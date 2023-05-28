Власти Кубани сообщили о попытке атаки беспилотников на Ильский НПЗ

28 мая 2023, 04:12

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Несколько беспилотников приблизились к территории Ильского нефтеперерабатывающего завода и были сбиты, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

О попытке нескольких неустановленных беспилотных аппаратов приблизиться к Ильскому нефтеперератывающему заводу в Северном районе оперативный штаб Краснодарского края сообщил сегодня, 28 мая.

Инцидент произошел около двух часов ночи. Все беспилотники были нейтрализованы, повреждений инфраструктуры не было. "Возникшее задымление оперативно ликвидировали дежурные службы завода. Пострадавших нет", - пишет оперативный штаб со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу района.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ночь на 3 мая в поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару был присвоен высший ранг сложности. Источники сообщили о взрыве перед пожаром. В ночь на 4 мая произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в поселке Ильский. Источник в экстренных службах уточнил, что резервуар с нефтепродуктами загорелся в результате атаки беспилотника. Еще один пожар произошел 5 мая на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае. По данным источника ТАСС в экстренных службах, пожар произошел из-за атаки беспилотника. В МЧС сообщили, что возгорание потушено, пострадавших нет.

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