Радоница объявлена выходным днем в нескольких регионах юга России

13 мая 2024, 07:57

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Власти ряда регионов России, в том числе Адыгеи, Кубани, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Ставрополья объявили 14 мая, на который выпадает в текущем году день поминовения усопших у православных – Радоница, выходным.

Как информировал "Кавказский узел", в Ставропольском крае Радиница объявлена выходным днем с 2016 года.

В Ростовской области день Радоницы на несколько часов продлят работу кладбищ, это поможет избежать транспортных заторов, передал 12 мая Privet-rostov.ru.

В Краснодарском крае Радоница объявлена выходным днем. В 2023 году депутаты Законодательного собрания приняли поправки в закон, согласно которым Радоница будет официальным выходным до 2053 года. Это позволит жителям Краснодарского края, чьи родственники похоронены в разных населенных пунктах, заранее планировать свои поездки к местам захоронений, передали "Юга.ру".

Радоница также объявлена выходным днем в Адыгее, информировало ИА "Адыгея Сегодня".

По указанию главы Карачаево-Черкесии в республике Радоница также является нерабочим днем, сообщается на сайте Миннаца Карачаево-Черкесии.

14 мая также нерабочий день в Кабардино-Балкарии – соответствующее распоряжение подписал глава республики, передали "Вести Кабардино-Балкарии".

Радоница (Радуница) – день особого всецерковного поминовения усопших, который отражает веру христиан в воскресение из мертвых, передал 23 апреля 2023 года ТАСС. "Главная идея Радоницы состоит в том, чтобы поделиться с усопшими счастливой вестью: Пасха наступила, Христос воскрес! А значит, для умершего жива надежда на воскресение в жизни вечной и бесконечной", – привело агентство пояснения настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове протоиерея Валентина Тимакова.

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