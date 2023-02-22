Кадр видео из телеграм-канала администрации Геленджика https://t.me/adm_gelen/4693

22 февраля 2023, 10:17

Власти Геленджика и Пятигорска объявили фейком сообщения об угрозе ракетного удара

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Сообщения об угрозе ракетного удара, прозвучавшие сегодня в эфире радиостанций, не соответствуют действительности, заявили власти Геленджика и Пятигорска. Недостоверные объявления стали результатом хакерской атаки, сообщило МЧС.

Сегодня утром в эфире радиостанций в Геленджике прозвучала недостоверная информация о том, что есть угроза ракетного удара, сообщила пресс-служба мэрии Геленджика.

"Доводим до вас официальную информацию: это провокация, с целью создания паники. Информация передана в правоохранительные органы", - говорится в сообщении в телеграм-канале администрации.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, сделанным в салоне движущегося автомобиля. На ролик наложен субтитр "Провокационный вброс". В кадре видна автомагнитола, работающая в режиме FM-радио. На видео слышен звук сирены, на фоне которого женский голос говорит: "Внимание! Внимание! Угроза ракетного удара! Просьба проследовать в укрытие!".

Сообщения об объявленной «тревоге» и рекомендации «проследовать в укрытие» прозвучали также в эфире радиостанций в Пятигорске, Тюмени, Воронеже, Казани, Нижнем Новгороде, Магнитогорске и других городах. Власти регионов опровергают эту информацию, сообщает "Коммерсант".

Информация вышла в эфир коммерческих радиостанций в результате хакерской атаки на серверы, сообщило МЧС России. "Данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках", - говорится в публикации в телеграм-канале министерства.

На это сообщение сослался мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов. "В результате хакерской атаки на сервера ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. МЧС России сообщает, что данная информация является фейком и не соответствует действительности", - написал глава города в своем телеграм-канале.

Под публикацией мэра размещено, по состоянию на 10.16 мск, три комментария. "Храни нас Бог!" – написала "ОлЯ Я". "Что является официальным источником?" – задалась вопросом Ольга. "Теперь уже не понятно, что является официальным источником, взломать могут что угодно", - высказала мнение Amira.

Под публикацией администрации Геленджика, по состоянию на 10.16 мск, опубликовано также три комментария. Автор одного из них ограничился эмодзи, выражающим гнев. "Жесть", - написал автор другого комментария, Roman. "А где укрытия?" – поинтересовалась Наталья.

"Кавказский узел" писал, что в ноябре 2022 года пользователи Telegram сообщили губернатору Ростовской области, что не услышали звуков сирен, проверку которых проводило МЧС. Они выразили обеспокоенность, что не услышат сирен и в случае реальной угрозы.

В Волгограде ноябрьские учения по гражданской обороне были проведены формально, а горожане не информированы о местоположении и состоянии убежищ, указала тогда же местная жительница в обращении к губернатору, призвав организовать ревизию укрытий.

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Примечание:

"Власти Ростовской области отказались тиражировать памятку на случай обстрелов", "Чайка раскритиковал состояние убежищ на Северном Кавказе", "Два снаряда разорвались на территории Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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