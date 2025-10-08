×

03:25, 8 октября 2025

ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию вдове голландского журналиста Сториманса

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 10 тысяч евро компенсации морального ущерба вдове голландского журналиста Стана Сториманса, который погиб в Гори во время пятидневной войны 2008 года. Просьба вдовы возместить потерю дохода в связи со смертью мужа была отклонена.

Как писал "Кавказский узел", голландский журналист Стан Сториманс погиб в Гори в ходе августовской войны (пятидневной войны) 2008 года, он освещал конфликт для новостного канала телекомпании RTL. Корреспондент RTL Йерун Аккерманс пожаловался на Россию в Европейский суд по правам человека в связи с ранением, полученным им во время боевых действий в грузинском городе Гори в августе 2008 года.

Европейский суд по правам человека обязал Российскую Федерацию выплатить вдове оператора Стана Сториманса компенсацию в размере 10 тысяч евро за моральный ущерб, сообщает 7 октября голландское издание NOS.

ЕСПЧ постановил, что Россия должна были провести расследование инцидента в Гори, при котором погиб Сториманс, но не сделала этого, чем нарушила международные договора. При это суд не нашел причинно-следственных связей между нарушениями договоров и потерей вдовой дохода в связи со смертью Сториманса, отклонив просьбу возместить потерю дохода. При этом ЕСПЧ считает, что возмещение ущерба все же необходимо.

Также компенсация в размере 10 тысяч евро присуждена Йеруну Аккермансу и еще одному журналисту, чье имя не называется. При этом издание уточняет, что вероятность выплаты компенсаций равна нулю.

Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал закон о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта 2022 года. 16 сентября того же года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После этого парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне".

