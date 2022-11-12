Волгоградцы потребовали от властей провести ревизию укрытий

12 ноября 2022, 19:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Учения по гражданской обороне были проведены в Волгограде формально, а горожане не информированы о местоположении и состоянии убежищ, указала местная жительница в обращении к губернатору, призвав организовать ревизию укрытий. Петиция с этим требованием набрала за четыре дня 15 подписей.

Как писал "Кавказский узел", 7 ноября МЧС предупредило, что 8 ноября в рамках учений по гражданской обороне в Волгоградской области прозвучат сирены, а жители одной из многоэтажек в Волжском будут эвакуированы в подвал. Пользователи Telegram назвали запланированные учения "показухой", отметив, что далеко не все подвалы готовы к приему людей.

Об итогах учений мэрия Волгограда отчиталась 8 ноября. "Волгоград принял участие в комплексных межведомственных учениях по гражданской обороне, которые прошли сегодня на территории всего региона. В рамках учений отработаны механизмы оповещения и информирования населения, укрытия в сооружениях гражданской обороны, заглубленных помещениях, эвакуации и временного расселения населения – мероприятия прошли на объектах линии скоростного трамвая, на территории промышленных предприятий, в учебных заведениях и многоквартирных домах", - говорится в публикации, размещенном в телеграм-канале администрации.

По итогам учения "будет проведен анализ и дана оценка готовности системы" гражданской обороны, а также сформированы предложения "по совершенствованию функционирования комплекса", сообщила мэрия.

В тот же день на платформе Change.org была создана петиция "Обеспечение безопасности жителей Волгограда в случае ЧП крупных масштабов", адресованная губернатору Андрею Бочарову.

Автор петиции Кристина Терещенко высказала мнение, что в случае некоторых угроз "будет недостаточно или даже невозможно укрыться в подвалах жилых домов". "А многие из них вовсе заперты, затоплены, имеют ненадлежащий вид и обычным жильцам недоступны. Каждый должен быть уверен, что находится в безопасности и имеет возможность выжить в случае любых чрезвычайных происшествий и их последствий. Важно знать и как выжить. Увы, эту информацию тоже знают не все. Например, в учебных заведениях, зачастую, дают возможность расписаться в журнале по технике безопасности для отчёта, не проводя инструктаж, и отпускают домой", - говорится в тексте обращения.

Кристина Терещенко призвала "провести ревизию бомбоубежищ, проверить их условия безопасности, внутреннюю навигацию и доступность", а также составить актуальную карту с расположением рабочих бомбоубежищ, провести инструктаж по технике безопасности в учебных и других заведениях и озвучить правила "не только эвакуации, но и поведения внутри специально оборудованных помещений". "Они должны быть проведены без декларативности (в простонародье «показуха») с соблюдением всех норм", - говорится в тексте петиции.

По состоянию на 19.15 мск 12 ноября петиция набрала 15 подписей. Комментарии тех, кто подписал обращение, на странице петиции не опубликованы.

Лишь малая часть волгоградцев знает, что делать в случае ЧП, высказала мнение автор петиции Кристина Терещенко изданию V1.ru. "Оцениваю эти учения как декларативное мероприятие «для галочки»... Никто не знает местоположение актуальных бомбоубежищ и в каком они состоянии. Когда училась в школе, решила спуститься в школьное бомбоубежище. Это было ужасное местечко без света с кучей поломанных парт и ящиков, из-за которых невозможно было пройти дальше, с торчащими проводами и косой дверью. Если бы случилось ЧП, для которого потребовалось бомбоубежище, дети бы просто не смогли туда пролезть", - приводит сегодня ее слова издание.

Жительница Волгограда подчеркнула, что не требует обнародовать карту бомбоубежищ, но настаивает на том, чтобы власти провели их ревизию и отчитались об этом, пишет издание.

Напомним, в Ростовской области пользователи Telegram 9 ноября сообщили губернатору, что не услышали звуков сирен, проверку которых проводило в тот день региональное управление МЧС. Они выразили обеспокоенность, что не услышат сирен и в случае реальной угрозы.

Сирены в разных городах Ростовской области в ходе проверки не сработали или звучали слишком тихо, признал на следующий день департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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