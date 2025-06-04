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16:42, 4 июня 2025

Похищение Щепихина вызвало дискуссию о методах силовиков

Ева Меркачева и Евгений Попов. Коллаж "Кавкаского узла". Фото: Duma.gov.ru https://popov2026.ru/bio

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депутат Госдумы Евгений Попов и правозащитница Ева Меркачева сочли неприемлемыми действия силовиков, которые похитили Арега Щепихина на вокзале и увезли в багажнике машины. Представитель властей Чечни заявил, что силовики спасли блогера от гнева мусульман, а задержание было не слишком жестким.

Как писал "Кавказский узел", вечером 3 июня несколько человек, говоривших по-чеченски, вынесли с Ярославского вокзала в Москве 40-летнего Арега Щепихина и увезли его в багажнике автомобиля. Сегодня стало известно, что Щепихин ночью был отпущен и находится в одном из хостелов. Он рассказал, что его пытали, чтобы выяснить, не связан ли он с Украиной или оппозицией.

Арег Щепихин в своих видеороликах выступал против мусульман и евреев, а также высказывал оскорбления в адрес чеченцев и дагестанцев. Главное управление МВД по противодействию экстремизму инициировало проверку его высказываний.

Депутат и правозащитница сочли похищение Щепихина недопустимым

Подобный произвол недопустим

Депутат Госдумы Евгений Попов назвал "недопустимым произволом" действия людей, похитивших Арега Щепихина. "Уважение сотрудникам полиции, пресекшим противоправные действия в Москве. Подобный произвол недопустим. Ни в столице, ни в каком-либо другом месте. Только закон и правопорядок. Направлю депутатские запросы в Следственный комитет и МВД. В расследовании данного инцидента необходимо поставить понятную обществу точку", - написал он сегодня в своем телеграм-канале.

МВД России сообщило сегодня, что полицейские задержали шестерых участников инцидента на Ярославском вокзале. Принято решение о передаче материала проверки в следственные органы, заявило ведомство.

Один как будто провоцировал, другие (и это для них ожидаемо) — спровоцировались

Коллаж
15:34 04.06.2025
Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?
Вечером 3 июня 2025 года в Москве на Ярославском вокзале при большом скоплении людей был похищен 40-летний Арег Щепихин, который публиковал видео с оскорблениями в адрес чеченцев и мусульман. 4 июня власти Чечни заявили, что это было задержание, и МВД Чечни проводит проверку высказываний Щепихина по статьям о разжигании ненависти и оскорблениях чувств верующих.

Действия похитителей Арега Щепихина раскритиковала и правозащитница Ева Меркачева. Она отметила, что блогер "вел себя явно неадекватно", записывая и публикуя оскорбительные видео, но и похитители "вели себя явно преступно (схватив его и похитив)". По ее мнению, похитители словно демонстрировали, "что они выше права, законов и Конституции".

"Один как будто провоцировал, другие (и это для них ожидаемо) — спровоцировались. И все вместе они поставили в неудобное положение правоохранительные органы Москвы. Очевидные вещи: нельзя публично оскорблять людей по национальному, религиозному признаку (да и вообще никого не надо оскорблять), но и нельзя похищать, вершить самосуд. При этом первое с точки зрения можно квалифицировать как «хулиганство», а можно и как 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды). А второе — как «похищение», «угроза убийством», «нанесение телесных повреждений» и т.д. Второе преступление явно более тяжкое, чем первое", - написала Меркачева в своем телеграм-канале.

Щепихин "был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы", сообщил сегодня министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Представители властей Чечни оправдали действия похитителей Щепихина

Арега Щепихина забрали с вокзала в Москве. 3 июня 2025 г. Скриншот видео Telegram-канал Baza
15:33 04.06.2025
Инцидент со Щепихиным вписался в формат действий чеченских силовиков за пределами республики
Похищение блогера Арега Щепихиа напомнило о причастности чеченских силовиков к исчезновению Салмана Тепсуркаева и об обстоятельствах задержания Заремы Мусаевой. Детали инцидента оставляют открытым вопрос, были ли уведомлены правоохранители в Москве о действиях чеченских коллег.

