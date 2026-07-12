Бека Чулухадзе отказался признать вину по обвинению в организации диверсий

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Бека Чулухадзе, задержанный по делу о подготовке диверсий, которые, по версии силовиков, должны были произойти параллельно с попыткой штурма президентского дворца в Грузии, не признает вину и отрицает свою причастность к схрону с оружием.

Как писал "Кавказский узел", 10 июля Служба госбезопасности Грузии отчиталась о задержании человека, который был объявлен в розыск по делу о попытке штурма президентского дворца 4 октября. Силовики обнаружили его в нейтральной зоне между грузинским и армянскими пограничными пунктами, заявил на брифинге первый заместитель начальника Службы государственной безопасности Лаша Маградзе.

4 октября 2025 года, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и штурмом дворца. Ряд организаторов получили реальные сроки, те, кт признал вину, вышли на свободу, рассмотрение дел продолжается.

Задержанный в связи с делом 4 октября Бека Чулухадзе не признаёт вину, заявил адвокат задержанного в результате международного розыска Чулухадзе Гайоз Чарквиани.

Как пояснил Чарквиани, он не встречался со своим подзащитным после задержания, соответственно, детали задержания ему на данном этапе неизвестны.

"Ему предъявлено обвинение в связи с делом о 4 октября 2025 года, обвинение было предъявлено заочно. В настоящее время дело рассматривается по существу в Тбилисском городском суде. Процесс назначен на 11 августа», - сказал Чарквиани.

Бека Чулухадзе был задержан в нейтральной зоне между пограничными пунктами пропуска Грузии и Армении. Ему 6 октября прошлого года заочно было предъявлено обвинение по части 3 статьи 236 УК Грузии. Тбилисский городской суд избрал ему в качестве меры пресечения заключение под стражу, а с 8 октября он был объявлен в розыск.

Чулухадзе вменяется приобретение-хранение большого количества огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых средств с целью совершения диверсионных актов параллельно с организованным групповым насилием и попыткой захвата дворца президента 4 октября 2025 года, пишет "Интерпрессньюс".

Чулухадзе обвиняют в незаконном приобретении и хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ с целью организации «диверсий» во время событий 4 октября 2025 года, которые власти Грузии называют попыткой госпереворота.



По версии Службы госбезопасности Грузии в октябре 2025 года в лесу на территории муниципалитета Мцхета был обнаружен тайник с оружием, который, как утверждает ведомство, должен был использоваться для проведения диверсий параллельно с попыткой штурма президентской администрации участниками протестов.

Оружие, согласно версии следствия, было приобретено Чулухадзе «по указанию представителя одного из действующих в Украине военных подразделений грузинского происхождения». При этом СГБ не уточняет, о ком именно идёт речь, пишет Tbilisi Life.

СГБ также заявила, что устанавливает возможные связи Чулухадзе и лиц, которые, по версии следствия, давали ему указания, с бывшим министром обороны Бачо Ахалаиа, оперным певцом Паатой Бурчуладзе и другими лицами, которых ведомство связывает с событиями 4 октября.

Бека Чулухадзе отвергал обвинения. В ноябре 2025 года в интервью TV Pirveli он заявил, что не имеет отношения к найденному оружию и считает обвинения ложными.