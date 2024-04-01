Правозащитники обратились с жалобой в Европейский суд об убийстве Тепсуркаева

01 апреля 2024, 21:49

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"Команда против пыток"* направила жалобу в Европейский суд по правам человека с требованием признать власти России ответственными за убийство уроженца Чечни Салмана Тепсуркаева и неэффективное расследование его смерти.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 июня 2021 года чеченские следователи отказались признавать потерпевшей жену уроженца Чечни Салмана Тепсуркаева Елизавету. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 19 октября 2021 года признал власти России ответственными за исчезновение и пытки Тепсуркаева и обязал их выплатить компенсацию в 26 тысяч евро. "Команда против пыток"** сообщила, что 2 февраля Верховный суд Чечни отменил решение районного суда, который отказался признать жену Тепсуркаева потерпевшей. 6 апреля 2023 года Верховный суд Чечни повторно отменил аналогичное решение нижестоящей инстанции. Расследование уголовного дела о похищении было приостановлено. В мае того же года райсуд в Грозном в очередной раз отказался признать Елизавету потерпевшей по делу о похищении ее мужа. В августе 2023 года Верховный суд Чечни констатировал, что Висаитовский суд в Грозного не исправил нарушения, допущенные при рассмотрении жалобы супруги Салмана Тепсуркаева об отказе в признании ее потерпевшей и вновь вернул дело в суд первой инстанции.

В сентябре 2020 года широкий резонанс получило видео, на кадрах которого обнаженный Салман Тепсуркаев садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с критикующим чеченские власти Telegram-каналом 1Аdat**. Родственники Тепсуркаева считают, что после похищения в Геленджике его доставили в расположение силовой структуры в Грозном. Тепсуркаев был убит в сентябре 2020 года и похоронен в безымянной могиле, но сообщения о его смерти появились лишь через два года. По сведениям оппозиционного властям Чечни Telegram-канала, родственникам велели "закопать его как собаку". Подробнее о случившемся с Тепсуркаевым рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT*: за что унизили критика Кадырова".

Жалоба по делу модератора чата оппозиционного чеченского Telegram-канала Салмана Тепсуркаева направлена в Европейский суд по правам человека, сообщила сегодня "Команда против пыток"*.

После похищения Тепсуркаева правозащитники передали следствию доказательства причастности к исчезновению Тепсуркаева сотрудников МВД: видео с камеры уличного наблюдения, на котором зафиксирован момент похищения, данные о похитителях и автомобилях. Один из автомобилей принадлежал действующему сотруднику чеченской полиции. Уголовное дело по факту исчезновения возбудили, однако неизвестно, привлекли ли кого-то к ответственности, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале "Команды против пыток"*.

Правозащитники просят ЕСПЧ признать власти России ответственными за убийство Тепсуркаева и неэффективное расследование его смерти, а последствия произошедшего — жестоким обращением, которое привело к психологическим страданиям для близких, указано в сообщении.

Напомним, что президент России Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законопроект о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что события, которых они касаются, произошли до этого дня.

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* внесена Минюстом России в реестр иноагентов

** "в июле 2021 года Заводской суд Грозного признал ряд публикаций Telegram-канала 1Adat экстремистскими, а также признал запрещенными интернет-ресурсы движения, а в мае 2022 года Верховный суд Чечни признал само движение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

**** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.