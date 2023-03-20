20 марта 2023, 23:45

Партизанское движение заявило о своей причастности к взрыву в Ростове-на-Дону

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Партизанское движение "Черный мост" объявило себя "соавтором" взрыва в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону, жертвами которого стали не менее четырех человек

Как писал "Кавказский узел", 16 марта в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону произошел взрыв, после чего начался пожар. По данным источников, погибли, по меньшей мере, четыре человека, еще пять человек пострадали.

Видео с моментом взрыва было опубликовано в интернете. Сила взрыва была настолько большой, что в окнах соседних зданий были выбиты стекла, рассказал очевидец.

На публикацию о взрыве в Ростове-на-Дону, в которой ответственность за произошедшее взяло на себя партизанское движение "Черный мост" обратила внимание "Новая газета. Европа". 

Как следует из публикации в Telegram-канале движения, "“Черный мост” берет на себя ответственность, точнее – заявляет соавторство" в взрыве  в здании пограничного управления ФСБ в Ростове-на-Дону. 

"Официальные лица заявили, что там замкнула проводка и взорвались емкости с горючим. Почти не соврали, но есть нюансы", - говорится в заявлении. Его авторы указали, что взрыв был вызван лопнувшей лампочкой, которая была помещена в емкость с горючим.  Утверждается, что автор спланировал акцию самостоятельно. "Наше скромное соавторство заключается в придании уверенности человеку, что он – не в одиночку против системы, а также в некотором расширении технических возможностей", - указано в публикации.

По официальной версии, причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри помещения. Из-за распространения огня начались взрывы емкостей с горюче-смазочными материалами, заявил 16 марта губернатор Ростовской области Василий Голубев.

На 23.40 мск 20 марта официальной информации о взрыве в Ростове-на-Дону нет на сайтах управления Следкома по Ростовcкой области и главного военного следственного управления.  Губернатор Ростовской области Василий Голубев также с 16 марта не комментировал случившееся, в том числе информацию о числе жертв.

Telegram-канал "Черного моста",  в котором заявляется о причастности к взрыву в Ростове-на-Дону, был создан 27 сентября 2022 года. Часть публикаций в нем посвящена поджогам военкоматов, автозаков. На него подписан 1481 человек.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"МЧС запросило 600 миллионов на компенсации для ростовских погорельцев", "Природный пожар в Ростовской области полностью потушен", "Голубев предложил не застраивать сгоревший в Ростове-на-Дону район".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

21 марта 2023, 00:44

  • Роман Гакаев отказался отвечать на вопрос о своей виновности

    Первое слушание по делу Романа Гакаева, обвиняемого в нападении на российских военных в Щелковском районе Чечни в 1999 году в составе банды Басаева и Хаттаба, прошло в Ростове-на-Дону. Подсудимый отказался отвечать на вопрос судьи, считает ли себя виновным, а сторона обвинения представила письменные показания экспертов.

20 марта 2023, 22:46

  • 1 Именование мечети в честь матери Делимханова подчеркнуло его статус

    Решение Кадырова дать мечети в селе Нойбер имя матери Адама Делимханова подчеркнуло особый статус депутата в Чечне, указал Руслан Кутаев. Для ислама в целом несвойственно давать мечетям имена матерей правителей и приближенных, но в Турции такие прецеденты были, хотя там матери султанов сами финансировали строительство мечетей, отметили исламоведы.

20 марта 2023, 21:53

20 марта 2023, 20:55

  • Журналисты рассказали о целях пикетов в поддержку Гаджиева

    Пикеты в поддержку Абдулмумина Гаджиева напоминают махачкалинцам о его деле и требовании коллег журналиста прекратить уголовное преследование и освободить его из-под стражи, рассказал Магомед Магомедов. Сегодня силовики не препятствовали проведению пикетов, но записали личные данные и взяли объяснения с пикетчиков, сообщил Идрис Юсупов.

20 марта 2023, 20:02

  • 2 Минюст Грузии разрешил польским врачам посетить Саакашвили

    Власти Грузии не планируют мешать врачам из Польши участвовать в осмотре Михаила Саакашвили, но такого запроса от них пока не поступало, сообщил сегодня глава Минюста. Заявка на участие иностранных врачей уже зарегистрирована министерством, заметил адвокат Саакашвили.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи