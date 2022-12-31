31 декабря 2022, 15:49

Запрет на полеты дронов объявлен в Волгоградской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Запрет использования беспилотников в Волгоградской области введен для обеспечения общественной безопасности, постановил губернатор.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ввел запрет на использование беспилотников «в целях усиления общественного порядка и обеспечения общественной безопасности», сообщает сегодня "Коммерсант".

Постановление Бочарова, размещенное на сайте областной администрации, датировано 28 декабря и вступило в силу в тот же день. "Постановляю запретить использование на территории Волгоградской области беспилотных воздушных судов", - говорится в документе.

Запрет распространяется на беспилотники "вне зависимости от их взлетной массы", но не касается использования беспилотников "по согласованию с оперативным штабом Волгоградской области".

"Кавказский узел" писал, что аналогичные ограничения были введены в Ростовской области и Краснодарском крае. В Ростовской области использование беспилотников запрещено с 22 декабря, исключение сделано лишь для государственных ведомств.

В Краснодарском крае полеты негосударственных беспилотников запрещены с 12 декабря. Этот запрет, анонсированный в ноябре, обеспокоил кубанских аграриев и экологов, поскольку дроны активно используются для обработки полей, мониторинга свалок и лесных пожаров.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Инцидент с падением обломков неизвестного объекта напугал жителей Волгоградской области", "Запрет на полеты беспилотников на Кубани осложнит работу силовиков, сельхозпроизводителей и экоактивистов", "Власти Ростовской области отказались тиражировать памятку на случай обстрелов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

31 декабря 2022, 16:47

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