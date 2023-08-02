Салман Тепсуркаев с женой Елизаветой. Фото из личного архива https://thenewtab.io/ne-nadeyus-kogda-nibud-najti-ego-mogilu/

02 августа 2023, 12:43

Жена Тепсуркаева третий раз выиграла апелляцию в Верховном суде Чечни

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Грозном не исправил нарушения, допущенные при рассмотрении жалобы супруги Салмана Тепсуркаева об отказе в признании ее потерпевшей, постановил Верховный суд Чечни.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Чечни Салман Тепсуркаев был убит в сентябре 2020 года и похоронен в безымянной могиле, но сообщения о его смерти появились лишь через два года. По сведениям оппозиционного Telegram-канала 1Аdat*, родственникам велели "закопать его как собаку". 22 июня 2021 года чеченские следователи отказались признавать потерпевшей жену Тепсуркаева Елизавету. ЕСПЧ 19 октября 2021 года признал власти России ответственными за исчезновение и пытки Тепсуркаева и обязал их выплатить компенсацию в 26 тысяч евро. "Команда против пыток"** сообщила, что 2 февраля Верховный суд Чечни отменил решение районного суда, который отказался признать жену Тепсуркаева потерпевшей. 6 апреля Верховный суд Чечни повторно отменил аналогичное решение нижестоящей инстанции. Расследование уголовного дела о похищении было приостановлено. В мае райсуд в Грозном в очередной раз отказался признать Елизавету потерпевшей по делу о похищении ее мужа.

Чеченские следователи отказываются признавать гражданскую жену Тепсуркаева потерпевшей, так как она не состояла в официальном браке. Однако юристы пояснили, что на Северном Кавказе распространена практика религиозных браков без регистрации в ЗАГСе и есть данные, свидетельствующие о том, что пара состояла в религиозном браке. Суд первой инстанции не учитывает эти доводы. Верховный суд Чечни признал, что первая инстанция не исправила нарушения, а ее выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам. В итоге Висаитовский райсуд в четвертый раз рассмотрит вопрос о признании супруги активиста потерпевшей, пишут сегодня "Кавказ.Реалии"***.

В сентябре 2020 года широкий резонанс получило видео, на кадрах которого обнаженный Салман Тепсуркаев садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с критикующим чеченские власти Telegram-каналом 1Аdat*. Родственники Тепсуркаева считают, что после похищения в Геленджике его доставили в расположение силовой структуры в Грозном. Подробнее о случившемся с Тепсуркаевым рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT*: за что унизили критика Кадырова".

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* в июле 2021 года Заводской суд Грозного признал ряд публикаций Telegram-канала 1Adat экстремистскими, а также признал запрещенными интернет-ресурсы движения, а в мае 2022 года Верховный суд Чечни признал само движение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

** "Комитет против пыток" внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Юристы организации создали "Команду против пыток".

*** внесено Минюстом России в реестр иностранных агентов. 

**** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Amnesty International указала ООН на нарушения прав человека в Чечне", "Кадыров награжден медалью за правозащиту на фоне ситуации с правами человека в Чечне", "Отсутствие информации о судьбе Арсамикова встревожило правозащитников".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

02 августа 2023, 11:48

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