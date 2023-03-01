Власти объяснили учениями звуки взрывов в Ейске

01 марта 2023, 07:57

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Звуки взрывов, встревожившие жителей Ейска, связаны с военными учениями, объяснил глава района.

Как писал "Кавказский узел", 28 февраля сообщения об угрозе ракетного удара прозвучали по радио в Апшеронске, Армавире, Новороссийске, станице Каневской и Тимашевске. Они не соответствуют действительности и являются результатом хакерской атаки, заявило МЧС.

28 февраля на нефтебазе в Туапсе произошел пожар. Повода для беспокойства нет, заверил глава Туапсе Сергей Бойко. Из опубликованной в сети видеозаписи следует, что взрыв и пожар начались после того, как на территорию упал летающий объект. Взрыв произошел также около поселка Новый в Адыгее. Кубань и Адыгея подверглись атакам беспилотников, сообщило Минобороны.

Сообщения о взрывах связаны с учениями, сообщил глава Ейского района Роман Бублик. "На территории Ейского района проводятся военно-тактические учения, о которых мы писали ранее. Соблюдайте спокойствие. Обо всем происходящем на территории Ейского района я вам всегда сообщаю, поэтому прошу не вестись на провокации, которые распространяются в сети", - написал он в своем телеграм-канале, обращаясь к жителям района.

1 февраля местные власти сообщили, что до 31 мая на полигоне в Ейском районе будут проводиться тактические учения с боевой стрельбой и участием авиации, пишет РБК.

28 февраля в Ейске были слышны звуки взрывов и сирены. Очевидцы сообщили, что были слышны два взрыва, после этого в районе аэродрома появился дым, информирует "Коммерсант".

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