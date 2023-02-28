28 февраля 2023, 12:46

Спасатели объяснили сигнал воздушной тревоги на Кубани хакерской атакой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Сообщение об угрозе ракетного удара, прозвучавшие сегодня по радио в Апшеронске, Армавире, Новороссийске, станице Каневской и Тимашевске, не соответствуют действительности, и является результатом хакерской атаки, сообщило МЧС.

Как информировал "Кавказский узел", 22 февраля в эфире радиостанций в Геленджике прозвучала информация о том, что есть угроза ракетного удара. Позже власти заявили, что эти сведения не соответствуют действительности.

Объявление о воздушной тревоге прозвучало по радио в городах Краснодарского края в результате хакерской атаки. Аудиосообщение о том, что будто бы есть угроза ракетного удара прозвучало в Тимашевске, Новороссийске, Апшеронске, станице Каневской и Армавире, сообщил сегодня "Коммерсант" со ссылкой на управление МЧС Краснодарского края.

Большинство радиостанций уже восстановили вещание в обычном режиме. Это второй взлом серверов частных радиостанций за последние семь дней. Первый произошел утром 22 февраля, передали сегодня Krasnodarmedia.su.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

28 февраля 2023, 13:12

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28 февраля 2023, 12:24

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