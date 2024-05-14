14 мая 2024, 20:56

Пробки и меры безопасности стали приметами Радоницы на юге России

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Многокилометровые пробки выстроились к кладбищам в регионах юга России в день поминовения усопших - Радоницу. Власти регионов подчеркнули, что особое внимание в этот день уделено безопасности.

Как писал "Кавказский узел", власти ряда регионов России, в том числе Адыгеи, Кубани, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Ставрополья объявили 14 мая, на который выпадает в текущем году день поминовения усопших у православных – Радоница, выходным.

Наибольшие пробки были зафиксированы близ кладбища в Славянском микрорайоне Краснодара — они появились с самого утра, и заторы на дорогах продолжались до вечера, сообщило издание "Утренний юг".

Власти Краснодара организовали дополнительные маршруты общественного транспорта к городским кладбищам. Пресс-служба администрации города 26 апреля в своем Telegram-канале отчитывалась, что с 12 по 14 мая в Краснодаре по случаю Радоницы будут курсировать временные автобусные маршруты, а на ряде трамвайных и троллейбусных маршрутов будет увеличено число единиц транспорта.

В Туапсе запретили въезд на легковых машинах на территорию кладбищ, исключение сделано лишь для автомобилей со знаком "инвалид". Местные власти в своем Telegram-канале также сообщили о дополнительных маршрутах общественного транспорта.

Въезд на территорию захоронений для частных авто закрыли и в Ставрополе. По данным издания 26.ru, дороги, ведущие к кладбищам, заполнили машины. На подъезде к Крестовоздвиженскому кладбищу образовалась пробка длиной 9 километров.

О дополнительных автобусах по случаю Радоницы сообщили и власти Майкопа.

В Нальчике по случаю Радоницы продлен автобусный маршрут № 14 до городского православного кладбища по улице Шарданова, сообщила администрация главы Кабардино-Балкарии 13 мая.

Оперштаб Кабардино-Балкарии на своем сайте призвал жителей республики в день поминовения усопших сохранять бдительность и выполнять требования силовиков, в частности, при обнаружении подозрительных предметов и автомобилей.

В Карачаево-Черкесии порядок на кладбищах помогали поддерживать сотрудники Росгвардии совместно с полицейскими. "Инструктаж о соблюдении мер личной и общественной безопасности, предупреждении и пресечении правонарушений, проявлении повышенной бдительности был проведен с росгвардейцами перед заступлением на службу. К местам проведения мероприятий были приближены маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны, круглосуточно выполняющих задачи во взаимодействии с сотрудниками полиции", - указано в сообщении на сайте республиканского управления Росгвардии. В сообщении указано, что инцидентов зафиксировано не было.

Радоница (Радуница) – день особого всецерковного поминовения усопших, который отражает веру христиан в воскресение из мертвых, передал 23 апреля 2023 года ТАСС. "Главная идея Радоницы состоит в том, чтобы поделиться с усопшими счастливой вестью: Пасха наступила, Христос воскрес! А значит, для умершего жива надежда на воскресение в жизни вечной и бесконечной", – привело агентство пояснения настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове протоиерея Валентина Тимакова.

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Примечание:

"В православных храмах юга России и Южного Кавказа проходят пасхальные службы""Массовые крещенские купания прошли в регионах ЮФО и СКФО""Православные юга России встретили Рождество при повышенных мерах безопасности".

Автор: "Кавказский узел"

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