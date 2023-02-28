Пожар на нефтебазе в Туапсе возник после атаки беспилотника

28 февраля 2023, 14:53

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На нефтебазе в Туапсе произошел пожар, но повода для беспокойства нет, заверили местные власти. Из появившейся в сети видеозаписи следует, что взрыв и пожар начались после того, как на территорию упал летающий объект. Кубань и Адыгея подверглись сегодня ночью атакам беспилотников, проинформировало Минобороны России.

"Кавказский узел" писал, что глава Айрюмовского сельского поселения Олег Коваленко сообщил в экстренные службы о взрыве около поселка Новый. По данным главы Адыгеи Мурата Кумпилова, упал неустановленный летательный аппарат.

Cообщение об угрозе ракетного удара, прозвучавшие сегодня по радио в Апшеронске, Армавире, Новороссийске, станице Каневской и Тимашевске, не соответствуют действительности, и является результатом хакерской атаки, сообщило МЧС.

О пожаре на нефтебазе в Туапсе сегодня сообщила администрация Туапсинского района.

"Сегодня ночью, в 2.15, поступило сообщение о пожаре в хозпостройке на территории нефтебазы в городе Туапсе на улице Индустриальной. В 3.00 возгорание было полностью ликвидировано. Пожар локализован на площади 200 квадратных метров. На тушении были задействованы силы и средства РСЧС, 32 человек и 11 единиц техники. Нефтяные резервуары не затронуты, разлива нефтепродуктов и пострадавших нет", - говорится в сообщении на сайте администрации Туапсинского района. Вместе с тем районные власти попросили "не распространять фейковую информацию".

Глава администрации города дал объяснения по поводу "ночных хлопков" на территории нефтебазы. Произошел пожар "в хозяйственном строении на территории нефтебазы, сообщил сегодня утром в своем Telegram-канале глава Туапсе Сергей Бойко. "Повода для беспокойства нет", - заверил чиновник.

Видео момента взрыва опубликовал Telegram-канал "Подслушано Туапсе". На видеозаписи в небе виден след от движущегося предмета перед взрывом.

Минобороны возложило ответственностью за взрыв на Украину. "28 февраля в ночное время киевским режимом была предпринята попытка применения беспилотных летательных аппаратов для атаки объектов гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Подразделениями радиоэлектронной борьбы ВС РФ БПЛА были подавлены. Оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета. Один БПЛА упал в поле, другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры", - указано в сообщении на сайте Минобороны.

Вместе с тем в сети появились фотографии нефтебазы после пожара. Так, на фото, размещенных в Telegram-канале "Мой Туапсе" видно, что оборудование на нефтебазе пострадало, отмечается много разрушений.

Местные жители ночью слышали звуки, похожие на взрывы. По их словам, громкие звуки прозвучали с интервалом примерно в пять секунд, сообщил портал 93.ru.

Ударной волной выбило стёкла на железнодорожном вокзале, находящемся напротив на правом берегу реки Туапсе, сообщил Telegram-канал "Туапсе", опубликовав фото разбитых окон.

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