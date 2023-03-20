Партизанское движение заявило о своей причастности к взрыву в Ростове-на-Дону

20 марта 2023, 23:45

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Партизанское движение "Черный мост" объявило себя "соавтором" взрыва в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону, жертвами которого стали не менее четырех человек

Как писал "Кавказский узел", 16 марта в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону произошел взрыв, после чего начался пожар. По данным источников, погибли, по меньшей мере, четыре человека, еще пять человек пострадали.

Видео с моментом взрыва было опубликовано в интернете. Сила взрыва была настолько большой, что в окнах соседних зданий были выбиты стекла, рассказал очевидец.

На публикацию о взрыве в Ростове-на-Дону, в которой ответственность за произошедшее взяло на себя партизанское движение "Черный мост" обратила внимание "Новая газета. Европа".

Как следует из публикации в Telegram-канале движения, "“Черный мост” берет на себя ответственность, точнее – заявляет соавторство" в взрыве в здании пограничного управления ФСБ в Ростове-на-Дону.

"Официальные лица заявили, что там замкнула проводка и взорвались емкости с горючим. Почти не соврали, но есть нюансы", - говорится в заявлении. Его авторы указали, что взрыв был вызван лопнувшей лампочкой, которая была помещена в емкость с горючим. Утверждается, что автор спланировал акцию самостоятельно. "Наше скромное соавторство заключается в придании уверенности человеку, что он – не в одиночку против системы, а также в некотором расширении технических возможностей", - указано в публикации.

По официальной версии, причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри помещения. Из-за распространения огня начались взрывы емкостей с горюче-смазочными материалами, заявил 16 марта губернатор Ростовской области Василий Голубев.

На 23.40 мск 20 марта официальной информации о взрыве в Ростове-на-Дону нет на сайтах управления Следкома по Ростовcкой области и главного военного следственного управления. Губернатор Ростовской области Василий Голубев также с 16 марта не комментировал случившееся, в том числе информацию о числе жертв.

Telegram-канал "Черного моста", в котором заявляется о причастности к взрыву в Ростове-на-Дону, был создан 27 сентября 2022 года. Часть публикаций в нем посвящена поджогам военкоматов, автозаков. На него подписан 1481 человек.

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