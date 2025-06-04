Полиция проверяет сообщение о похищении предпринимателя после оскорбления чеченцев

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Силовики обратили внимание на публикации в соцсетях о похищении Арега Щепихина и проводят проверку. Автомобиль, на котором предпринимателя увезли с Ярославского вокзала, остановлен, но похищенного в нем не было.

Как писал "Кавказский узел", поздно вечером 3 июня вооруженные люди, говорившие по-чеченски, похитили с Ярославского вокзала в Москве предпринимателя Арега Щепихина, который записывал видео с оскорблением чеченцев и мусульман.

Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу сообщило сегодня, 4 июня, что в ходе мониторинга социальных сетей обнаружена публикация "о противоправных действиях в отношении человека на Ярославском вокзале города Москвы". Ведомство отметило, что сотрудники линейного управления МВД России по станции Москва-Ярославская проводят проверку. При этом в сообщении никак не конкретизируется, о каких противоправных действиях идет речь.

По данным телеграм-канала Shot, автомобиль "с номерами АМР", на котором с Ярославского вокзала увезли Щепихина, остановили полицейские в районе Киевского шоссе. Однако данных о том, нашли ли похищенного, нет. В машине, по предварительным данным, находятся водитель и два пассажира. Следует отметить, что, судя по видео, в похищении Щепихина участвовали минимум шесть человек.

Телеграм-канал Baza при этом утверждает, что первая попытка задержать автомобиль не увенчалась успехом, так как автомобиль ушел от преследования.

Щепихин регулярно записывал видео с оскорблениями, в том числе в адрес конкретных людей. Одно из них, как сообщает канал, он записал непосредственно на Ярославском вокзале за несколько минут до похищения. На видео он назвал нескольких блогеров наркоманами. Правда, на этом видео он не упоминает ни мусульман, ни жителей республик Северного Кавказа.

Людей, чьи высказывания вызывали недовольство главы Чечни и его окружения, неоднократно принуждали к публичным извинениям. С подачи Рамзана Кадырова практика публичных извинений впоследствии вышла за пределы республики и распространилась на другие регионы России. Подробнее об этой практике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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