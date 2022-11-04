Бочаров отчитался об устранении аварии на коллекторе в Волгограде

04 ноября 2022, 14:49

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Рабочие отремонтировали трубопровод в канализационном коллекторе, из-за повреждения которого без воды остались около 200 тысяч жителей Волгограда, объявил губернатор Андрей Бочаров.

Как писал "Кавказский узел", 31 октября мэрия Волгограда сообщила об указании губернатора Андрея Бочарова возобновить подачу воды горожанам до конца суток 31 октября. Городская администрация заявила, что это поручение будет выполнено, однако 1 ноября признала, что ремонт продолжается "из-за сложной геометрии стыков трубопровода". Пользователи соцсети в связи с этим призвали губернатора не давать пустых обещаний.

27 октября из-за аварии на канализационном коллекторе 18 тысяч домов в Советском и Ворошиловском районах Волгограда остались без горячей и холодной воды, сообщила прокуратура и потребовала возбудить уголовное дело. В зону отключения попали около 190 тысяч жителей города, там был введен режим чрезвычайной ситуации.

Коммунальная авария на канализационном коллекторе в Ворошиловском районе ликвидирована, объявил Андрей Бочаров, побывавший сегодня на месте аварии. "Все системы жизнеобеспечения Волгограда, в том числе на территории Ворошиловского и Советского районов города, работают в штатном режиме. Но при этом в связи с заполнением системы водоснабжения и выравниванием давления наблюдаются нарушения работы на отдельных участках. Проводятся работы по их оперативному устранению", - приводит его слова ИА "Высота 102".

Андрей Бочаров также сообщил, что поэтапно возвращаются к плановой работе образовательные учреждения, которые на время аварийно-восстановительных работ на коллекторе переводились на удаленный режим, пишет агентство.

Перед этим рабочие завершили монтаж второй, резервной нитки трубопровода. Специалисты доложили губернатору, что сейчас котлован засыпают песком, а потом будет проведена засыпка грунтом и работы по благоустройству территории, говорится в публикации.

Напомним, 29 октября главный инженер ООО "Концессии водоснабжения" Игорь Стоматов заявил, что по одной из версий причиной аварии на железобетонном канализационном коллекторе мог стать его износ из-за длительного срока эксплуатации.

Часть канализационного коллектора вместо бетона была выполнена из металла, что является нарушением технологии. Металлическая труба была сильно изношена и проломилась под воздействием намокшего от дождей грунта, сообщила 30 октября мэрия. Коллектор был изготовлен в 1970-е годы, и нет возможности выяснить, почему он был сделан с нарушениями, отметили чиновники.

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