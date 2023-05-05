Пожар произошел на Ильском НПЗ после атаки беспилотника

05 мая 2023, 09:44

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Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в кубанском поселке Ильский произошел сегодня после второй за двое суток атаки беспилотника, сообщил источник в экстренных службах. По данным МЧС, люди не пострадали.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 4 мая произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в поселке Ильский в Северском районе Кубани. Источник в экстренных службах уточнил, что резервуар с нефтепродуктами загорелся в результате атаки беспилотника. Аналогичный летательный аппарат взорвался на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области. В тот же день заводы возобновили работу.

Второй пожар произошел на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае из-за атаки беспилотника, сообщил источник в экстренных службах. "Беспилотник атаковал территорию Ильского НПЗ, в результате чего начался пожар на площади 60 кв. м. В настоящее время ликвидировано открытое горение", - приводит в 09.36 мск его слова ТАСС.

В управлении МЧС сообщили, что возгорание потушено, и уточнили, что пострадавших в результате ЧП нет, пишет агентство.

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