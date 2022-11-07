Пользователи Telegram высмеяли учения по гражданской обороне в Волгоградской области

07 ноября 2022, 23:42

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В рамках учений по гражданской обороне в Волгоградской области прозвучат сирены, жители одной из многоэтажек в Волжском будут эвакуированы в подвал, им стоит взять с собой складные стульчики, сообщило МЧС. Пользователи Telegram назвали учения показухой, отметив, что далеко не все подвалы готовы к приему людей.

8 ноября 2022 года на территории Волгоградской области пройдут комплексные учения по гражданской обороне. "Повсеместно включатся сирены и прозвучат учебные сигналы гражданской обороны. В 10.40 будет включен тренировочный сигнал оповещения населения, кратковременно включатся электросирены и уличные громкоговорители , будет осуществлено замещение эфирных каналов теле - радиовещания проверочным сигналом, сообщило сегодня управление МЧС по Волгоградской области на своем сайте.

Учения пройдут в два этапа. Ранним утром, в 6.00 мск, начнется подготовительный этап, в котором задействованы чиновники и силовики. С 11.00 до 18.00 мск будут проходить практические занятия, которые непосредственно коснутся населения, сообщило сегодня издание V1.

Для отработки эвакуации населения выбран жилой дом в Волжском, сообщил начальник ГУ МЧС по региону Николай Любавин. "В Волжском выбран дом жилой четырехподъездный, в котором проживают 500 человек. Там будут полностью отработаны учебные вопросы. Жители будут спускаться в подвал. Подвал будет обеспечен водой, туалетом, каждый житель обязательно по возможности должен с собой взять складной стульчик, на котором находиться в защитном сооружении", - привело его слова издание.

Эта публикация была размещена в Telegram-канале издания,у которого насчитывается 34 211 подписчиков, к 23.45 мск она собрала 48 комментариев. "Ну да, у меня всегда в сумочке, на всякий случай, стульчик лежи. И дома ещё два запасных", - написала Юлия Галанина. "А что вся многоэтажка будет сидеть дома и ждать эвакуации?" - поинтересовалась Елена. "Вода у нас теперь всегда с собой - спасибо «учениям» недельной давности", - отметил пользователь Kot.

"Кавказский узел" писал, что 27 октября из-за аварии на канализационном коллекторе 18 тысяч домов в Советском и Ворошиловском районах Волгограда остались без горячей и холодной воды, сообщила прокуратура и потребовала возбудить уголовное дело. В зону отключения попали около 190 тысяч жителей города, там был введен режим чрезвычайной ситуации. О ликвидации аварии власти сообщили только 4 ноября.

У части пользователей новость вызвала раздражение. "Кому нужна эта показуха? Родители на работе, а дети дома, а кто едет в музыкалку, в школу или ещё куда. Безобразие с бомбоубежищем?" - поинтересовалась Светлана Голова. "Какая показуха! А в случае реальной тревоги что людям делать?" - поддержал ее Юнкер Толстой.

Часть пользователей указали на проблемы с доступностью подвалов. "Был бы ещё в каждом доме так подвал подготовлен и ключи бы были ещё адекватного соседа", - написала Ket. "У нас в подвале личные помещения собственников (нежилые помещения) и общий только коридор между ними до инженерного оборудования. Спустить туда 200 человек - нереальная задача", - отметила Анна, не указав, в каком городе живет.

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