В свою очередь муфтий Чечни и советник главы республики Салах Межиев подверг критике Арега Щепихина, но "выразил слова поддержки действиям правоохранительных органов, задержавших" его. Муфтий потребовал "самого строгого наказания" для Щепихина.

"Этот индивид не просто перешел все границы дозволенного, а совершил тяжкое преступление, публично призывая к этническим чисткам, пропагандируя нацизм, разжигая межрелигиозную и межнациональную рознь. Но самое мерзкое и бесчеловечное в его высказываниях – это высказывания в адрес религии, что свидетельствует о его глубокой моральной деградации и опасности для общества", - приводит его слова в своем телеграм-канале ЧГТРК "Грозный".

3 июня в блоге Щепихина было опубликовано два видео с оскорблениями в адрес мусульман. На первом видео Щепихин, используя большое количество матерных слов, призывает "всех армян" и "спортсменов, сильных ребят" бить и грабить чеченцев и дагестанцев. "Я здесь. Ко мне можно подойти, предъявить, [...] или еще что-то", - сказал он. На втором видео Щепихин призывает "запрограммировать власть на нацизм" в отношении евреев и мусульман с Северного Кавказа.

Ахмед Дудаев в своем телеграм-канале опубликовал аудиосообщение, которым дополнил свою публикацию с критикой Щепихина.

Они, по сути, спасли ему жизнь или как минимум здоровье

"Хотел бы добавить пару моментов по делу данного провокатора. Во-первых, сотрудники правоохранительных органов, которые проводили задержание, они, по сути, спасли ему жизнь или как минимум здоровье, поскольку сотни тысяч мусульман и не только мусульман, а всех верующих в нашей стране, которые слышали его недозволительные, оскорбительные высказывания […] в буквальном смысле кипели желанием поскорее призвать к ответу данного разжигателя межнациональной, межконфессиональной розни. Во-вторых, хочу отметить, что само задержание проходило без особо жестких, насильственных действий со стороны сотрудников правоохранительных органов, если учитывать тот факт, что он сопротивлялся и пытался сбежать", - сказал Дудаев.

Авторы комментариев подвергли блогера критике

А на что рассчитывал Щепихин после своих грязных высказываний в адрес кавказцев и всех остальных?

Мнение о том, что Арег Щепихин спровоцировал насилие, высказали сегодня в своих комментариях и некоторые читатели "Кавказского узла". "А на что рассчитывал Щепихин после своих грязных высказываний в адрес кавказцев и всех остальных? Что его вывезут в лес на шашлычки, угостят армянским коньячком, погладят по головке, скажут: «Маладэс. дарагой! Прадалжай в том же духе! Все правылно ти гаворышь!», и с почестями отвезут домой?"- написал, в частности, nicolasa_dooley.

"Легко отделался Арег Самвелович. Можно сказать, легким испугом. Могло быть хуже", - заметил tarah. "Если его реально освободили, то значит не предъявили никаких обвинений. Но уже вся страна видела, что в своих видосиках он наговорил не на одну статью УК РФ", - написал virgil.

"На его многочисленные видеоролики с публичными грязными оскорблениями в адрес представителей различных северокавказских народов, мусульман и ислама в целом, по идее уже давно должны были обратить внимание правоохранительные органы. Потому как они подпадали под действие различных статей Уголовного Кодекса, касающихся оскорбления религиозных чувств верующих, оскорблений по национальному признаку и разжигания межнациональной розни. Это как минимум. Но этого почему-то не произошло, и теперь вот за дело взялись крепкие парни из числа кадыровских силовиков. Впрочем, некоторые мои знакомые убеждены в том, что кадыровцы не посмели бы открыто похитить человека, даже такого, как Арег Щепихин, не имея на то разрешения со стороны представителей федеральных служб в Москве", - написал bradford.franecki.

Напомним, 27 февраля 2024 года суд в Грозном приговорил к сроку в колонии волгоградца Никиту Журавеля, который сжег Коран и записал это на видео. После задержания Журавеля его уголовное дело было передано в Чечню. Основанием для передачи дела Следком назвал обращения жителей Чечни, которые попросили признать их потерпевшей стороной. Вскоре Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает Журавеля в СИЗО. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок, после чего Адам Кадыров получил по меньшей мере девять государственных и общественных наград. Подробнее о деле Журавеля можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

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Автор: "Кавказский узел"

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Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?

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