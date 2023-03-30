30 марта 2023, 02:56

Baza обнародовала новую версию взрыва в Ростове-на-Дону

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Следствие проверяет версию, что взрыв в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону произошел при попытке сотрудников разобрать найденный дрон, сообщил проект Baza. 

Как писал "Кавказский узел", 16 марта в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону произошел взрыв, после чего начался пожар. По данным источников, погибли, по меньшей мере, четыре человека, еще пять человек пострадали. 20 марта партизанское движение "Черный мост" объявило себя "соавтором" взрыва.

Видео с моментом взрыва было опубликовано в интернете. Сила взрыва была настолько большой, что в окнах соседних зданий были выбиты стекла, рассказал очевидец.

Результаты проверки после взрыва в ведомственном здании в Ростове-на-Дону не удовлетворили руководство ФСБ, оно проверяет версии, связанные с нарушением сотрудниками должностных инструкций и правила техники безопасности.

Одна из версий состоит в том, что взрыв горюче-смазочных материалов в здании вызвали неполадки с электропроводкой, однако, по данным Baza, "активнее" проверяется версия о взрыве беспилотника, который в здание принесли сами сотрудники.

Дрон, оборудованный камерой, "незадолго до взрыва обнаружили на территории Ростовской области" и привезли в здание погрануправления, говорится в публикации Telegram-канала проекта. Силовики, предположительно, попытались самостоятельно его осмотреть и разобрать, чтобы извлечь камеру, а при разборе произошел взрыв. 

Официальные ведомства, в том числе управление Следкома по Ростовcкой области, по данным на 2.55 мск сегодня не публиковали данных о ходе расследования взрыва в Ростове-на-Дону.

В Telegram-канале партизанского движения "Черный мост" днем 29 марта появилась ироничная публикация об эволюции версий взрыва, однако утверждений на этот счет и доказательств своей причастности к произошедшему движение не публиковало.

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Примечание:

"Данные о числе жертв при взрыве в Ростове-на-Дону разнятся", "Здание погрануправления ФСБ загорелось в Ростове-на-Дону", "Суд продлил арест пятерым фигурантам дела о теракте на Крымском мосту".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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