Сирены. Фото: https://gochs24.ru/

10 ноября 2022, 16:27

Власти подтвердили проблемы с работой сирен в Ростовской области

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сирены в разных городах Ростовской области в ходе проверки не сработали или звучали слишком тихо, признал департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как писал "Кавказский узел", пользователи Telegram сообщили губернатору Ростовской области, что не услышали звуков сирен, проверку которых проводило сегодня региональное МЧС. Они выразили обеспокоенность, что не услышат сирен и в случае реальной угрозы.

Президент России Владимир Путин установил 19 октября в ряде регионов России, в частности, в Ростовской области и Краснодарском крае, особый режим - "средний уровень реагирования". Этот режим не предполагает запрета передвигаться по региону и покидать его пределы, заверил губернатор Василий Голубев. В Ростовской области нужно усилить безопасность школ и подготовить бомбоубежища, предложили подписчики Telegram-канала Голубева.

Департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций отчитался о результатах проверки  готовности оборудования к передаче сигналов оповещения и экстренной информации. "В течение года в связи с введенными запретами на федеральном уровне такие проверки не проводились", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

По итогам проверки "выявлен ряд несработавших по различным причинам технических средств оповещения". "Кроме того, на отдельных участках отмечено снижение уровня звучания сирен", - отчиталось ведомство.

В связи с результатами проверки проводится устранение выявленных проблем, указано в сообщении. 

"Кавказский узел" также писал, что администрация Азова опубликовала список адресов 131 укрытия и памятку для горожан на случай воздушной тревоги. А в сентябре управление МЧС по Ростовской области опубликовало на своем сайте памятку "Как вести себя при обстреле". И в управлении МЧС, и в правительстве Ростовской области сообщили "Кавказскому узлу", что не планируют распространять памятку в печатном виде.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью. 

Примечание:

"Жилой дом загорелся после падения беспилотника в Таганроге", "Два снаряда разорвались на территории Ростовской области", "Голубев заявил об отмене массовых новогодних мероприятий".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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