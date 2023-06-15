Грузия заявила о новом захвате своих территорий пограничниками в Южной Осетии

15 июня 2023, 05:49

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Российские пограничники установили в окрестностях села Хурвалети муниципалитета Гори металлические столбы и натянули колючую проволоку, сообщила Служба государственной безопасности Грузии.

Ограничения на переход линии разграничения с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии", опубликованном на "Кавказском узле".

В связи с действиями на линии разграничения "была немедленно активирована горячая линия и проинформированы миссия наблюдателей ЕС в Грузии, а также сопредседатели Женевских международных дискуссий", сообщила Служба государственной безопасности Грузии в распространенном вечером 14 июня релизе, который перевел корреспондент "Кавказского узла".

«Незаконная т.н. бордеризация является предметом острого реагирования со стороны центральных властей Грузии и наших международных партнеров. Вопрос будет поднят в рамках заседания Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них, а также на Женевских международных дискуссиях", - говорится в релизе.

"Прямо сейчас мы в Хурвалети и узнали, что ... огородили нашу территорию. Россияне установили ... забор возле дома бабушки Вали, примерно в 150 метрах", - написал активист Давид Кацарава на своей странице в социальной сети 14 июня.

Напомним, что министерство юстиции Грузии в августе 2018 года направило в Европейский суд по правам человека жалобу "Грузия против Российской Федерации", которая касается притеснений этнических грузин на территориях Абхазии и Южной Осетии, нарушения прав жителей приграничных сел и бордеризации.ЕСПЧ признал иск допустимым.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне", в которой также собраны подробности этого вооруженного конфликта.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.