в Москве предпринимателя Арега Щепихина, который записывал видео с оскорблением чеченцев и мусульман. 

Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу сообщило сегодня, 4 июня, что в ходе мониторинга социальных сетей обнаружена публикация "о противоправных действиях в отношении человека на Ярославском вокзале города Москвы". Ведомство отметило, что сотрудники линейного управления МВД России по станции Москва-Ярославская проводят проверку. При этом в сообщении никак не конкретизируется, о каких противоправных действиях идет речь.

По данным телеграм-канала Shot, автомобиль "с номерами АМР", на котором с Ярославского вокзала увезли Щепихина, остановили полицейские в районе Киевского шоссе. Однако данных о том, нашли ли похищенного, нет. В машине, по предварительным данным, находятся водитель и два пассажира. Следует отметить, что, судя по видео, в похищении Щепихина участвовали минимум шесть человек.

Телеграм-канал Baza при этом утверждает, что первая попытка задержать автомобиль не увенчалась успехом, так как автомобиль ушел от преследования.

Щепихин регулярно записывал видео с оскорблениями, в том числе в адрес конкретных людей. Одно из них, как сообщает канал, он записал непосредственно на Ярославском вокзале за несколько минут до похищения. На видео он назвал нескольких блогеров наркоманами. Правда, на этом видео он не упоминает ни мусульман, ни жителей республик Северного Кавказа.

Людей, чьи высказывания вызывали недовольство главы Чечни и его окружения, неоднократно принуждали к публичным извинениям. С подачи Рамзана Кадырова практика публичных извинений впоследствии вышла за пределы республики и распространилась на другие регионы России. Подробнее об этой практике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет". 

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Похищение на Ярославском вокзале. Кадр видео BAZA / Telegram
23:58, 3 июня 2025
Предприниматель похищен в Москве после оскорбления чеченцев
Спецоперация на Украине. Скриншот видео https://www.1tv.ru/news/2023-01-09/444927-boevye_zadachi_v_zone_svo_vypolnyayut_raschety_protivotankovogo_orudiya_rapira
13:06, 3 июня 2025
Власти признали убитыми в зоне СВО более 6700 бойцов с юга России
Карта России. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Copilot
04:46, 3 июня 2025
Аналитики оценили перспективы перехода на новую модель самоуправления для регионов юга России
Момент перед взрывом. 29 мая 2025 г. Скриншот видео https://t.me/ossetiaFB/51613
01:34, 2 июня 2025
За неделю с 26 мая по 1 июня в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли два человека
Село Ахмат-Юрт. Скриншот фото и сайте сельского поселения https://kurchaloevskij-r95.gosweb.gosuslugi.ru/o-munitsipalnom-obrazovanii/istoriya/.
21:32, 1 июня 2025
Пользователей соцсети обеспокоила реформа местного самоуправления в Чечне
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Все блоги
Справочник
Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Блогеры
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Фото
21:39, 22 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
Против ветра - как живут ногайцы в Дагестане
Фото
10:08, 19 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Опасная скважина. Как дагестанцы отстаивают свое право на экологическую безопасность
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Станция метро "28 мая" в Баку. Фото: пресс-служба президента Азербайджана president.az/ru/articles/view/67188
03 июня 2025, 20:58
Активисты в Баку обвинили силовиков в жестоком обращении

“Сад памяти” в Буйнакске. Фото: пресс-служба фонда “Защитники Отечества” https://t.me/fondZOrd/5529
02 июня 2025, 20:57
15 военных из Дагестана убиты на Украине

Представители службы спасения проводят замену защитных сетей на центральном пляже Анапы. 2 июня 2025 года. Фото из телеграм-канала оперштаба Кубани https://t.me/opershtab23/13558
02 июня 2025, 17:58
Оперштаб отчитался об отсутствии новых выбросов мазута в Анапе

Верующие во время молитвы. Фото Нины Зотиной, "Юга.ру"
02 июня 2025, 13:18
Выходной объявлен в Кабардино-Балкарии по случаю Курбан-байрама

Абхазия выдворила гражданина России за слова о родине #shorts #Абхазия #Россия #родина #резонанс
Абхазия выдворила гражданина России за слова о родине #shorts #Абхазия #Россия #родина #резонанс
Анапа: купание вопреки запретам #shorts #Анапа #море #юг #мазут
Анапа: купание вопреки запретам #shorts #Анапа #море #юг #мазут
Кавказская война: замирение или завоевание?
Кавказская война: замирение или завоевание?
"Люди должны знать правду": в Нальчике почтили память жертв Кавказской войны
"Люди должны знать правду": в Нальчике почтили память жертв Кавказской войны
Массовая драка ингушей и местных в Камешково #shorts #Ингушетия #Кавказ #конфликт
Массовая драка ингушей и местных в Камешково #shorts #Ингушетия #Кавказ #конфликт
Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии #shorts #cуд #приговор
Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии #shorts #cуд #приговор
Показать больше