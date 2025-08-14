Минобороны отчиталось о 20 сбитых дронах над регионами ЮФО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Атака БПЛА была зафиксирована в трех регионах – Ростовской и Волгоградской областях, а также в Краснодарском крае.

Как писал "Кавказский узел", разлив и возгорание нефтепродуктов произошли на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе в результате атаки беспилотников. Аэропорт Волгограда приостанавливал работу сегодняшней ночью.

С 20 часов 13 августа до 7 мск 14 августа ПВО перехвачены и уничтожило 20 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа небе над регионами ЮФО, рапортовало Минобороны России. 9 дронов были сбиты над территорией Волгоградской области, 7 – в небе Ростовской области, 4 – над Краснодарским краем, сообщило ведомство в своем телеграм-канале. О количестве БПЛА поразивших цели на земле не сообщается.

Власти озвучили последствия атаки в Ростовской области

В Миллеровском и Кашарском районах Ростовской области в ночь на 14 августа произошла атака беспилотников."По оперативным данным, никто из людей не пострадал", - написал в своем телеграм-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его данным, в результате атаки в частном доме в Миллерово выбиты стекла. «Информация о последствиях на земле будет уточняться», — добавил Слюсарь.

Ранее, 13 августа Минобороны рапортовало, что за ночь в Волгоградской области были сбиты 11 дронов. На крышу 16-этажного дома на улице Ополченской в Волгограде упали обломки беспилотника, жители дома были эвакуированы, но днем власти разрешили им вернуться в квартиры.